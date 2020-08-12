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Экономика Великобритании сократилась на 21,7% во II квартале

ВВП Великобритании во II квартале этого года снизился на 21,7% в годовом выражении и на 20,4% в квартальном. При этом в I квартале этого года падение ВВП составило 1,7% в годовом выражении и 2,2% – в квартальном.В источнике
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Lenta.ru

Экономика Великобритании пережила исторический обвал

Lenta.ruвчера в 09:40
Российская газета

Лондон официально объявил о начале рецессии в Великобритании

Российская газетавчера в 07:45
Независимая газета

Спад экономики Великобритании станет рекордным для G7

Независимая газета10 августа в 12:47
ТАСС

Британская экономика впервые за последние 11 лет погрузилась в рецессию

ТАССвчера в 03:16
Finam.Ru

ВВП Великобритании во втором квартале упал на рекордные 20%

Finam.Ruвчера в 04:03
Газета.Ru

ВВП Великобритании сократился на рекордные 20,4%

Газета.Ruвчера в 02:49
Коммерсантъ

COVID-19 вызвал рецессию в Великобритании

Коммерсантъвчера в 07:28

РБК: чистый долг России вновь оказался положительным

Чистый государственный долг России вновь превысил ликвидные резервы, достигнув по состоянию на 1 июля 1,55 триллиона рублей, сообщает РБК со ссылкой на статистические данные Центробанка и Министерства финансов.
РИА Новости20:21
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МИД Литвы заявил о поставленном перед Тихановской выборе

В Белоруссии перед Светланой Тихановской, основным соперником действующего президента республики Александра Лукашенко, поставили выбор между ее отъездом из страны и другими «неудобными» последствиями.
РБКвчера в 10:51
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Нарушивший ПДД Ширвиндт попал в аварию в Новгородской области

Художественный руководитель Театра Сатиры, народный артист РСФСР Александр Ширвиндт, находясь за рулем автомобиля Mitsubishi L200, устроил дорожно-транспортное происшествие на Валдае.
Экономика сегодня11 августа в 10:56
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Дегтярев рассказал о белорусских флагах на митингах в Хабаровске

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев заявил в интервью "Известиям", что на несанкционированные митинги в Хабаровске "слетелись" "паразитирующие" на протесте люди, в результате на акциях уже поднимают флаги в знак солидарности с протестующими в Белоруссии.
РИА Новости20:34

Могут ли отстранить от работы не привитых от коронавируса врачей и учителей, рассказал советник Минздрава

В интервью kp.ru советник российского министерства здравоохранения Сергей Глаголев объяснил, смогут ли представителей данных профессий отстранить от работы, когда в стране начнется массовая вакцинация от коронавируса.
Комсомольская правдавчера в 22:24
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Составлен список фильмов с реальными сценами секса

Профессиональные актеры легко изобразят поцелуй перед камерой и даже постельную сцену, однако некоторые режиссеры требуют от звезд заняться перед камерой сексом по-настоящему, для создания реалистичной атмосферы.
ToDay News Ufa11 августа в 06:22
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Кредитор «Северного потока-2» допустил срыв проекта

Uniper предупредила инвесторов о риске потерять кредит в €950 млн Немецкая Uniper, один из европейских партнеров «Северного потока-2», допустил в своей отчетности, что из-за ожидаемых новых санкций США проект может быть задержан или вовсе не завершен.
Коммерсантъ11 августа в 07:09
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