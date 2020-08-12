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Газета.Ru
Газета.Ru

ВВП Великобритании сократился на рекордные 20,4%

ВВП Великобритании во втором квартале 2020 года сократился в годовом выражении на 21,7%, а в квартальном — на 20,4%. Об этом информирует CNBC со ссылкой на национальное статистическое бюро страны.В источнике
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Lenta.ru

Экономика Великобритании пережила исторический обвал

Lenta.ru09:40
Росбалт

Экономика Британии ушла в рецессию

Росбалт04:43
Коммерсантъ

COVID-19 вызвал рецессию в Великобритании

Коммерсантъ07:28
Российская газета

Лондон официально объявил о начале рецессии в Великобритании

Российская газета07:45
ТАСС

Британская экономика впервые за последние 11 лет погрузилась в рецессию

ТАСС03:16
Независимая газета

Спад экономики Великобритании станет рекордным для G7

Независимая газета10 августа в 12:47
Аргументы недели

В Лондоне ждут официального объявления рецессии

Аргументы недели9 августа в 13:05

В Могилеве задержали белоруса с оружием и взрывным устройством

На кадрах, снятых во время обыска, видно, что у молодого человека обнаружили пачки селитры, пиротехнические изделия, нож, кастет, самодельные взрывные устройства и набор деталей для изготовления огнестрельного оружия.
Lenta.ru10:50
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Иртыш — Чертаново 1:2

15-летний нападающий клуба «Чертаново» Сергей Пиняев забил свой дебютный мяч в Футбольной национальной лиге (ФНЛ) в матче третьего тура с омским «Иртышом».
RT на русском11:10

18 миллионов доз вакцины от гриппа подготовят для детей в России

Глава Роспотребнадзора Анна Попова во время совещания с президентом России Владимиром Путиным 11 августа сообщила о том, что для детей изготавливается порядка 18 миллионов доз вакцины от гриппа.
Петербургский дневниквчера в 06:20
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Обновлённые телевизоры TCL 6-й серии получили панели MiniLED и смогут соперничать с OLED-моделями LG за треть цены

В этом году серия LG CX OLED получит довольно грозного конкурента: TCL только что объявила, что в её новых QLED-телевизорах 6-й серии будет использоваться технология MiniLED, обеспечивающая контраст на уровне OLED, но при этом стоимость таких устройств втрое дешевле, чем у LG CX OLED 2020 года.
3DNewsвчера в 11:47

Dava и Филипп Киркоров презентовали премьеру клипа на песню «Ролекс»

Филипп, который остался доволен проделанной работой и сотрудничеством, подарил Даве По всей видимости, Киркоров также остался доволен сотрудничеством с Манукяном и в качестве благодарности подарил ему часы Rolex, декорированные бриллиантами.
SM News08:22

ВОЗ прокомментировала регистрацию вакцины от COVID-19 в России

Накануне Владимир Путин объявил, что Россия первой в мире зарегистрировала препарат для профилактики COVID-19, разработанный в Национальном центре эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ).
РИА Новости06:57
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Камчатка, Сахалин, Хабаровск и Забайкалье не выполнили поручение Путина

Петропавловск-Камчатский, 12 августа 2020, 11:49 — REGNUM Четыре региона Дальнего Востока попали в список 27 субъектов, которые не справились с переходом школ на бесплатное горячее питание для учеников младших классов.
REGNUM04:49
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