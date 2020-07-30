Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика
Газета.Ru
Газета.Ru

ВВП США во втором квартале упал на рекордные 32,9%

ВВП Соединенных Штатов во втором квартале 2020 года упал на 32,9% против ожидаемых 34,7%, передает CNBC. Отмечается, что экономика США пережила самое большое падение за всю историю, однако не такое сильное, как прогнозировали эксперты.В источнике
С чего всё началось
Реальный ВВП США упал на 32,9% во втором квартале 2020 года относительно предыдущего квартала в пересчете на годовые темпы (annualized), объявило
 Бюро экономического анализа при Минторге США.
РБК09:54
Подробнее о событии
Известия

ВВП США во втором квартале упал на рекордные 32,9%

Известия13:30
Коммерсантъ

Экономика США во втором квартале не досчиталась десятой части

Коммерсантъ11:14
Газета.Ru

ВВП США во втором квартале упал на рекордные 32,9%

Газета.Ru08:53
РИА Новости

В США зафиксировали рекордное падение ВВП

РИА Новости09:32
ТАСС

ВВП США во II квартале упал на рекордные 32,9% в годовом исчислении

ТАСС09:26
Взгляд.ру

ВВП США по итогам второго квартала рухнул на 33%

Взгляд.ру09:12
РБК

Экономика США во втором квартале рухнула на рекордную величину

РБК09:54

Володин дал поручение проверить депутатов на двойное гражданство

Поводом стало обращение депутата от фракции КПРФ Дениса Парфенова, в котором содержится информация о том, что на пленарном заседании Государственной думы 17 апреля один из его коллег выразил предположение о наличии у него гражданства США в связи с тем, что тот пользуется американскими социальными сетями.
Володин дал поручение проверить депутатов на двойное гражданство
Вести.Ruвчера в 12:27
2,1K

После ухода из «Уральских пельменей» Михалкова нашла работу на СТС

Бывшая участница шоу «Уральские пельмени» Юлия Михалкова поделилась с подписчиками новостью о том, что теперь она работает на телеканале СТС в новой передаче, где уже успела примерить на себя множество образов.
CT news13:41
16

Зеленский предложил сделать Курбан-байрам государственным праздником

Президент Украины Владимир Зеленский поручил кабинету министров рассмотреть вопрос о предоставлении государственного статуса ряду религиозных праздников, в частности таким, как Курбан-байрам, Ханука и Пасха христиан западного обряда.
RT на русском13:54

Задержаны пять участников террористической ячейки в колонии в Калмыкии

Пять членов террористического сообщества, созданного на территории колонии в Калмыкии, задержаны после обысков в Кабардино-Балкарии, Дагестане и Бурятии, сообщает пресс-служба Следственного комитета.
RT на русском07:41
13

ЕС ввел санкции против граждан России и Китая из-за кибератак

Отмечалось, что санкции против России и КНР из-за хакерских атак станут первым применением санкционного режима ЕС для предотвращения кибератак, в рамках которого могут быть введены запреты на поездки и заморожены активы.
Ведомости12:27
76

В ВОЗ назвали причину новых вспышек COVID-19 в Европе

Новые вспышки COVID-19 в ряде стран Европы и северного полушария связаны с тем, что молодые люди снизили бдительность в летний период, заявил на брифинге в четверг генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус.
РИА Новости12:06
1

Лукашенко поручил разобраться с задержанием предполагаемых членов ЧВК

Белорусский президент Александр Лукашенко поручил главе КГБ страны Валерию Вакульчику разобраться с задержанием иностранных граждан, которые предположительно являются сотрудниками частной военной компании (ЧВК), передаёт РИА Новости.
Аргументы и Фактывчера в 12:32
1,7K