В январе-марте ВВП Японии упал на 0,6%. Аналитики в среднем прогнозировали падение ВВП во II на 7,6% в минувшем квартале, сообщает Trading Economics. В годовом измерении японская экономика в апреле-июне рухнула на 27,8% при прогнозе о падении на 27,2%. В первом квартале ВВП снизился на 2,2%.

ВВП Японии во II квартале рухнул на рекордные 7,8%

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