ВВП США во втором квартале упал на рекордные 32,9%
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ВВП США во втором квартале упал на рекордные 32,9%
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ВВП Соединенных Штатов во втором квартале 2020 года упал на 32,9% против ожидаемых 34,7%, передает CNBC. Отмечается, что экономика США пережила самое большое падение за всю историю, однако не такое сильное, как прогнозировали эксперты.В источнике
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