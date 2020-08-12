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Ведомости
Ведомости

Экономика Великобритании сократилась на 21,7% во II квартале

ВВП Великобритании во II квартале этого года снизился на 21,7% в годовом выражении и на 20,4% в квартальном. При этом в I квартале этого года падение ВВП составило 1,7% в годовом выражении и 2,2% – в квартальном.В источнике
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Lenta.ru

Экономика Великобритании пережила исторический обвал

Lenta.ru09:40
Российская газета

Лондон официально объявил о начале рецессии в Великобритании

Российская газета07:45
ТАСС

Британская экономика впервые за последние 11 лет погрузилась в рецессию

ТАСС03:16
Росбалт

Экономика Британии ушла в рецессию

Росбалт04:43
Коммерсантъ

COVID-19 вызвал рецессию в Великобритании

Коммерсантъ07:28
Независимая газета

Спад экономики Великобритании станет рекордным для G7

Независимая газета10 августа в 12:47
Аргументы недели

В Лондоне ждут официального объявления рецессии

Аргументы недели9 августа в 13:05

За сутки в Алтайском крае коронавирусом заболели 88 человек

За прошедшие сутки в Алтайском крае выявлено 88 инфицированных, выздоровели — 154 пациента, скончались четыре носителя коронавируса, в трех случаях COVID-19 не стал причиной смерти, еще один летальных случай проходит экспертизу.
За сутки в Алтайском крае коронавирусом заболели 88 человек
Kursk.com02:44
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Инфекционный госпиталь на 360 мест построят в Ивановской области

Многофункциональный инфекционный госпиталь вместимостью на 360 мест для лечения больных коронавирусом построят с помощью МЧС России в Ивановской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
РИА Новости03:22
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Спиваков отказался от врученного Лукашенко ордена

Лукашенко наградил Спивакова орденом в 2014 году за особые заслуги в области гуманитарной и благотворительной деятельности, а также за успехи на почве национально-государственного возрождения, в защите человеческого достоинства и прав граждан Белоруссии.
РИА Новости09:36
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В результате пожара на месторождении в ХМАО погиб один человек

Три человека госпитализированы с ожогами в результате пожара на Ем-Еговском месторождении (входит в Красноленинскую группу месторождений) в Октябрьском районе Ханты-Мансийского автономного округа, два из них находятся в реанимации.
ТАСС09:27

В Минске установили факты причастности штаба Бабарико к беспорядкам

«Установлено множество фактов, подтверждающих, что представители штаба экс-главы Белгазпромбанка Виктора Бабарико осуществляли организацию, координацию и финансирование массовых беспорядков в Беларуси», — цитирует агентство БелТА информацию из новостного выпуска.
Известия08:52
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Двух саратовских чиновниц наказали за неисполнение поручения Путина

Напомним, по поручению президента Владимира Путина, которое прозвучало в послании Федеральному собранию в январе этого года, к 1 сентября все школы страны должны перейти на обеспечение горячим питанием младшеклассников, но 11 августа выяснилось, что к работе по-новому готовы только 58 регионов.
СаратовБизнесКонсалтинг07:13
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В РФС признали ошибочным второй пенальти в матче «Спартака» и «Сочи»

"Решение арбитра Василия Казарцева о назначении 11-метрового удара признано ошибочным, так как между футболистами Самюэлем Жиго и Анатолием Немченко произошел нормальный игровой контакт", - говорится в заключении комиссии.
Российская газета08:40

Авиакомпании ограничили провоз ручной клади на рейсах в Турцию

По данным ассоциации, авиакомпании Pegas Fly, Nordwind и «Россия» ограничили провоз ручной клади на рейсах в Турцию – за исключением женских сумочек, мужских портфелей, чехлов и сумок для ноутбуков, детских сумок, подарочных товаров из коммерческих зон аэропорта, привезенных пассажиром предметов, багажа дипломатических курьеров и ювелирных изделий.
Ведомостивчера в 11:40
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Сын Ефремова рассказал о домогательствах на съемках детского фильма

Рассказывая о проблеме культуры обращения с жертвами насилия в России, актер Никита Ефремов признался, что и сам подвергался домогательствам на съемках детского фильма со стороны человека нетрадиционной сексуальной ориентации.
Газета.Ru07:08
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