Ученые в США назвали причину развития особо опасного рака

Как сообщает ToDay News Ufa, недавно сотрудникам американского Института Вистара удалось выяснить, что по причине того, что раковым клеткам молочной железы совершенно не хватает кислорода, им и приходится посылать определенные сигналы в человеческий мозг, и как раз данные сигналы вызывают онкогенные изменения в примыкающих эпителиальных тканях.