Экономика

Газета.RuГазета.RuВВП США во втором квартале упал на рекордные 32,9%

ВВП Соединенных Штатов во втором квартале 2020 года упал на 32,9% против ожидаемых 34,7%, передает CNBC. Отмечается, что экономика США пережила самое большое падение за всю историю, однако не такое сильное, как прогнозировали эксперты.
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ВВП США во втором квартале сократился на 32,9% по сравнению со вторым кварталом годом ранее, сообщается в отчете
 бюро экономического анализа министерства торговли страны.
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