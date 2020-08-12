Экономика Великобритании сократилась на 21,7% во II квартале
Смотрите также
Цепкало объявил о создании в Белоруссии Фронта национального спасения
ОМОН и внутренние войска покинули улицы Минска
В Москве суд арестовал блогера по делу о незаконном доступе к гостайне
Адвокат сообщил, что у Ефремова был инсульт
РФС признал ошибку в матче с участием «Спартака»
Восстановлена хронология гибели подлодки «Курск»
Французская газета поместила на обложку Путина в костюме Бонда
В Белоруссии женщины проводят акцию против действий силовиков
Лукашенко собрал совещание по вопросам защиты конституционного строя
Составлен список фильмов с реальными сценами секса
Военные эксперты объяснили причины нападок на американцев в Сирии
В Бресте милиция открыла огонь на поражение по протестующим
Сотрудники ФСБ ликвидировали нарколабораторию в Ивановской области
Власти Минска оценили ущерб от беспорядков в более чем $200 тысяч
Власти Москвы опубликовали график переселения по программе реновации
Один человек погиб при взрыве газа в частном доме под Ульяновском
Михаил Ширвиндт прокомментировал сообщения о ДТП с участием отца
Путин поручил разобраться с высокими ценами на Камчатке
Xiaomi представила прозрачный 55-дюймовый телевизор за 7200 долларов
Певица Валентина Легкоступова лежит в реанимации с отеком мозга
В Бресте милиция открыла огонь на поражение по протестующим
Лукашенко собрал совещание по вопросам защиты конституционного строя
РФС признал ошибку в матче с участием «Спартака»
ВОЗ прокомментировала регистрацию вакцины от COVID-19 в России
Восстановлена хронология гибели подлодки «Курск»
Власти Москвы опубликовали график переселения по программе реновации
Адвокат сообщил, что у Ефремова был инсульт
В Москве суд арестовал блогера по делу о незаконном доступе к гостайне
В Белоруссии женщины проводят акцию против действий силовиков
В Башкирии чиновница назвала высокие пособия причиной безработицы
Казахстан возобновит авиасообщение с Россией, Украиной и Белоруссией
Бизнес Ингушетии в период пандемии потерял 1,5 млрд рублей
Путин поручил разобраться с высокими ценами на Камчатке
Трамп удивился решению Байдена по кандидату на пост вице-президента
Французская газета поместила на обложку Путина в костюме Бонда
ВВП Великобритании во II квартале этого года снизился на 21,7% в годовом выражении и на 20,4% в квартальном. При этом в I квартале этого года падение ВВП составило 1,7% в годовом выражении и 2,2% – в квартальном.В источнике
Подробнее о событии