ВВП Великобритании сократился на рекордные 20,4%
Смотрите также
Консилиум врачей решит, сможет ли Ефремов пропустить заседание суда
Восстановлена хронология гибели подлодки «Курск»
ОМОН и внутренние войска покинули улицы Минска
37-летняя актриса Наталья Рудова ждет ребенка
Сергей Лавров заявил о скором завершении проекта «Северный поток-2»
В Москве суд арестовал блогера по делу о незаконном доступе к гостайне
Киркоров показал подписчикам кроссовки за 7 млн рублей
Глава МИД Литвы анонсировал выступление Тихановской
Сталлоне продает растянутый Cadillac за 350 тысяч долларов
Федун передумал снимать «Спартак» с чемпионата России
Минздрав объяснил критику российской вакцины от коронавируса
Путин поручил проверить неготовые к бесплатному питанию школы
В Белоруссии ввели запрет на торговлю пиротехникой
В Минске прошла женская акция в поддержку жертв насилия
Стебунов рассказал о состоянии Ефремова перед ДТП
В Ивановской области 52 ребенка заразились коронавирусом в лагере
Лера Кудрявцева сделала фотоотчет о праздновании дня рождения дочери
Михаил Ширвиндт прокомментировал сообщения о ДТП с участием отца
МиГ-31 совершил аварийную посадку в Перми из-за отвалившегося колеса
Первые вакцины от коронавируса выпустят в течение двух недель
Федун передумал снимать «Спартак» с чемпионата России
Восстановлена хронология гибели подлодки «Курск»
В Белоруссии задержали координаторов массовых беспорядков
В Москве суд арестовал блогера по делу о незаконном доступе к гостайне
В Минске прошла женская акция в поддержку жертв насилия
Пандемия спровоцировала сильнейшее падение прибыли бизнеса в России
В Башкирии чиновница назвала высокие пособия причиной безработицы
Трамп удивился решению Байдена по кандидату на пост вице-президента
Названы сферы экономики с наиболее высоким риском увольнения
Xiaomi выпустила прозрачный телевизор
Певица Глюкоза объяснила свои слова об «украинском Крыме»
Во время беспорядков в Минске госпитализирован 51 человек
ВВП Великобритании во втором квартале 2020 года сократился в годовом выражении на 21,7%, а в квартальном — на 20,4%. Об этом информирует CNBC со ссылкой на национальное статистическое бюро страны.В источнике
Подробнее о событии