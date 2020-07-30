Экономика
Газета.RuВВП США во втором квартале упал на рекордные 32,9%
ВВП Соединенных Штатов во втором квартале 2020 года упал на 32,9% против ожидаемых 34,7%, передает CNBC. Отмечается, что экономика США пережила самое большое падение за всю историю, однако не такое сильное, как прогнозировали эксперты.
Читать в источнике
Оценить368
с чего всё началось
ВВП США во втором квартале сократился на 32,9% по сравнению со вторым кварталом годом ранее, сообщается в отчете бюро экономического анализа министерства торговли страны.Вести.Ruвчера в 09:52
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 03:09, Ашберн
Армия и оружие
Великобритания вновь назвала Россию «значительной угрозой»
Британское министерство обороны продолжает считать Россию «значительной угрозой», которую необходимо отслеживать.
Вечерняя Москва 00:14
Происшествия
Число погибших в ДТП с микроавтобусом в Крыму выросло до девяти
Еще один пострадавший в ДТП с микроавтобусом в Крыму умер в больнице, сообщили журналистам в пятницу в пресс-службе регионального министерства здравоохранения.
ТАСС 02:36
Общество
ФБК утверждает, что обнаружил у родителей Михаила Дегтярева дом и квартиру в Москве стоимостью не менее 125 млн руб
Фонд борьбы с коррупцией утверждает, что обнаружил у родителей нового главы Хабаровского края Михаила Дегтярева дом и квартиру в Москве стоимостью не менее ста двадцати пяти миллионов рублей.
Эхо Москвы вчера в 10:33
Шоу-бизнес
44-летняя актриса Елена Захарова показала стройную фигуру в купальнике
Подписчики оценили формы женщины 44-летняя актриса театра и кино Елена Захарова на своей странице в Instagram опубликовала новую фотографию в купальнике, которая пришлась по вкусу подписчикам.
АМИТЕЛ 29 июля в 19:48
Происшествия
Пенсионера подозревают в изнасиловании в отеле на улице Декабристов
В полицию обратилась 30-летняя пострадавшая, которая рассказала, что в течение 13 дней её насиловали в отеле на улице Декабристов.
Neva.Today 02:24
Общество
В Минске прошел 34-тысячный митинг в поддержку соперницы Лукашенко
В Минске при усиленных мерах безопасности прошел многотысячный пикет кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской, сообщил корреспондент РИА Новости.
РИА Новости вчера в 15:18
Политика
Кремль не имеет данных о противоправных действиях россиян в Белоруссии
Как отметил представитель Кремля, сейчас Москва имеет неполную информацию о задержании россиян под Минском, которое произошло минувшей ночью.
ПолитРоссия вчера в 06:31
Происшествия
Несколько десятков человек устроили дебош в больнице №1 Саратова
Агрессивно настроенная толпа, в несколько десятков человек, повредив магнитный замок, проникла в помещение, устроила дебош и стала требовать немедленно выдать им тело умершего.
Саратов 24 01:13
Политика
Путин поручил оптимизировать процесс получения российского гражданства
Президент РФ Владимир Путин поручил правительству до 1 октября проработать вопрос оптимизации получения иностранцами российского гражданства, сообщается на сайте Кремля.
РИА Новости 02:53
Общество
Ежемесячные выплаты инвалидам стали выплачивать без заявлений
Пенсионный фонд начал назначать ежемесячные выплаты инвалидам без заявлений, сообщили в ведомстве.
Российская газета вчера в 11:11
Происшествия
Вандалы в Польше украли и обезглавили памятник Рокоссовскому
Неизвестные вандалы в городе Легница на западе Польши украли с муниципального кладбища памятник советскому маршалу Константину Рокоссовскому.
РБК вчера в 16:05
Энергетика
Цены на нефть снижаются на новостях о потерях ВВП США
Мировые цены на нефть снижаются по итогам утренних торгов в последний день июля.
Expert.ru 02:51
Армия и оружие
Россия испытает оружие Судного дня
Sibnet Новости 29 июля в 08:03
Здоровье
Мелик-Гусейнов: «Большую часть больниц переводят в мирную жизнь»
Пришла пора большую часть больниц переводить в мирную жизнь.
Нижний Новгород on-line 02:00
Политика
Кравчук заявил о готовности к компромиссам по Донбассу
Киев готов искать компромиссные решения по Донбассу, заявил в интервью РБК-Украина бывший президент страны Леонид Кравчук.
Российская газета 02:37
Общество
За сутки коронавирусом в Саратовской области заболели 99 человек
По данным оперштаба на 09:00, четверга, 30 июля в Саратовской области еще у 99 человек лабораторно подтверждено инфицирование новой коронавирусной инфекцией COVID-19.
Kursk.com вчера в 02:28
Происшествия
ФСБ ликвидировала в Волгоградской области ячейку исламистов
Сотрудники ФСБ совместно с МВД и Росгвардией разгромили действовавшую в Волгоградской области ячейку исламистов из международной экстремистской организации "Таблиги Джамаат"*, сообщил Центр общественных связей ФСБ.
РИА Новости 02:51
Футбол
Кокорин и Мамаев прибыли в Мосгорсуд для рассмотрения их жалобы
Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев прибыли в пятницу в Мосгорсуд для рассмотрения их жалобы на приговор, передает корреспондент ТАСС из здания суда.
ТАСС 03:00
Шоу-бизнес
Памела Андерсон поделилась фото топлес со времен карантина
Lenta.ru вчера в 19:09
Религия
Володин поздравил российских мусульман с праздником Курбан-байрам
Курбан-байрам (по-арабски - Ид аль-адха, праздник жертвоприношения) отмечается на десятый день 12-го месяца мусульманского лунного календаря Зуль-хиджа (в 2020 году он наступает с заходом солнца 30 июля) и знаменует собой завершение хаджа - паломничества мусульман в Мекку.
ТАСС 02:42
Происшествия
В Саратове депутат попытался укрыть пикетчицу от полиции в думе
СаратовБизнесКонсалтинг 02:40
Происшествия
Добровинский предположил обвинительный вердикт по делу Ефремова
Известия вчера в 14:00
Финансы
Собчак считает идиотами россиян, которые хранят сбережения в рублях
Ксения Собчак в своем Telegram-канале назвала россиян идиотами.
Южный Федеральный вчера в 21:01
Автоспорт
Перес пропустит Гран-при Великобритании из-за заражения коронавирусом
РИА Новости вчера в 15:34
Общество
Отель в США снял флаг Норвегии из-за путаницы с флагом Конфедерации
Известия 29 июля в 10:02
Футбол
Гендиректор «Спартака» Газизов высказался об интересе к Кокорину
Генеральный директор московского "Спартака" Шамиль Газизов высказался об интересе к нападающему Александру Кокорину.
Газета.Ru вчера в 15:28
Религия
31 июля мусульмане отмечают Курбан-байрам
Вести.Ru вчера в 23:18
Футбол
Артем Дзюба подписал контракт с «Зенитом» еще на два года
Город+ вчера в 03:37
Общество
В Томской области ограничения из-за коронавируса продлили до осени
В Томской области ограничительные меры, введенные из-за распространения коронавируса, продлеваются до 31 августа.
РБК 02:00
Шоу-бизнес
Полина Гагарина шокировала поклонников худобой
Надо сказать, что Полина Гагарина может похвастаться отличной фигурой. Когда -то певице удалось сбросить нескольких десятков килограммов.
Shraibikus News вчера в 08:28