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Газета.Ru
Газета.Ru

ВВП Великобритании сократился на рекордные 20,4%

ВВП Великобритании во втором квартале 2020 года сократился в годовом выражении на 21,7%, а в квартальном — на 20,4%. Об этом информирует CNBC со ссылкой на национальное статистическое бюро страны.В источнике
С чего всё началось
Во втором квартале текущего года ВВП Великобритании снизился в годовом выражении на 21,7%, а в квартальном – на 20,4%. Об этом в среду, 12 августа, сообщает национальное статистическое бюро
 страны.
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COVID-19 вызвал рецессию в Великобритании

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Экономика Великобритании сократилась на 21,7% во II квартале

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Спад экономики Великобритании станет рекордным для G7

Независимая газета10 августа в 12:47
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Британская экономика впервые за последние 11 лет погрузилась в рецессию

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Экономика Британии ушла в рецессию

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В Лондоне ждут официального объявления рецессии

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Минспорт направил ВФЛА субсидию на оплату штрафа World Athletics

«Принимая во внимание кризисную ситуацию, сложившуюся в российской легкой атлетике, Министерство спорта Российской Федерации приняло беспрецедентное решение о выделении ВФЛА единовременной субсидии на развитие вида спорта, в том числе на погашение долга перед World Athletics», – сообщает пресс-служба ведомства.
Metaratings07:00

Путин поручил разобраться с высокими ценами на Камчатке

Президент России Владимир Путин в ходе совещания с врио губернатора Камчатского края Владимиром Солодовым поручил проанализировать работу монополистов из-за слишком высоких цен в регионе, передает ТАСС.
Газета.Ru06:46
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Власти Минска оценили ущерб от беспорядков в более чем $200 тысяч

Минские власти оценили материальный ущерб от столкновений демонстрантов с полицией на фоне президентских выборов в стране в 500 тыс. белорусских рублей (около $203 тыс.), пишет БелТА со ссылкой на слова начальника управления городского хозяйства и энергетики Мингорисполкома Владимира Лебедя.
Газета.Ru05:56
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Партнер «Газпрома» предположил закрытие проекта «Северный поток-2»

В компании Uniper, базирующейся в немецком Дюссельдорфе и являющейся одним из финансовых партнеров «Газпрома» в проекте «Северный поток-2», заявили, что вполне велика вероятность, что трубопровод так и не будет достроен.
Anewsвчера в 05:50
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Dow Jones поднялся выше 28 000 пунктов

Нью-Йорк, США, 11 августа 2020, 17:42 — REGNUM Основные индексы фондового рынка США начали торги 11 августа разнонаправленно — промышленный Dow Jones и потребительский S&P 500 растут, «высокотехнологичный» Nasdaq падает.
REGNUMвчера в 10:42
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