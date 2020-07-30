Экономика
Газета.RuВВП США во втором квартале упал на рекордные 32,9%
ВВП Соединенных Штатов во втором квартале 2020 года упал на 32,9% против ожидаемых 34,7%, передает CNBC. Отмечается, что экономика США пережила самое большое падение за всю историю, однако не такое сильное, как прогнозировали эксперты.
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Политика
Володин дал поручение проверить депутатов на двойное гражданство
Поводом стало обращение депутата от фракции КПРФ Дениса Парфенова, в котором содержится информация о том, что на пленарном заседании Государственной думы 17 апреля один из его коллег выразил предположение о наличии у него гражданства США в связи с тем, что тот пользуется американскими социальными сетями.
Вести.Ru вчера в 12:27
Общество
Налоговые декларации с ошибками признают недействительными
Обнаруженные налоговой инспекцией арифметические ошибки в поданной декларации теперь станут основанием для признания документа недействительным.
Российская газета 01:30
Общество
В Минске начался многотысячный митинг Тихановской
В Минске в парке Дружба народов собрался многотысячный митинг в поддержку кандидата на пост президента Белоруссии Светлана Тихановская.
Московский Комсомолец 13:09
Происшествия
В Петербурге депутата Заксобрания задержали по подозрению во взятке
В Санкт-Петербурге задержали депутата законодательного собрания Романа Коваля и его помощника по подозрению во взятке, сообщил СК.
Газета.Ru 12:38
Космос
Российские космонавты на МКС получили собственный Интернет
Российский сегмент Международной космической станции (МКС) подключили к широкополосному спутниковому каналу связи с Землёй.
News.ru 11:48
Технологии
В России создали «тамагочи для хакеров»
В России создали «тамагочи для хакеров» — специальный гаджет, который позволяет взломать множество вещей.
Ferra 11:50
Политика
Путин поручил изолировать загрязненную промплощадку в Усолье-Сибирском
По решению Владимира Путина охранной потенциально опасных объектов займется Росгвардия.
CT news 09:31
Общество
ФСБ задержала в Крыму моряка по подозрению в шпионаже в пользу Украины
Сотрудники ФСБ задержали в Севастополе военного Черноморского флота по подозрению в передаче секретных данных разведке Украины, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
Ведомости 07:11
Происшествия
Наркотиков не нашли в крови погибшего рэпера Энди Картрайта
Первичный анализ показал, что в организме погибшего рэпера Энди Картрайта не найдены следы наркотиков.
Известия 10:12
Культура
Воронежцам показали третью концепцию реконструкции оперного театра
Вести Воронеж 12:03
Политика
В Кремле прокомментировали ситуацию с задержанием россиян в Белоруссии
МИД Белоруссии уведомил посольство России в Минске о задержании россиян.
Известия 06:21
Гаджеты
Рассекречены новые смартфоны Nokia
В начале осени Nokia выпустит три новых смартфона. Об этом сообщает издание NokiaMob со ссылкой на информированного источника.
Lenta.ru 13:07
Технологии
«ВымпелКом» и «МегаФон» объявили о начале подключения клиентов к eSim
«ВымпелКом» (бренд «Билайн») объявил о запуске технологии виртуальной сим-карты (eSIM) в Москве и Санкт-Петербурге.
РБК вчера в 10:52
Политика
Белоруссия усилила охрану границы с Россией и Украиной
Белоруссия усилила охрану своей границы с Россией и Украиной. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление Госпогранкомитета.
BFM.ru 10:21
Политика
Затулин заявил, что Лукашенко стал невменяемым
Депутат и первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ и связям с соотечественниками Константин Затулин заявил «Газета.ру», что задержание российских бойцов ЧВК в Минске приведет к ухудшению российско-белорусских отношений.
Московский Комсомолец 04:23
Армия и оружие
Российский Су-27 перехватил самолеты-разведчики США над Черным морем
Lenta.ru 13:34
Происшествия
Суд продлил домашний арест Ефремова до 22 января
«Суд оставил предыдущую меру пресечения Ефремову в виде домашнего ареста на срок до 22 января 2021 г.», ‒ сказал адвокат потерпевших Александр Добровинский.
Ведомости 11:51
Футбол
Кокорин подписал трехлетний контракт со «Спартаком»
Газета.Ru 12:34
Происшествия
Руководство Дербентского района обвинили в махинациях на 200 миллионов
По версии следствия, именно и.о. главы района является организатором преступной схемы - в мае 2018 года он якобы объединил вокруг себя республиканских чиновников и сотрудников администрации, которые занимались фальсификацией документов на землю.
Российская газета 10:53
Футбол
«Ахмат» презентовал форму на следующий сезон
Грозненский «Ахмат» представил новый домашний комплект игровой формы, в котором команда будет выступать в сезоне-2020/2021.
Чемпионат 13:24
Энергетика
Цена нефти Brent на бирже ICE в Лондоне опускается на 3,4%
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в октябре 2020 года на бирже ICE в Лондоне ускорила снижение и опустилась до $42,58 за баррель, что на 3,42% ниже уровня закрытия предыдущей сессии.
ТАСС 10:19
Шоу-бизнес
46-летняя Мария Порошина похвасталась фигурой после похудения
Экспресс газета вчера в 06:20
Технологии
Google сделала автоматические резервные копии смартфонов бесплатными
Google сделала автоматические резервные копии смартфонов с помощью службы Google One бесплатными.
Ferra 09:43
Политика
Экс-президент Украины выступил за создание СЭЗ в Донбассе
Первый президент Украины Леонид Кравчук считает, что создание свободной экономической зоны в Донбассе может способствовать решению конфликта в регионе.
РИА Новости 08:35
Культура
Анохина «вылетела» из нового шоу после скандала с Барановской
CT news вчера в 19:41
Общество
Ученые назвали главную угрозу для человечества
Ученые назвали главной угрозой для существования человечества загрязнение воздуха, которое гораздо опаснее, чем коронавирус, СПИД, туберкулез и другие заболевания.
Anews 13:06
Политика
ЕС ввел санкции против граждан России и Китая из-за кибератак
Отмечалось, что санкции против России и КНР из-за хакерских атак станут первым применением санкционного режима ЕС для предотвращения кибератак, в рамках которого могут быть введены запреты на поездки и заморожены активы.
Ведомости 12:27
Культура
Собчак смогла вернуться на ТВ благодаря Константину Эрнсту
Собчак смогла вернуться на ТВ благодаря Константину Эрнсту Ведущая рассказала, что долгое время ей просто не удавалось попасть на телевидение.
Экспресс газета 13:16