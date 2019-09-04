Экономика

ИнтерфаксИнтерфаксВВП еврозоны вырос во II квартале на 1,2%

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Во II квартале 2019 года экономика еврозоны, в которую входят 19 стран, выросла на 0,2% к I кварталу и на 1,2% в годовом измерении. Таковы окончательные данные Статистического управления Евросоюза.
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