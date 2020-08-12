Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика
Саминвестор
Саминвестор

ВВП Великобритании во II квартале сократился на 21,7%

Опрошенные агентством Reuters аналитики прогнозировали падение ВВП в годовом выражении на 22,4%, в квартальном - на 20,5%. В I квартале текущего года британская экономика снизилась на 1,7% в годовом исчислении и на 2,2% по сравнению с предыдущим кварталом.В источнике
Подробнее о событии
Lenta.ru

Экономика Великобритании пережила исторический обвал

Lenta.ruвчера в 09:40
Российская газета

Лондон официально объявил о начале рецессии в Великобритании

Российская газетавчера в 07:45
Независимая газета

Спад экономики Великобритании станет рекордным для G7

Независимая газета10 августа в 12:47
ТАСС

Британская экономика впервые за последние 11 лет погрузилась в рецессию

ТАССвчера в 03:16
Finam.Ru

ВВП Великобритании во втором квартале упал на рекордные 20%

Finam.Ruвчера в 04:03
Газета.Ru

ВВП Великобритании сократился на рекордные 20,4%

Газета.Ruвчера в 02:49
Коммерсантъ

COVID-19 вызвал рецессию в Великобритании

Коммерсантъвчера в 07:28

Помпео не исключил введения санкций против Белоруссии

Госсекретарь США Майк Помпео не исключил введения санкций против Белоруссии В интервью, текст которого распространил госдепартамент, Помпео спросили, будут ли введены санкции против Минска или приостановлены поставки нефти.
РИА Новости19:28
84

«Исполнять преступные приказы не намерен». Участковый из Беларуси призвал коллег прекратить насилие против граждан

Белорусский участковый записал видеообращение к коллегам с призывом прекратить насилие по отношению к безоружным гражданам и «быть с народом».
Дождьвчера в 16:19

Латвия, Литва и Польша разработали план выхода Белоруссии из кризиса

Литва, Латвия, Эстония и Польша обсудили необходимость "сильного европейского ответа" на жестокость в подавлении протестов в Белоруссии, заявил глава литовского МИД Линас Линкявичюс.
РИА Новостивчера в 13:06
2,4K

РБК: чистый долг России вновь оказался положительным

Чистый государственный долг России вновь превысил ликвидные резервы, достигнув по состоянию на 1 июля 1,55 триллиона рублей, сообщает РБК со ссылкой на статистические данные Центробанка и Министерства финансов.
РИА Новости20:21
41

ВКС России получат ударные дроны большой дальности в 2021 году

Александр Хроленко, военный обозреватель Воздушно-космические силы (ВКС) России начнут получать многоцелевые ударные беспилотники с 2021 года, заявил заместитель главкома ВКС Сергей Дронов в интервью газете "Красная звезда".
Sputnik Армениявчера в 12:44
3