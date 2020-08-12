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Газета.Ru
Газета.Ru

ВВП Великобритании сократился на рекордные 20,4%

ВВП Великобритании во втором квартале 2020 года сократился в годовом выражении на 21,7%, а в квартальном — на 20,4%. Об этом информирует CNBC со ссылкой на национальное статистическое бюро страны.В источнике
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ВВП Великобритании обвалился на 21,7%

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ТАСС

Британская экономика впервые за последние 11 лет погрузилась в рецессию

ТАСС03:16
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Экономика Великобритании рухнула на 21,7% во втором квартале

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ВВП Великобритании сократился на рекордные 20,4%

Газета.Ru02:49
Финмаркет

Квартальное снижение числа занятых в Великобритании оказалось максимальным с 2009 года

Финмаркетвчера в 04:29
Независимая газета

Спад экономики Великобритании станет рекордным для G7

Независимая газета10 августа в 12:47
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В Лондоне ждут официального объявления рецессии

Аргументы недели9 августа в 13:05

Кредитор «Северного потока-2» допустил срыв проекта

Uniper предупредила инвесторов о риске потерять кредит в €950 млн Немецкая Uniper, один из европейских партнеров «Северного потока-2», допустил в своей отчетности, что из-за ожидаемых новых санкций США проект может быть задержан или вовсе не завершен.
Коммерсантъвчера в 07:09
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«Пропущена основная фаза испытаний»: иностранные СМИ раскритиковали российскую вакцину от коронавируса

На фоне появившейся информации о желании некоторых стран производить российскую вакцину, во многих иностранных СМИ появились статьи с критикой российского лекарства.
Военное обозрение03:35

Власти Японии сочли научно необоснованным решение суда по пострадавшим от «черного дождя»

Правительство Японии подало апелляцию на решение окружного суда города Хиросима, постановившего, что 84 японца, которые подверглись воздействию так называемого черного дождя после атомной бомбардировки 6 августа 1945 года, также являются "хибакуся" (так здесь называют представителей местного населения, переживших американские ядерные удары).
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Названы сферы экономики с наиболее высоким риском увольнения

Больше остальных рискуют остаться без работы люди, занятые в сфере торговли, услуг, бытового обслуживания, административной работы, а также в транспортной отрасли, пишут "Известия" со ссылкой на исследование Минтруда.
РИА Новости22:25
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Военные построили трубопровод для переброски воды в Симферополь

Российские военные по просьбе властей Крыма провели трубопровод между Тайганским и Симферопольским водохранилищами, чтобы перебрасывать пресную воду в крымскую столицу, передает Интерфакс.
Аргументы и Факты10 августа в 07:05
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