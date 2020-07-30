Экономика
Газета.RuВВП США во втором квартале упал на рекордные 32,9%
ВВП Соединенных Штатов во втором квартале 2020 года упал на 32,9% против ожидаемых 34,7%, передает CNBC. Отмечается, что экономика США пережила самое большое падение за всю историю, однако не такое сильное, как прогнозировали эксперты.
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Футбол
Кокорин подписал трехлетний контракт со «Спартаком»
Газета.Ru 12:34
Политика
Кравчук возглавит делегацию Украины на переговорах по Донбассу
Первый президент Украины Леонид Кравчук возглавил украинскую делегацию в контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе.
Национальная служба новостей 10:56
Происшествия
С кладбища в Польше похитили скульптуру маршала Рокоссовского
Неизвестные украли с муниципального кладбища в Легнице на западе Польши скульптуру советского и польского маршала Константина Рокоссовского.
Коммерсантъ 14:12
Путешествия
Туристы предупредили о проблемах с отдыхом в Турции
Ruposters.ru 10:21
Футбол
Хохлов признался, что не считает Кокорина возрастным футболистом
RT на русском 15:08
Политика
Белоруссия усилила охрану границы с Россией и Украиной
Белоруссия усилила охрану своей границы с Россией и Украиной. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление Госпогранкомитета.
BFM.ru 10:21
Происшествия
На востоке Москвы электричка сбила двух мужчин
В Москве электропоезд сбил двух мужчин, один из которых от полученных травм скончался.
РБК 16:28
Политика
В Белоруссии заявили о задержании 33 россиян из ЧВК Вагнера
Задержали группу россиян белорусские силовики в ночь на 29 июля под Минском. Еще один участник был задержан на юге страны.
Городовой вчера в 09:35
Политика
Трамп предложил перенести выборы президента США
Дональд Трамп предложил отложить выборы президента США из-за угрозы для безопасности американцев, явно намекая на распространение коронавируса на территории страны.
Газета.Ru 12:02
Наука
Обнаружено, что инъекции ботокса могут уменьшать депрессию
Исследователи работают над выяснением связи инъекций ботокса и уменьшения депрессии. Сейчас проходят клинические испытания.
Волгоградская правда 12:50
Здоровье
Греческий йогурт избавит организм от лишнего сахара
Pravda.Ru 28 июля в 10:06
Спорт
Матыцин пообещал World Athletics выплатить штраф ВФЛА до 15 августа
Советский спорт 12:10
Политика
Украина ведёт консультации с Белоруссией по поводу задержанных россиян
Киев ведёт консультации с Минском по поводу задержанных в Белоруссии 33 россиян, сообщили в пресс-службе украинского лидера Владимира Зеленского.
RT на русском 13:22
Футбол
«Химки» назначили Сергея Егорова на пост спортивного директора
Сергей Егоров занял пост спортивного директора футбольного клуба «Химки».
CT news 14:52
Шоу-бизнес
После ухода из «Уральских пельменей» Михалкова нашла работу на СТС
Бывшая участница шоу «Уральские пельмени» Юлия Михалкова поделилась с подписчиками новостью о том, что теперь она работает на телеканале СТС в новой передаче, где уже успела примерить на себя множество образов.
CT news 13:41
Футбол
Суркис - игрокам киевского «Динамо»: «Если с этим тренером у вас не получится, тогда, наверное, нужно будет менять всех вас»
Считаю, что если с этим тренером у вас не получится, тогда, наверное, нужно будет менять всех вас, - приводит слова президента киевского «Динамо» Игоря Суркиса клубный сайт.
Евро-футбол.ру 16:13
Здоровье
Ученые назвали способ определить уровень холестерина по состоянию рук
Одним из малоизвестных симптомов повышенного холестерина могут выступать болевые ощущения в руках, сопровождающиеся покалыванием.
Актуальные Новости 28 июля в 22:04
Происшествия
Суд продлил домашний арест Ефремова до 22 января
«Суд оставил предыдущую меру пресечения Ефремову в виде домашнего ареста на срок до 22 января 2021 г.», ‒ сказал адвокат потерпевших Александр Добровинский.
Ведомости 11:51
Культура
Международный фестиваль оперы и балета стартовал в Севастополе
Вести.Севастополь 08:42
Кино
Российские зрители выбрали лучшие сериалы 2020 года
ToDay News Ufa 16:20
Здоровье
Профессором Верткини были перечислены признаки рака на ранней стадии
Российский врач Аркадий Верткин перечислил первые симптомы рака.
МедиаПоток 06:37
Футбол
Кузяев ведёт переговоры с «Валенсией»
Агент хавбека «Зенита» Далера Кузяев контактирует с руководством «Валенсии» по вопросу потенциального перехода.
Metaratings 12:28
Футбол
«Зенит» проведет первый матч нового сезона в РПЛ 11 августа
Окончательно стало известно, как будет проходить первый тур Тинькофф РПЛ в 2020/21. Все матчи пройдут за 4 дня — с 8 по 11 августа.
CT news 04:01
Политика
Володин дал поручение проверить депутатов на двойное гражданство
Поводом стало обращение депутата от фракции КПРФ Дениса Парфенова, в котором содержится информация о том, что на пленарном заседании Государственной думы 17 апреля один из его коллег выразил предположение о наличии у него гражданства США в связи с тем, что тот пользуется американскими социальными сетями.
Вести.Ru вчера в 12:27
Технологии
«МегаФон» начал тестировать eSIM в Москве
Мобильный оператор «МегаФон» начал тестировать подключение виртуальных сим-карт (eSIM) во флагманском магазине в ТЦ «Метрополис» в Москве, сообщил Telegram-канал «Нецифровая экономика».
Коммерсантъ вчера в 08:47
Политика
Посол заявил о разрешениях на работу у задержанных в Минске россиян
Ранее в четверг российский посол заявил о планах задержанных в Белоруссии граждан РФ вылететь в Стамбул, однако они опоздали на свой самолет, поэтому они были вынуждены остановится в санатории «Белорусочка».
Известия 14:52
Космос
Российские космонавты на МКС получили собственный Интернет
Российский сегмент Международной космической станции (МКС) подключили к широкополосному спутниковому каналу связи с Землёй.
News.ru 11:48
Шоу-бизнес
Елена Ландер увольняется с «России 1» и переезжает в Италию
Ведущая «Утро России» Елена Ландер приняла решение покинуть телеканал и переехать в Италию к семье.
CT news 04:04