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Газета.Ru
Газета.Ru

ВВП Великобритании сократился на рекордные 20,4%

ВВП Великобритании во втором квартале 2020 года сократился в годовом выражении на 21,7%, а в квартальном — на 20,4%. Об этом информирует CNBC со ссылкой на национальное статистическое бюро страны.В источнике
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Lenta.ru

Экономика Великобритании пережила исторический обвал

Lenta.ru09:40
Российская газета

Лондон официально объявил о начале рецессии в Великобритании

Российская газета07:45
Коммерсантъ

COVID-19 вызвал рецессию в Великобритании

Коммерсантъ07:28
Росбалт

Экономика Британии ушла в рецессию

Росбалт04:43
ТАСС

Британская экономика впервые за последние 11 лет погрузилась в рецессию

ТАСС03:16
Независимая газета

Спад экономики Великобритании станет рекордным для G7

Независимая газета10 августа в 12:47
Аргументы недели

В Лондоне ждут официального объявления рецессии

Аргументы недели9 августа в 13:05

Медведев отметил стремление США использовать интернет как свою вотчину

Действия США в отношении ряда социальных сетей показывают стремление Вашингтона использовать интернет как свою вотчину, исключительно в собственных национальных интересах вопреки международным правилам, заявил зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев.
RT на русском08:29
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В РФС признали ошибочным второй пенальти в матче «Спартака» и «Сочи»

"Решение арбитра Василия Казарцева о назначении 11-метрового удара признано ошибочным, так как между футболистами Самюэлем Жиго и Анатолием Немченко произошел нормальный игровой контакт", - говорится в заключении комиссии.
Российская газета08:40

Лукашенко поставил задачи перед Совбезом Белоруссии на фоне протестов

Главными задачами для органов власти и Совета безопасности Белоруссии является защита граждан, конституционного строя и обеспечение функционирования органов управления, сообщает «БелТА» со ссылкой на действующего президента Белоруссии Александра Лукашенко.
Rambler News Service08:16
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Двух саратовских чиновниц наказали за неисполнение поручения Путина

Напомним, по поручению президента Владимира Путина, которое прозвучало в послании Федеральному собранию в январе этого года, к 1 сентября все школы страны должны перейти на обеспечение горячим питанием младшеклассников, но 11 августа выяснилось, что к работе по-новому готовы только 58 регионов.
СаратовБизнесКонсалтинг07:13
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Астрономы нашли самую быструю звезду Млечного Пути

Ученые обнаружили пять новых светил S-класса с массами от 2 до 2,8 масс Солнца, в их числе и звезду S4711, которая оказалась, в среднем, самой близкой к центральной черной дыре из известных сегодня (то есть имеет наименьшее среднее расстояние до Стрельца А* во время движения по орбите).
N+106:04

ДНР уличила украинских боевиков в циничной провокации

УНМ ДНР опубликовала запись переговоров украинских националистов, на ней слышно, как один из боевиков предупреждает другого о скором приезде журналистов и просит открыть огонь по территории ДНР.
Журналистская правда07:49

«Локомотив» обыграл в Казани потерявшего Слуцкого «Рубин»

Московский "Локомотив" в рамках первого тура сегодня 2020/2021 года переиграл в Казани местный "Рубин" со счётом 2:0. Оба гола были забиты в первом тайме встречи: на второй минуте отличился Алексей Миранчук, на 26-й минуте результат закрепил Дмитрий Баринов.
SM Newsвчера в 14:57
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