Экономика

Газета.RuГазета.RuВВП США во втором квартале упал на рекордные 32,9%

ВВП Соединенных Штатов во втором квартале 2020 года упал на 32,9% против ожидаемых 34,7%, передает CNBC. Отмечается, что экономика США пережила самое большое падение за всю историю, однако не такое сильное, как прогнозировали эксперты.
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с чего всё началось
Реальный ВВП США упал на 32,9% во втором квартале 2020 года относительно предыдущего квартала в пересчете на годовые темпы (annualized), объявило
 Бюро экономического анализа при Минторге США.
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ВВП США во II квартале упал на рекордные 32,9% в годовом исчислении

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ВВП США во втором квартале упал на рекордные 32,9%

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Происшествия

На севере Москвы поврежден магистральный газопровод

Магистральный газопровод поврежден при ремонте на Хорошевском шоссе в Москве, сообщил ТАСС в четверг источник в экстренных службах.
ТАСС 11:02
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Посол допустил, что задержанные в Белоруссии россияне работают в ЧОПе

Посол России в Белоруссии Дмитрий Мезенцев не исключил, что задержанные в республике россияне могут являться сотрудниками частного охранного предприятия.
RT на русском 11:05
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Политика

Партию «Яблоко» сняли с выборов в Курганской области

Избирком в Курганской области отказал в регистрации списка кандидатов от политической партии «Яблоко».
URA.Ru 09:22
Происшествия

Суд продлил до 22 января срок домашнего ареста Михаилу Ефремову

ТАСС 09:20
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Общество

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Шоу-бизнес

Знакомый Пугачевой прокомментировал сообщения о ее разводе с Галкиным

Новости о вероятном разводе певицы Аллы Пугачевой и комика Максима Галкина стали основным поводом для обсуждений в Сети.
ФАН 03:52
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Политика

Белоруссия усилила охрану границы с Россией и Украиной

Белоруссия усилила охрану своей границы с Россией и Украиной. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление Госпогранкомитета.
BFM.ru 10:21
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Финансы

Курс евро превысил 86 рублей впервые с апреля

Курс евро впервые с начала апреля вырос до 86 рублей, следует из данных торгов на Мосбирже.
Газета.Ru 06:39
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Игры

Обнародованы системные требования для PC-версии Horizon Dawn

В Steam появилась информация о системных требованиях для запуска игры Horizon Zero Dawn.
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Происшествия

Руководство Дербентского района обвинили в махинациях на 200 миллионов

По версии следствия, именно и.о. главы района является организатором преступной схемы - в мае 2018 года он якобы объединил вокруг себя республиканских чиновников и сотрудников администрации, которые занимались фальсификацией документов на землю.
Российская газета 10:53
Футбол

УЕФА намерен перенести матч «Барселона» — «Наполи» в Португалию

Ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов между «Барселоной» и «Наполи» может пройти не в Испании.
Чемпионат 07:22
Общество

Huawei впервые обошла Samsung по продажам смартфонов

Продажи мобильных устройств китайской компании Huawei во втором квартале 2020 года впервые превысили показатели южнокорейского производителя Samsung.
Известия 03:35
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Футбол

Transfermarkt назвал игроков РПЛ, больше всех прибавивших в цене

Transfermarkt опубликовал список игроков чемпионата России, больше всех прибавивших в цене при переоценке их стоимости.
Спорт день за днем 08:53
Общество

Трамп пообещал разобраться с Amazon, Apple, Facebook и Google

Ранее глава комитета Конгресса по антимонопольной политике Дэвид Сициллин заявил, что парламентское расследование установило: Amazon, Apple, Google и Facebook злоупотребляли доминированием на рынке «разрушительными и вредными способами».
ИА REX 09:20
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Политика

В Европе призвали ответить на санкции США против «Северного потока-2»

Генеральный директор австрийской энергетической группы OMV Райнер Зеле призвал европейские страны дать "политический ответ" на угрозы Вашингтона ввести санкции против компаний, занятых в строительстве газопровода "Северный поток-2".
Российская газета 00:18
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Происшествия

