Экономика
ИнтерфаксВВП Японии во II квартале рухнул на рекордные 7,8%
В январе-марте ВВП Японии упал на 0,6%. Аналитики в среднем прогнозировали падение ВВП во II на 7,6% в минувшем квартале, сообщает Trading Economics. В годовом измерении японская экономика в апреле-июне рухнула на 27,8% при прогнозе о падении на 27,2%. В первом квартале ВВП снизился на 2,2%.
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Автоматически обработаны 7382 источника, обновлено в 13:51, Ашберн
Фигурное катание
Фигуристка Загитова получила аттестат об окончании школы: фото
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова сообщила о получении аттестата об окончании школы — Центра спорта и образования «Самбо-70».
Sport24.ru 13:27
Шоу-бизнес
Известная актриса Ирина Пегова загорает под Старицей
В кадре Ирина Пегова лежит на шезлонге под палящим солнцем в розовом купальнике.
Рanorama Рro 02:54
Экономика
Россияне с 17 августа начнут получать новую выплату на детей до 7 лет
Новая денежная выплата от государства начнет поступать российским гражданам с 17 августа.
iReactor 05:25
Футбол
«Локомотив» опубликовал фото Месси в форме клуба
Московский "Локомотив" опубликовал фотографию нападающего "Барселоны" Лионеля Месси в форме клуба.
Газета.Ru 12:50
Политика
В Белоруссии оппозиция опубликовала состав координационного совета
В Белоруссии оппозиция опубликовала предварительный состав координационного совета для передачи власти.
Газета.Ru 13:05
Политика
Правительство Белоруссии после избрания президента сложило полномочия
Белорусское агентство БЕЛТА сообщило, что правительство страны сложило полномочия перед вновь избранным лидером Белоруссии Александром Лукашенко.
Капитал страны 07:50
Общество
Россельхознадзор предложил ужесточить борьбу со ввозом санкционки
Россельхознадзор представил российскому Правительству предложения по ужесточению борьбы с незаконными поставками в РФ санкционного продовольствия.
Национальное Аграрное Агентство 02:06
Политика
В машине военного атташе России в Нидерландах обнаружили прослушку
В служебной машине помощника военного атташе России в Нидерландах был обнаружен "жучок" - в этой связи 17 августа в МИД РФ была вызвана временная поверенная в делах европейского королевства Доминик Баккер-Кюлинг.
Газета.Ru 10:47
Культура
В России заработал онлайн-кинотеатр для веб-сериалов и короткометражек
В российском интернете открылся первый веб-кинотеатр Chill, в котором представлены веб-сериалы и короткометражки со всего мира.
NewInform 09:22
Общество
Глава Башкирии отменил встречу с защитниками шихана Куштау
Глава Башкирии Радий Хабиров отменил запланированную встречу с защитниками шихана Куштау, выступающими против разработки горы, из-за состава активистов, сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе главы республики.
ТАСС 11:37
Политика
Белый дом: Трамп не планирует проводить встречу с Путиным до выборов
Белый дом опроверг сообщение о возможном саммите американского президента Дональда Трампа и его российского коллеги Владимира Путина.
Газета.Ru вчера в 14:06
Экономика
Акционерам «Камгэсэнергостроя» предложено отказаться от дивидендов
Акционерам некогда крупнейшей строительной компании Набережных Челнов – ПАО «Камгэсэнергострой» - предложено отказаться от дивидендов.
Chelny-biz.ru 05:20
Происшествия
В Минске задержали мужчину, угнавшего грузовик для блокировки дороги
Задержан житель Минска, который в группе с другими неустановленными лицами угнал грузовик для блокировки дороги во время акций протеста в белорусской столице после президентских выборов, сообщила в понедельник пресс-служба следственного комитета страны.
РИА Новости 11:38
Авто
Названы самые популярные новые кроссоверы и внедорожники в России
Лидером российского рынка в сегменте SUV за 7 месяцев 2020 года стал кроссовер Hyundai Creta с результатом 39 тыс. проданных авто.
Тарантас Ньюс 07:12
Политика
N-TV раскрыл стратегию США против «Северного потока-2»
Соединенные Штаты Америки используют против энергетического проекта "Северный поток - 2" почти ту же стратегию, что и в отношении ядерной программы Ирана, сообщает немецкий телеканал N-TV.
Капитал страны 11:57
Общество
Учителей школ в России обяжут носить маски в новом учебном году
Учителей школ в России обяжут носить маски в новом учебном году с целью профилактики коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 07:41
Армия и оружие
А теперь — Иран: CNN обвинил в подкупе талибов Тегеран
Правда, теперь американская телекомпания обвиняет в найме талибов Иран, а ссылка идет на те же источники в Пентагоне, сообщает Ariana News.
Евразия Daily 08:25
Общество
В Башкирии сотни людей вышли на митинг за отставку главы района
В башкирском городе Ишимбай сотни людей вышли на митинг с требованием уволить главу района Азамата Абдрахманова.
Новый Калининград.Ru 09:07
Футбол
Хавбек киевского «Динамо» Виктор Цыганков сфотографировался у офиса «Баварии»
Полузащитник киевского «Динамо» Виктор Цыганков опубликовал в своём «инстаграме» фотографию, выполненную возле офиса мюнхенской «Баварии».
Чемпионат 13:24
Наука
Создан молочный шоколад из арахиса и кофейных отходов
Pravda.Ru 09:49
Политика
В Белоруссии задержали готовивших провокацию против Лукашенко
Задержаны трое человек, которые готовили провокацию против президента Белоруссии Александра Лукашенко во время его посещения Минского завода колесных тягачей в понедельник, они "учили людей, что кричать", сообщило в понедельник агентство Sputnik Беларусь в своем Telegram-канале.
РИА Новости 13:24
Политика
В Минске протестующие направились в сторону Купаловского театра
Протестующие, собравшиеся на площади Независимости в Минске, направились в сторону Купаловского театра, сообщил в понедельник, 17 августа, корреспондент «Известий» с места событий.
Известия 12:53
Происшествия
Стали известны слова Легкоступовой о причине травм накануне смерти
РИА Новости вчера в 17:36
Общество
У журналистов пресс-пула Мишустина выявлены новые случаи коронавируса
У журналистов правительственного пресс-пула, которые сопровождают премьера России Михаила Мишустина в поездке по Дальнему Востоку, в ходе регулярного тестирования выявлены новые положительные тесты на коронавирус.
Вести.Ru 11:28
Политика
Белорусские националисты предложили свою программу развития страны
3. введение уголовной ответственности за публичные высказывания, которые оспаривают существование отдельной белорусской нации и/или её исторического права на собственное государство.
Евразия Daily 03:32
Армия и оружие
Генсек НАТО отверг обвинения в наращивании войск у границ Белоруссии
НАТО не представляет угрозы для Белоруссии, поддерживает ее независимость и суверенитет, говорится в заявлении генерального секретаря Североатлантического альянса Йенса Столтенберга.
РИА Новости 11:01
Футбол
Арбитры матча «Спартака» с «Сочи» отстранены от судейства
Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Александр Алаев заявил, что рефери Василий Казарцев и Алексей Еськов, работавшие на скандальном матче первого тура Премьер-лиги между "Спартаком" и "Сочи" (2:2), отстранены от судейства.
Российская газета 12:20
Общество
Белорусский металлургический завод восстановил работу
РИА Новости 10:34