Экономика
Газета.RuВВП США во втором квартале упал на рекордные 32,9%
ВВП Соединенных Штатов во втором квартале 2020 года упал на 32,9% против ожидаемых 34,7%, передает CNBC. Отмечается, что экономика США пережила самое большое падение за всю историю, однако не такое сильное, как прогнозировали эксперты.
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Футбол
«Сочи» объявил об уходе Карапетяна
Нападающий Александр Карапетян покидает «Сочи». 31 июля завершается контракт форварда и продлен он не будет, сообщает пресс-служба клуба.
Советский спорт 17:29
Политика
МИД РФ отреагировал на задержание россиян в Белоруссии
В МИД России заявили, что трактовка Минском задержания российских граждан вызывает недоумение, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 16:08
Происшествия
На востоке Москвы электричка сбила двух мужчин
В Москве электропоезд сбил двух мужчин, один из которых от полученных травм скончался.
РБК 16:28
Политика
Кравчук возглавит делегацию Украины на переговорах по Донбассу
Первый президент Украины Леонид Кравчук возглавил украинскую делегацию в контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе.
Национальная служба новостей 10:56
Происшествия
«В духе Бабченко»: Расстрел авторитета Мазура под Полтавой был инсценировкой
Инцидент с расстрелом машины 35-летнего криминального авторитета Александра Мазура на трассе возле города Пирятина Полтавской области оказался инсценировкой Департамента стратегических расследований Нацполиции.
ИА Новороссия 10:50
Автоспорт
Перес пропустит Гран-при Великобритании из-за заражения коронавирусом
Повторный тест на коронавирус пилота команды "Формулы-1" "Рэйсинг Пойнт" Серхио Переса дал положительный результат, гонщик не примет участия в Гран-при Великобритании, сообщается на странице "Формулы-1" в Twitter.
РИА Новости 15:34
Космос
Российские космонавты на МКС получили собственный Интернет
Российский сегмент Международной космической станции (МКС) подключили к широкополосному спутниковому каналу связи с Землёй.
News.ru 11:48
Здоровье
Минздрав утвердил рекомендации по реабилитации после коронавируса
Минздрав России разработал и направил в субъекты страны Временные методические рекомендации по вопросам медицинской реабилитации при коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 17:25
Армия и оружие
В России проведут огневые и ходовые испытания боевого робота «Маркер»
«В рамках проекта «Маркер» в августе запланирована серия ходовых и огневых испытаний, которые будут проводиться совместно с подразделениями Минобороны России», — сообщил Григорьев в интервью ТАСС.
Известия 02:59
Футбол
Семак может покинуть «Зенит» из-за конфликта с руководством
Главный тренер петербургского "Зенита" Сергей Семак может покинуть клуб из-за конфликта с руководством.
Газета.Ru 10:51
Экономика
Экономист Беляев объяснил, кто пострадает от изъятия денег в пользу ПФР
Беляев уверен, что чаще всего деньги будут конфисковать именно у самозанятых, так как происхождение незаконных доходов чиновников оправдывается их родственниками, на которых переписаны активы.
Народные новости вчера в 11:31
Космос
NASA запустило к Марсу марсоход
Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) 30 июля запустило ракету-носитель Atlas V с марсоходом Perseverance и вертолетом Ingenuity на борту.
РБК 10:11
Кино
Фильм Кончаловского включили в программу Венецианского кинофестиваля
Новый фильм российского режиссера Андрея Кончаловского «Дорогие товарищи» вошел в основную программу 77-го Венецианского кинофестиваля.
Ведомости 28 июля в 09:26
Финансы
Курс евро превысил 86 рублей впервые с апреля
Курс евро впервые с начала апреля вырос до 86 рублей, следует из данных торгов на Мосбирже.
Газета.Ru 06:39
Политика
Володин дал поручение проверить депутатов на двойное гражданство
Поводом стало обращение депутата от фракции КПРФ Дениса Парфенова, в котором содержится информация о том, что на пленарном заседании Государственной думы 17 апреля один из его коллег выразил предположение о наличии у него гражданства США в связи с тем, что тот пользуется американскими социальными сетями.
Вести.Ru вчера в 12:27
Футбол
Газизов прокомментировал возможный трансфер Урунова в «Спартак»
Генеральный директор московского «Спартака» Шамиль Газизов высказался на тему трансферных слухов.
Чемпионат 14:40
Футбол
Кокорин подписал трехлетний контракт со «Спартаком»
Газета.Ru 12:34
Общество
В Турции заявили о росте эпидемии коронавируса и новых ограничениях
Анкара, 29 июля 2020, 18:36 — REGNUM Новые ограничительные меры могут ввести власти Турции из-за наблюдаемого роста числа случаев заражения коронавирусом в центральных и восточных регионах страны, заявил 29 июля журналистам турецкий министр здравоохранения Фахреттин Коджа.
REGNUM вчера в 11:36
Происшествия
31-летний башкир жестоко убил жену на глазах у дочерей и прохожих
В Челябинской области 31-летний житель башкирского села Новобелокатай Александр Алексеев жестоко расправился с женой Оксаной на глазах у дочерей.
Газета.Ru 06:10
Экономика
Профсоюзы предложили увеличить пособия по безработице в России
Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) предложила увеличить минимальный размер пособия по безработице до уровня прожиточного минимума в регионе.
Известия 04:59
Наука
В Японии выявили связь между смехом и здоровьем в старости
В исследовании участвовали около 1500 человек преклонного возраста. Всех поделили на 4 группы в зависимости от частоты громкого смеха.
15-news.ru 15:31
Происшествия
Суд продлил домашний арест Ефремова до 22 января
Ведомости 11:51
Политика
Польша решила участвовать в суде по «Северному потоку — 2»
Ранее стало известно, что Оператор проекта строительства российского газопровода "Северный поток — 2" компания Nord Stream 2 AG подала апелляцию на решение суда Евросоюза, который решил не рассматривать иск против действия норм Газовой директивы в отношении трубопровода.
Газета.Ru 16:15
Шоу-бизнес
Аршавин пожаловался на забравшую кубки и медали Барановскую
Вечерняя Москва 13:25
Происшествия
Под Ростовом двух женщин покусали ядовитые пауки
Под Ростовом двух женщин покусали ядовитые пауки, пишет "ФМ-на Дону" со ссылкой на ЦГБ Ростова.
Газета.Ru 15:05