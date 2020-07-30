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Газета.Ru
Газета.Ru

ВВП США во втором квартале упал на рекордные 32,9%

ВВП Соединенных Штатов во втором квартале 2020 года упал на 32,9% против ожидаемых 34,7%, передает CNBC. Отмечается, что экономика США пережила самое большое падение за всю историю, однако не такое сильное, как прогнозировали эксперты.В источнике
С чего всё началось
Реальный ВВП США упал на 32,9% во втором квартале 2020 года относительно предыдущего квартала в пересчете на годовые темпы (annualized), объявило
 Бюро экономического анализа при Минторге США.
РБК09:54
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Известия

ВВП США во втором квартале упал на рекордные 32,9%

Известия13:30
ТАСС

ВВП США во II квартале упал на рекордные 32,9% в годовом исчислении

ТАСС09:26
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Экономика США во втором квартале рухнула на рекордную величину

РБК09:54
РИА Новости

В США зафиксировали рекордное падение ВВП

РИА Новости09:32
Коммерсантъ

Экономика США во втором квартале не досчиталась десятой части

Коммерсантъ11:14
Взгляд.ру

ВВП США по итогам второго квартала рухнул на 33%

Взгляд.ру09:12
Газета.Ru

ВВП США во втором квартале упал на рекордные 32,9%

Газета.Ru08:53
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Лукашенко поручил разобраться с задержанием предполагаемых членов ЧВК

Белорусский президент Александр Лукашенко поручил главе КГБ страны Валерию Вакульчику разобраться с задержанием иностранных граждан, которые предположительно являются сотрудниками частной военной компании (ЧВК), передаёт РИА Новости.
Аргументы и Фактывчера в 12:32
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Экс-глава правительства ДНР объяснил появление бойцов ЧВК в Белоруссии

Появление задержанных в Белоруссии глава СДД считает «обычной логистической ситуацией», связанной с тем, что в эпоху коронавируса Минск стал удобным пунктом транзита на пути в другие страны, например в государства Африки.
РБК07:41
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Володин дал поручение проверить депутатов на двойное гражданство

Поводом стало обращение депутата от фракции КПРФ Дениса Парфенова, в котором содержится информация о том, что на пленарном заседании Государственной думы 17 апреля один из его коллег выразил предположение о наличии у него гражданства США в связи с тем, что тот пользуется американскими социальными сетями.
Вести.Ruвчера в 12:27
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Козак назвал неэффективными переговоры с Ермаком по Донбассу

Замглавы администрации президента России Дмитрий Козак, который курирует вопросы политики в отношении Украины, назвал неэффективными переговоры по мирному урегулированию в Донбассе на уровне советников глав государств, сообщил РБК источник, близкий к переговорам.
РБК13:02
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США нарушают резолюцию СБ ООН по Косово, заявили в МИД

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РИА Новости09:12
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В Курской областной больнице назначен главврач

Глава региона отметил, что областная клиническая больница – наше основное лечебное учреждение региона, где трудится много медиков и большая проходимость пациентов: важно обеспечить безопасность, создать достойные условия.
ТРК Сейм (Курск)10:32
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В Европе призвали ответить на санкции США против «Северного потока-2»

Генеральный директор австрийской энергетической группы OMV Райнер Зеле призвал европейские страны дать "политический ответ" на угрозы Вашингтона ввести санкции против компаний, занятых в строительстве газопровода "Северный поток-2".
Российская газета00:18
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