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Газета.Ru
Газета.Ru

ВВП Великобритании сократился на рекордные 20,4%

ВВП Великобритании во втором квартале 2020 года сократился в годовом выражении на 21,7%, а в квартальном — на 20,4%. Об этом информирует CNBC со ссылкой на национальное статистическое бюро страны.В источнике
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Аргументы недели

Экономика Британии на грани обвала из-за пандемии

Аргументы недели12:14
Lenta.ru

Экономика Великобритании пережила исторический обвал

Lenta.ru09:40
Независимая газета

Спад экономики Великобритании станет рекордным для G7

Независимая газета10 августа в 12:47
Коммерсантъ

COVID-19 вызвал рецессию в Великобритании

Коммерсантъ07:28
Росбалт

Экономика Британии ушла в рецессию

Росбалт04:43
ТАСС

Британская экономика впервые за последние 11 лет погрузилась в рецессию

ТАСС03:16
Российская газета

Лондон официально объявил о начале рецессии в Великобритании

Российская газета07:45

Память погибших моряков подлодки «Курск» почтят в Петербурге

Руководитель операции поиска АПЛ "Курск" раскритиковал фильм о её гибели Памятные мероприятия пройдут по всей стране, в том числе в городах базирования ВМФ: Севастополе, Балтийске, Владивостоке, Североморске и Видяево, a также в Воронеже и Курске, где захоронены моряки подлодки, отмечает RT.
Национальная служба новостей02:34
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В Минске провели акцию 250 женщин в белом

В Минске около 250 женщин в белой одежде вышли с цветами на акцию протеста против фальсификации результатов выборов и против применения силы к тем, кто выразил несогласие с объявленными итогами голосования.
Интерфакс07:08
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