Экономика Великобритании сократилась на 21,7% во II квартале
Смотрите также
В России уволенные работники получают дополнительные выплаты
МВД Белоруссии подтвердило стрельбу на поражение на протестах в Бресте
Путин сообщил, что его дочь сделала прививку от коронавируса
Наталья Рудова подтвердила первую беременность
МИД Литвы заявил о поставленном перед Тихановской выборе
В Белоруссию прилетели российские элитные самолеты
Нарушивший ПДД Ширвиндт попал в аварию в Новгородской области
Помпео не исключил введение санкций против Белоруссии
Xiaomi представила прозрачный 55-дюймовый телевизор за 7200 долларов
Составлен список фильмов с реальными сценами секса
В суде представили список найденного в квартире историка Соколова
Кредитор «Северного потока-2» допустил срыв проекта
Помпео не исключил введение санкций против Белоруссии
Известный ведущий гостелеканала «Беларусь 1» объявил об увольнении
В суде представили список найденного в квартире историка Соколова
МВД сообщило о задержании изготовителей «коктейлей Молотова» в Минске
Расходы на отопление в новостройках могут вырасти на 30%
В Боткинской больнице сообщили, что у них нет пациента Ефремова
ВВП Великобритании во II квартале этого года снизился на 21,7% в годовом выражении и на 20,4% в квартальном. При этом в I квартале этого года падение ВВП составило 1,7% в годовом выражении и 2,2% – в квартальном.В источнике
Подробнее о событии