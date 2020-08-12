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Газета.Ru
Газета.Ru

ВВП Великобритании сократился на рекордные 20,4%

ВВП Великобритании во втором квартале 2020 года сократился в годовом выражении на 21,7%, а в квартальном — на 20,4%. Об этом информирует CNBC со ссылкой на национальное статистическое бюро страны.В источнике
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Экономика Британии ушла в рецессию

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Рублю предрекли «невиданное дно»

Кричевский подчеркнул, что доллар слабеет по отношению к другим системообразующим валютам, например, к евро (за месяц американская валюта потеряла около 5 процентов относительно европейской), но никак не по отношению к рублю или валютам других государств с развивающейся экономикой.
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Путин поручил проверить неготовые к бесплатному питанию школы

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РБКвчера в 08:01
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