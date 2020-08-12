ВВП Великобритании во II квартале сократился на 21,7%

Опрошенные агентством Reuters аналитики прогнозировали падение ВВП в годовом выражении на 22,4%, в квартальном - на 20,5%. В I квартале текущего года британская экономика снизилась на 1,7% в годовом исчислении и на 2,2% по сравнению с предыдущим кварталом.