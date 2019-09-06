Экономика
ИнтерфаксВВП еврозоны вырос во II квартале на 1,2%
Во II квартале 2019 года экономика еврозоны, в которую входят 19 стран, выросла на 0,2% к I кварталу и на 1,2% в годовом измерении. Таковы окончательные данные Статистического управления Евросоюза.
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Автоматически обработаны 6983 источника, обновлено в 15:14, Вашингтон
Транспорт
В Краснодаре из-за ливня встали трамваи
Кубань 24 09:55
Политика
Зеленский рассказал, как пройдет обмен пленными
Обмен пленными между Россией и Украиной состоится в ночь на субботу, 7 сентября. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.
ТВ Центр 14:59
Общество
Винодельческое предприятие РПЦ получило лицензию на продажу алкоголя
Принадлежащее структурам РПЦ ООО "Мезыбь" 3 сентября 2019 года получило лицензию на производство и поставку спирта и алкогольной продукции, следует из данных системы "СПАРК-Интерфакс".
Интерфакс 04:40
Теннис
Медведев встретится с Димитровым в полуфинале US Open
Ранее Медведев и Димитров встречались друг с другом дважды: на турнире в Лондоне в 2017 году победил Димитров, а спустя несколько месяцев в Вашингтоне выиграл уже Медведев.
Нева Спорт вчера в 22:08
Шоу-бизнес
Лиза и Гарри Галкины продемонстрировали трюки в Балтийском море
Сегодня супруг Аллы Пугачевой разместил в Instagram ролик, на котором ребята продемонстрировали трюки в Балтийском море.
OAnews 06:11
Происшествия
В ЦИК подтвердили информацию о нападении на главу комиссии Э.Памфилову
Пресс-служба Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ подтвердила информацию о нападении на главу комиссии Эллу Памфилову.
Агентство Москва 06:06
Шоу-бизнес
Валерия рассказала о потере ребенка от Иосифа Пригожина
Признаваясь, что именно работа всегда помогает им с Пригожиным «залечивать раны».
Medical Note 11:31
Общество
Российских школьников «осветили» перед новым учебным годом
Учеников двух школ в городе Жуковка Брянской области перед учебным годом решили освятить по православному обряду.
Lenta.ru 13:45
Культура
Альбина Джанабаева ушла от Константина Меладзе
Бывшая участница группы «ВИА Гра» Альбина Джанабаева заявила, что больше не сотрудничает с продюсером Константином Меладзе.
Известия 12:54
Музыка
Певица Монеточка выпустила клип о безденежье
Певица Монеточка выпустила новый клип на свою песню "Нет монет", которая входит в состав альбома "Раскраски для взрослых".
Piter.tv 04:55
Общество
Норкин выгнал из эфира НТВ скандалившего гостя
Lenta.ru 13:12
Политика
Топ-менеджера ОДК задержали в Италии по запросу США
Что инкриминируют задержанному россиянину В четверг, 5 сентября, сотрудника Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК, входит в госкорпорацию "Ростех") задержали по запросу США.
РБК вчера в 08:05
Транспорт
В МВД разработали новые правила получения прав на вождение грузовиков
В Министерстве внутренних дел России подготовили поправки к закону «О безопасности дорожного движения», меняющие правила получения прав на вождение грузовиков.
RT на русском 14:58
Экономика
Минфин разработал проект новой системы пенсионных накоплений
В Минфине добавили, что в рамках новой системы у россиян будет возможность присоединить к гарантированному пенсионному продукту накопления из системы обязательного пенсионного страхования.
РИА Новости 14:00
Футбол
АПЛ назвала претендентов на звание лучшего игрока августа
Английская Премьер-лига огласила список претендентов на звание лучшего игрока турнира в августе.
Чемпионат 08:03
Финансы
ЦБ опустил ключевую ставку до минимума за пять лет
Совет директоров Банка России на заседании в пятницу, 6 сентября, принял решение снизить ключевую ставку до 7 процентов годовых, что стало минимальным значением с 2014 года.
Lenta.ru 06:34
Происшествия
Под Вологдой нашли живой пропавшую двое суток назад двухлетнюю девочку
RT на русском 06:48
Политика
Путин о принадлежности Курил: Папаша всё забрал — и дело с концом
На встрече во Владивостоке с общественностью Дальнего Востока президент РФ Владимир Путин в очередной раз пояснил, что в вопросе принадлежности Курильских остров Россия опирается на результаты Второй мировой войны в 1945 году, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
REGNUM 03:47
Футбол
Шотландия — Россия 1:1 (1-й тайм)
РИА Новости 13:25
Экономика
Участники ВЭФ подписали соглашения на 3,4 трлн рублей
Коммерсантъ 06:19
Космос
Корабль «Союз» с роботом «Фёдор» отстыковался от МКС
Пилотируемый космический корабль «Союз МС-14» с роботом «Фёдор» на борту отстыковался от Международной космической станции (МКС), сообщили вечером 6 сентября в Роскосмосе.
REGNUM 14:36
Здоровье
В Саратове отстранен от должности главврач 3-й Советской больницы
В Саратове освобожден от занимаемой должности главный врач 3-й Советской больницы Владимир Рощепкин.
АиФ Саратов 14:13
Общество
Ураган «Дориан» достиг побережья Северной Каролины
Ураган "Дориан", который ослабел до первой категории по шкале Саффира - Симпсона, обрушился на побережье американского штата Северная Каролина в районе мыса Хаттерас.
ТАСС 09:37
Гаджеты
Китайский регулятор показал новую мощную версию смартфона Xiaomi Mi 9
Китайское коммуникационное агентство TENAA опубликовало документацию на новую версию смартфона Xiaomi Mi 9. Модель может похвастаться не только поддержкой сотовых сетей пятого поколения 5G.
iXBT.com 13:44
Политика
В конгрессе призвали Трампа ввести новые санкции против России
Глава комитета по международным делам палаты представителей США демократ Элиот Энгел и другой влиятельный член палаты представителей республиканец Майкл Маккол призвали президента США Дональда Трампа ввести санкции в отношении лиц, ответственных, по их мнению, за нарушение прав человека в России в ходе протестов в Москве, говорится в заявлении, размещенном на сайте Энгела.
РИА Новости вчера в 17:45
Происшествия
Два истребителя Су-34 столкнулись в небе под Липецком
Два боевых истребителя-бомбардировщика Су-34, принадлежащие Государственному центру подготовки авиационного персонала и войсковых испытаний Министерства обороны России, потеряв друг друга из виду, соприкоснулись друг с другом в небе.
REGNUM 03:17