Появились фото подозреваемой в расчленении тела рэпера Картрайта

Телеканал РЕН ТВ опубликовал фотографии жены рэпера Versus Battle Энди Картрайта, которую подозревают в расчленении его тела.
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Общество

СК завел дело против проголосовавшей несколько раз в Израиле россиянки

В Москве возбудили уголовное дело после того, как одной из избирательниц, имеющей двойное гражданство, удалось трижды получить бюллетени во время голосования по поправкам к Конституции.
РБК 10:28
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Кино

Netflix анонсировал спин-офф сериала «Ведьмак»

Компания Netflix в своём Twitter официально объявила о начале разработки спин-оффа сериала «Ведьмак» (The Witcher) под названием «Ведьмак: Истоки крови» (The Witcher: Blood Origin).
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Политика

Затулин заявил, что Лукашенко стал невменяемым

Депутат и первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ и связям с соотечественниками Константин Затулин заявил «Газета.ру», что задержание российских бойцов ЧВК в Минске приведет к ухудшению российско-белорусских отношений.
Московский Комсомолец 04:23
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Политика

Россия не вошла в новый список для снятия ограничений на поездки в ЕС

Брюссель не включил Россию в обновленную версию списка стран, с которыми Евросоюз готов открыть границы.
Коммерсантъ 09:52
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Политика

Путин поручил изолировать загрязненную промплощадку в Усолье-Сибирском

Президент России Владимир Путин в ходе совещания по экологической ситуации в Усолье-Сибирском поручил срочно изолировать загрязненную промышленную площадку в городе, передает ТАСС.
Газета.Ru 09:18
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Политика

Трамп объяснил вывод войск из ФРГ сотрудничеством Берлина и Москвы

США не должны "защищать от России" Германию, если Берлин платит Москве миллиарды долларов в год за энергоресурсы, заявил Дональд Трамп.
Газета.Ru 02:36
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Шоу-бизнес

Ивлеева купила Lamborghini за 20 млн рублей

Телеведущая и блогер Анастасия Ивлеева купила Lamborghini Aventador. Об этом сообщает РЕН ТВ 29 июля.
Известия вчера в 12:26
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Политика

Дегтярев сообщил о провокаторах из Грузии на акциях в Хабаровске

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев заявил, что в регион прибыли организаторы провокаций.
Аргументы недели 05:00
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Политика

Володин дал поручение проверить депутатов на двойное гражданство

Поводом стало обращение депутата от фракции КПРФ Дениса Парфенова, в котором содержится информация о том, что на пленарном заседании Государственной думы 17 апреля один из его коллег выразил предположение о наличии у него гражданства США в связи с тем, что тот пользуется американскими социальными сетями.
Вести.Ru вчера в 12:27
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Общество

Россиянам упростят выдачу субсидий на оплату ЖКХ

Правила выдачи россиянам субсидий на оплату ЖКХ с 2021 года будут упрощены, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Интерфакс 06:56
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Экономика

На Дону расширили меры поддержки малого бизнеса

Сегодня депутаты донского Заксобрания поддержали предложение губернатора о расширении региональных мер поддержки для тех, кто работает в отраслях, пострадавших в период ограничений по коронавирусу.
Дон-ТР 11:11
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Политика

Экс-кандидат в президенты США умер от коронавируса

Бывший кандидат в президенты США Херман Кейн скончался от коронавирусной инфекции COVID-19 в возрасте 74 лет.
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Армия и оружие

США хотят вывести войска из Афганистана к маю 2021 года

США хотят вывести все войска из Афганистана к маю 2021 года, заявил госсекретарь страны Майк Помпео.
Газета.Ru 11:09
Происшествия

Суд арестовал замминистра здравоохранения Ростовской области

Ленинский районный суд Ростова-на-Дону санкционировал арест замминистра здравоохранения Ростовской области Станислава Беседовского, подозреваемого в пособничестве в мошенничестве, сообщил РИА Новости представитель суда.
РИА Новости 04:47
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