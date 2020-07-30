Валовой внутренний продукт (ВВП) США во II квартале 2020 года впервые сократился на рекордные 32,9% в годовом исчислении в связи с пандемией нового коронавируса. Об этом говорится в распространенном в четверг заявлении Министерства торговли США.

ВВП США во II квартале упал на рекордные 32,9% в годовом исчислении

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