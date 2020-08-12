Экономика Великобритании сократилась на 21,7% во II квартале
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ВВП Великобритании во II квартале этого года снизился на 21,7% в годовом выражении и на 20,4% в квартальном. При этом в I квартале этого года падение ВВП составило 1,7% в годовом выражении и 2,2% – в квартальном.В источнике
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