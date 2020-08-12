ВВП Великобритании сократился на рекордные 20,4%
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ВВП Великобритании во втором квартале 2020 года сократился в годовом выражении на 21,7%, а в квартальном — на 20,4%. Об этом информирует CNBC со ссылкой на национальное статистическое бюро страны.В источнике
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