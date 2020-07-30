с чего всё началось

ВВП Соединенных Штатов во втором квартале 2020 года упал на 32,9% против ожидаемых 34,7%, передает CNBC. Отмечается, что экономика США пережила самое большое падение за всю историю, однако не такое сильное, как прогнозировали эксперты.

ВВП США во втором квартале упал на рекордные 32,9%

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