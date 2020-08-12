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Газета.Ru
Газета.Ru

ВВП Великобритании сократился на рекордные 20,4%

ВВП Великобритании во втором квартале 2020 года сократился в годовом выражении на 21,7%, а в квартальном — на 20,4%. Об этом информирует CNBC со ссылкой на национальное статистическое бюро страны.В источнике
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Профиль

ВВП Великобритании обвалился на 21,7%

Профиль03:37
ТАСС

Британская экономика впервые за последние 11 лет погрузилась в рецессию

ТАСС03:16
ПРАЙМ

ВВП Великобритании во II квартале упал на 21,7%, лучше прогноза

ПРАЙМ02:12
Экономика сегодня

Экономика Великобритании рухнула на 21,7% во втором квартале

Экономика сегодня03:06
Газета.Ru

ВВП Великобритании сократился на рекордные 20,4%

Газета.Ru02:49
Pravda.Ru

Британия вступает в рецессию

Pravda.Ru02:28
ГЛАС.RU

ВВП Великобритании рекордно сократился

ГЛАС.RU03:06

Полиция допросила мужа Легкоступовой

Москва, 11 августа 2020, 15:28 — REGNUM Супруг певицы Валентины Легкоступовой, которая в настоящее время находится в больнице в коме после черепно-мозговой травмы, Юрий Фирсов доставлен на допрос в полицейский участок.
Полиция допросила мужа Легкоступовой
REGNUMвчера в 08:28
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В Крыму ожидаются сильные ливни, град и шквалистый ветер

Сильные ливни, град и шквалистый ветер до 25 м/с ожидаются 12-13 августа на территории Крыма, спасатели предупреждают о возможности возникновения чрезвычайных ситуаций, в том числе связанных с повреждений линий электропередачи, объявлено штормовое предупреждение, сообщается в среду на сайте Министерства чрезвычайных ситуаций Республики Крым.
ТАСС04:06
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Составлен список фильмов с реальными сценами секса

В список фильмов с «настоящими сексуальными сценами» вошли также «Бурый кролик», где главные персонажи продемонстрировали на камеру оральный секс, «Калигула» (1979 год), «Спи со мной» (в этой ленте главных героев в постели заменили дублеры), и Клуб Shortbus.
Discover24вчера в 04:28
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Названы сферы экономики с наиболее высоким риском увольнения

Больше остальных рискуют остаться без работы люди, занятые в сфере торговли, услуг, бытового обслуживания, административной работы, а также в транспортной отрасли, пишут "Известия" со ссылкой на исследование Минтруда.
РИА Новости22:25
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В МИД оценили ситуацию вокруг «Северного потока — 2»

Решение о возобновлении реализации "Северного потока 2" в датских водах примет Nord Stream 2 AG исходя из своих технических возможностей, заявил в интервью РИА Новости директор Второго европейского департамента МИД РФ Сергей Беляев.
РИА Новости03:23