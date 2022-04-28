КоммерсантъВВП США в первом квартале сократился на 1,4%Внутренний валовый продукт (ВВП) опустился на 1,4% в годовом исчислении, следует из правительственных данных.КоммерсантъАналитики, опрошенные порталом Daily FX, ожидали, напротив, роста американской экономики — на 1,1% в пересчете на год.ПРАЙМПотребительские расходы, на которые приходится две трети ВВП США, в первом квартале увеличились на 2,7%. Капиталовложения компаний выросли на 7,3%.ИнтерфаксНекоторые экономисты опасаются, что ФРС может существенно ужесточить денежно-кредитную политику и привести экономику к рецессии в течение следующих 18 месяцев.ФАНЧитать далееСвернутьФАНФАНПолитическая ЭкспертизаГазета.RuAnewsREGNUMЭкономика сегодняИА Красная ВеснаПодробнее о событииЭкономика США сократилась в первом квартале 2022 года на 1,4 процента в годовом исчисленииLenta.ruвчера в 11:10ВВП США в первом квартале сократился впервые с 2020 года вопреки ожиданиям аналитиковForbesвчера в 10:34ВВП США сократился на 1,4% в годовом выраженииМосковский Комсомолецвчера в 08:44ВВП США в I квартале неожиданно сократился на 1,4%Интерфаксвчера в 09:12ВВП США в первом квартале сократился на 1,4% в годовом исчисленииТАССвчера в 09:09ВВП США в первом квартале сократился на 1,4%Коммерсантъвчера в 09:21Минторг США: ВВП страны в первом квартале уменьшился на 1,4% в пересчете на годПРАЙМвчера в 08:38Показать ещёОценить162Поделиться