с чего всё началось

ВВП Соединенных Штатов во втором квартале 2020 года упал на 32,9% против ожидаемых 34,7%, передает CNBC. Отмечается, что экономика США пережила самое большое падение за всю историю, однако не такое сильное, как прогнозировали эксперты.

ВВП США во втором квартале упал на рекордные 32,9%

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Происшествия Руководство Дербентского района обвинили в махинациях на 200 миллионов По версии следствия, именно и.о. главы района является организатором преступной схемы - в мае 2018 года он якобы объединил вокруг себя республиканских чиновников и сотрудников администрации, которые занимались фальсификацией документов на землю.

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Футбол Transfermarkt назвал игроков РПЛ, больше всех прибавивших в цене Transfermarkt опубликовал список игроков чемпионата России, больше всех прибавивших в цене при переоценке их стоимости.

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Общество Россиянам упростят выдачу субсидий на оплату ЖКХ Правила выдачи россиянам субсидий на оплату ЖКХ с 2021 года будут упрощены, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. 47

Экономика На Дону расширили меры поддержки малого бизнеса Сегодня депутаты донского Заксобрания поддержали предложение губернатора о расширении региональных мер поддержки для тех, кто работает в отраслях, пострадавших в период ограничений по коронавирусу. 4

Политика Экс-кандидат в президенты США умер от коронавируса Бывший кандидат в президенты США Херман Кейн скончался от коронавирусной инфекции COVID-19 в возрасте 74 лет.

Армия и оружие США хотят вывести войска из Афганистана к маю 2021 года США хотят вывести все войска из Афганистана к маю 2021 года, заявил госсекретарь страны Майк Помпео.