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Газета.Ru
Газета.Ru

ВВП Великобритании сократился на рекордные 20,4%

ВВП Великобритании во втором квартале 2020 года сократился в годовом выражении на 21,7%, а в квартальном — на 20,4%. Об этом информирует CNBC со ссылкой на национальное статистическое бюро страны.В источнике
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Аргументы и Факты

Экономика Британии впервые за последние 11 лет погрузилась в рецессию

Аргументы и Факты05:06
Независимая газета

Спад экономики Великобритании станет рекордным для G7

Независимая газета10 августа в 12:47
ТАСС

Британская экономика впервые за последние 11 лет погрузилась в рецессию

ТАСС03:16
Газета.Ru

ВВП Великобритании сократился на рекордные 20,4%

Газета.Ru02:49
Финмаркет

ВВП Сингапура во 2-м квартале упал на рекордные 42,9%

Финмаркетвчера в 06:35
Росбалт

Экономика Британии ушла в рецессию

Росбалт04:43
Аргументы недели

В Лондоне ждут официального объявления рецессии

Аргументы недели9 августа в 13:05

Сотрудники ФСБ ликвидировали нарколабораторию в Ивановской области

В Ивановской области сотрудники ФСБ России пресекли деятельность крупной нарколаборатории, которая специализировалась на поточном производстве запрещённых веществ и продаже их через интернет.
RT на русском05:08
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Названы сферы экономики с наиболее высоким риском увольнения

Больше остальных рискуют остаться без работы люди, занятые в сфере торговли, услуг, бытового обслуживания, административной работы, а также в транспортной отрасли, пишут "Известия" со ссылкой на исследование Минтруда.
РИА Новости22:25
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Российского журналиста Никиту Телиженко избили в белорусском изоляторе

Сегодня, 12 августа, стало известно о том, что российского журналиста Никиту Телиженко избили в ИВС Жодинского района Беларуси, где он находился почти сутки после задержания во время акции протеста 10 августа.
Readovka.ru05:07

В McLaren отказались от подачи апелляции

Срок подачи апелляции против решения FIA, принятого в прошлую пятницу по протесту Renault против Racing Point, истекает в среду утром, и вчера мы писали о том, что команда Ferrari подтвердила своё намерение затребовать для Racing Point более сурового наказания и предоставила все необходимые для этого документы.
F1news.ru03:07

Минтруд РФ может увеличить пособие на детей от 3 до 7 лет

Ранее Президент России Владимир Путин отмечал, что если выплат не хватит для улучшения положения бедных семей, то в следующем году возможно увеличение размера пособий до прожиточного минимума.
Городской ревизорвчера в 07:03
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