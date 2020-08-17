Во II квартале 2020 года экономика Японии сократилась на 7,8% к предыдущим трем месяцам, свидетельствуют предварительные официальные данные. Падение ВВП было зафиксировано третий квартал подряд и стало рекордным, что обусловлено негативным влиянием пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.

ВВП Японии во II квартале рухнул на рекордные 7,8%

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