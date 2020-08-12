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Саминвестор
Саминвестор

ВВП Великобритании во II квартале сократился на 21,7%

Опрошенные агентством Reuters аналитики прогнозировали падение ВВП в годовом выражении на 22,4%, в квартальном - на 20,5%. В I квартале текущего года британская экономика снизилась на 1,7% в годовом исчислении и на 2,2% по сравнению с предыдущим кварталом.В источнике
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Российская газета

Лондон официально объявил о начале рецессии в Великобритании

Российская газетавчера в 07:45
Коммерсантъ

COVID-19 вызвал рецессию в Великобритании

Коммерсантъвчера в 07:28
ПРАЙМ

ВВП Великобритании во II квартале упал на 21,7%, лучше прогноза

ПРАЙМвчера в 02:12
Росбалт

Экономика Британии ушла в рецессию

Росбалтвчера в 04:43
ТАСС

Британская экономика впервые за последние 11 лет погрузилась в рецессию

ТАССвчера в 03:16
Газета.Ru

ВВП Великобритании сократился на рекордные 20,4%

Газета.Ruвчера в 02:49
Ведомости

Экономика Великобритании сократилась на 21,7% во II квартале

Ведомостивчера в 05:52

Кредитор «Северного потока-2» допустил срыв проекта

Uniper предупредила инвесторов о риске потерять кредит в €950 млн Немецкая Uniper, один из европейских партнеров «Северного потока-2», допустил в своей отчетности, что из-за ожидаемых новых санкций США проект может быть задержан или вовсе не завершен.
Кредитор «Северного потока-2» допустил срыв проекта
Коммерсантъ11 августа в 07:09
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Протестующие сбили двух сотрудников ГАИ в Минске и Барановичах

Около 20 часов вечера 12 августа на пересечении улицы Мельникайте и проспекта Победителей в Минске 45-летний водитель Skoda сбил пытавшегося его остановить инспектора ГАИ, после чего рванул прочь.
Вести.Ruвчера в 16:25
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Мишустин поручил подготовить документы о продлении выплат медикам

Премьер-министр Михаил Мишустин поручил своему заместителю Татьяне Голиковой организовать подготовку решений для продления стимулирующих выплат медицинскому персоналу, работающему с пациентами с коронавирусной инфекцией.
Российская газетавчера в 06:55
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Латвия, Литва и Польша разработали план выхода Белоруссии из кризиса

Литва, Латвия, Эстония и Польша обсудили необходимость "сильного европейского ответа" на жестокость в подавлении протестов в Белоруссии, заявил глава литовского МИД Линас Линкявичюс.
РИА Новостивчера в 13:06
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Ученые в США назвали причину развития особо опасного рака

Как сообщает ToDay News Ufa, недавно сотрудникам американского Института Вистара удалось выяснить, что по причине того, что раковым клеткам молочной железы совершенно не хватает кислорода, им и приходится посылать определенные сигналы в человеческий мозг, и как раз данные сигналы вызывают онкогенные изменения в примыкающих эпителиальных тканях.
ToDay News Ufa17:57
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