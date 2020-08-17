Экономика
ИнтерфаксВВП Японии во II квартале рухнул на рекордные 7,8%
Во II квартале 2020 года экономика Японии сократилась на 7,8% к предыдущим трем месяцам, свидетельствуют предварительные официальные данные. Падение ВВП было зафиксировано третий квартал подряд и стало рекордным, что обусловлено негативным влиянием пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.
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Политика
Великобритания не признает итоги президентских выборов в Белоруссии
Великобритания не признает итоги президентских выборов в Белоруссии, заявил глава британского МИД Доминик Рааб.
РИА Новости 04:03
Политика
Вертолёт Лукашенко приземлился на территории МЗКТ
Вертолёт президента Белоруссии Александра Лукашенко приземлился на территории Минского завода колёсных тягачей (МЗКТ).
RT на русском 03:08
Происшествия
Неизвестный в Москве убил рабочего из-за поцарапанной машины
Неизвестный в ночь на понедельник, 17 августа, открыл огонь по рабочим на западе Москвы из- за поцарапанной машины.
Газета.Ru 02:32
Происшествия
Адвокат рассказал о выделенном в отдельное производство деле Голунова
Следствие выделило в отдельное производство дело против неустановленных участников провокации, связанной с подбросом наркотиков журналисту интернет-издания «Медуза» Ивану Голунову.
Известия 03:57
Политика
Появилось видео выступления Лукашенко под крики «Уходи!»
Группа рабочих, перед которыми президент Белоруссии Александр Лукашенко выступил в понедельник на минском заводе МЗКТ, во время его выступления скандировала «Уходи!».
Национальная служба новостей 04:26
Футбол
«Лион» обыграл «Манчестер Сити» и вышел в полуфинал Лиги чемпионов
Французский футбольный клуб «Лион» обыграл английский «Манчестер Сити» со счетом 3:1 в матче четвертьфинала Лиги чемпионов и стал последним полуфиналистом турнира.
Известия 15 августа в 18:08
Наука
В Африке обнаружены кровати древних людей возрастом 227 тысяч лет
Оказалось, что желание полежать на чём-нибудь мягком после тяжёлого дня у наших предков возникло ещё 227 тысяч лет назад.
Pravda.Ru 03:33
Экономика
Пороги для входа в режим налогового мониторинга снижены втрое
Пороги для входа в режим налогового мониторинга снижены втрое Налоговый мониторинг — открытие бухгалтерий компаний перед ФНС в режиме онлайн в обмен на отсутствие неожиданных претензий со стороны службы — может стать популярнее благодаря снижению втрое порогов входа.
Коммерсантъ вчера в 18:13
Единоборства
Миочич победил Кормье и защитил титул чемпиона UFC в тяжелом весе
Главным событием прошедшего турнира UFC 252 стало сражение тяжеловесов Миочича и Кормье. Американцы боролись за чемпионский титул.
CT news вчера в 23:51
Футбол
«Зенит» – ЦСКА. РФС поменял инспектора из-за подозрения на коронавирус
Встреча пройдет в Санкт-Петербурге. Как сообщает пресс-служба РФС, Юрий Чеботарев сдал сомнительный тест на коронавирус.
Советский спорт 04:29
Фигурное катание
Тарасова рассказала, что чувствовала бы на месте Тутберидзе
МК-Спорт вчера в 04:05
Авто
В России создали самый дешевый электромобиль в мире стоимостью 5 200 евро
Не только у российских, но и у зарубежных автомобильных специалистов вызывает восхищение стоимость будущей новинки - Zetta CM1 в дилерских центрах будет предлагаться примерно за 5200 евро, то есть его можно будет приобрести за 450000 руб. Конструкторская компания Zetta разрабатывала модель три года и вот электрокар готов к производству.
Car.ru 02:14
Общество
Россельхознадзор предложил ужесточить меры борьбы с «санкционкой»
Глава Россельхознадзора Сергей Данкверт предложил ужесточить меры борьбы с контрабандистами, которые ввозят в страну запрещенные продукты, поскольку те стали действовать более изощренно.
РИА Новости 00:59
Общество
В России выявили более 4,8 тысячи новых случаев коронавируса
В России за последние сутки выявили более 4,8 тысячи новых случаев коронавируса, сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением нового типа инфекции.
Радио Sputnik 03:31
Здоровье
В Свердловской области выявили 141 случай коронавируса за сутки
На 17 августа в Свердловской области у 23 546 человек диагностирован коронавирус.
Kursk.com 03:40
Политика
Белорусское правительство сложило полномочия перед президентом
Правительство Белоруссии сложило полномочия перед вновь избранным президентом Александром Лукашенко.
Газета.Ru 04:11
Гаджеты
ZTE выпустит первый в мире смартфон с подэкранной камерой 1 сентября
Planet Today 04:24
Футбол
ЦСКА заплатит 8 млн евро за защитника «Интернасьоналя»
Журналист отмечает, что клуб практически закрыл сделку по переходу защитника.
ODDS.ru 01:54
Политика
Соловьев призвал белорусов не слушать агитаторов и пропагандистов
Телеведущий Владимир Соловьев обратился к белорусам с призывом не потерять страну и не слушать пропагандистов.
URA.Ru 04:22
Финансы
Сбербанк снизил ставки по основной линейке вкладов в рублях
Как сообщалось, в начале июля Сбербанк также снизил ставки по основной линейке вкладов и запустил акционный вклад с максимальной доходностью 4%. Вклад принимался до 2 августа.
Интерфакс 04:14
Происшествия
В МВД раскрыли схему вывода миллиардов рублей из России за границу
«Сотрудниками ГУ экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России совместно с коллегами из Юго-Западного административного округа столицы, ГСУ ГУ МВД России по Москве и представителями Управления ФСБ России по Москве и Московской области пресечен канал вывода денежных средств за рубеж», — цитирует пресс-служба ведомства официального представителя МВД России Ирину Волк.
Парламентская газета 15 августа в 11:49
Шоу-бизнес
Светлана Бондарчук вышла замуж в платье за 700 тысяч рублей
Бывший главный редактор журнала Hello и экс-жена режиссера Федора Бондарчука Светлана Бондарчук сыграла свадьбу в платье стоимостью 700 тысяч рублей, пишет "Комсомольская правда".
РИА Новости вчера в 17:59
Футбол
ЦСКА заинтересован в трансфере полузащитника «Спортинга»
Московский ЦСКА заинтересован в трансфере полузащитника португальского "Спортинга" Жоау Пальинье, сообщает O Jogo.
Газета.Ru 03:51
Авто
Три нововведения ожидают автовладельцев в РФ с 1 сентября 2020 года
Осенью 2020 года российских автовладельцев ждут как минимум три важных новшества.
Автоновости дня 02:05