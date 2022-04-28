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ВВП США в первом квартале сократился на 1,4%

Внутренний валовый продукт (ВВП) опустился на 1,4% в годовом исчислении, следует из правительственных данных.
Коммерсантъ
Аналитики, опрошенные порталом Daily FX, ожидали, напротив, роста американской экономики — на 1,1% в пересчете на год.
ПРАЙМ
Потребительские расходы, на которые приходится две трети ВВП США, в первом квартале увеличились на 2,7%. Капиталовложения компаний выросли на 7,3%.
Интерфакс
Некоторые экономисты опасаются, что ФРС может существенно ужесточить денежно-кредитную политику и привести экономику к рецессии в течение следующих 18 месяцев.
ФАН

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