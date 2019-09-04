Экономика
ИнтерфаксВВП еврозоны вырос во II квартале на 1,2%
Во II квартале 2019 года экономика еврозоны, в которую входят 19 стран, выросла на 0,2% к I кварталу и на 1,2% в годовом измерении. Таковы окончательные данные Статистического управления Евросоюза.
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Происшествия
На дом Памфиловой совершено нападение
RT на русском 05:22
Теннис
Даниил Медведев вышел в финал US Open
Вести.Ru 19:01
Экономика
В ЦБ заявили о неготовности России к внедрению новой пенсионной модели
Отвечая на просьбу журналистов прокомментировать предложение Минфина о введении в РФ системы индивидуального пенсионного капитала (ИПК), Эльвира Набиуллина заявила о том, что ЦБ "не видит готовности" к внедрению данной модели пенсионных накоплений в России.
Вести.Финанс 12:13
Происшествия
В Северодвинске сообщили о потенциально опасных объектах после взрыва
Архангельские власти предупредили компетентные органы о потенциально опасных объектах на берегу Белого моря после взрыва на военном полигоне под Северодвинском, говорится в поступившем в РБК сообщении департамента информации губернатора и правительства Архангельской области.
РБК 10:01
Авто
В Сети появились первые изображения Porsche Taycan GT2
Напомним, что на днях в своем Twitter Илон Маск высмеял название Taycan, который получил приставку Turbo, ведь в электрокаре нет ничего похожего на турбонагнетатель.
SpeedMe 09:17
Кино
Фильм «Дылда» Кантемира Балагова выйдет в широкий прокат в США
Фильм выйдет на экраны 20 января 2020 после того, как будет показан на кинофестивалях в Торонто, Нью-Йорке и Сан-Себастьяне.
REGNUM 10:50
Авто
Бывший главный дизайнер Infiniti Карим Хабиб перейдет в Kia
Карим Хабиб, который с 2017 г. отвечал за дизайн новых автомобилей Infiniti, переходит в Kia.
AutoNews 07:18
Баскетбол
Сборная России уступила Польше на Кубке мира
Сборная России потерпела поражение в матче второго группового этапа Кубка мира со сборной Польши.
Чемпионат 06:09
Футбол
Жирков вывел сборную России вперед в матче с Шотландией
Сборная России вышла вперед в матче с Шотландией. На 59-й минуте гол забил Юрий Жирков.
Pravda.Ru 16:19
Общество
В Китае таможенники изъяли 386 килограмм сушеных змей
РИА Новости 12:19
Политика
В Германии оценили последствия от ответных санкций России
Санкции ЕС против России не сильно сказываются на Германии, однако ответные меры Москвы сильно ударили по стране, сообщил глава партии «Христианско-демократический союз» в земле Тюрингия Майк Моринг, призвав к улучшению отношений с РФ.
Известия 20:05
Наука
Детство Вселенной. Что было после Большого взрыва и как это увидеть в телескоп
Life.ru 04 сентября в 05:15
Общество
Приморье готовится к тайфуну «Линлин»
Известия 04 сентября в 07:18
Политика
Путин назвал самое красивое место в мире
Sputnik Литва 04:35
Политика
Экс-сотрудник ЦРУ: Путин предупреждал Буша о теракте 11 сентября
За два дня до терактов 11 сентября 2001 года состоялся телефонный разговор между президентами России и США Владимиром Путиным и Джорджем Бушем - младшим.
БИЗНЕС Online вчера в 12:17
Здоровье
В США уже третий человек скончался от курения электронных сигарет
Российская газета 16:17
Происшествия
Московским школьникам пригрозили уголовной ответственностью за участие в митингах
Сотрудница МВД сказала, что в этом случае дети никуда не смогут поступить, а на работе у их родителей возникнут проблемы.
Эхо Москвы 14:30
Наука
Доказана связь между преждевременной смертью и увлечением газировками
Исследователи предположили связь преждевременной смерти с увлечением газировками, основываясь на анкетах или интервью.
REGNUM 04 сентября в 06:00
Политика
Топ-менеджер «Ростеха» задержан в Италии по запросу США
Сегодня стало известно, что ещё 3 сентября директор по развитию бизнеса ОДК Александр Коршунов задержан в аэропорту Неаполя.
Завтра.ру вчера в 11:14
Футбол
Кокорин и Мамаев освобождены по УДО
Алексеевский суд Белгородской области постановил отпустить футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева из колонии.
ФедералПресс 03:16
Авто
Suzuki готовит самый бюджетный кроссовер
Самая оснащенная версия S-Presso будет оборудована 14-дюймовыми дисками, в то время как у Renault Kwid всего 13-дюймовые.
Тарантас Ньюс 11:12
Шоу-бизнес
Бывший король Малайзии пожалел о браке с россиянкой
Бывший король Малайзии Мухаммад V заявил, что сожалеет о браке с обладательницей титула "Мисс Москва — 2015" Оксаной Воеводиной.
РИА Новости 14:38
Авто
Концерн FCA расскажет о своей работе
SpeedMe 08:44
Футбол
Футболисты Павел Мамаев и Александр Кокорин дали эксклюзивное интервью «Говорит Москва» после решения об УДО
Говорит Москва 15:46
Футбол
Нидерланды обыграли Германию в гостевом матче отбора Евро-2020
Сборная Нидерландов обыграла национальную команду Германии в матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года.
Чемпионат 16:36
Наука
Новозеландский профессор не нашел мочи чудовища в Лох-Нессе
Международная команда ученых, которую возглавляет профессор новозеландского университета Отаго Нил Джемелл, пришла к выводу, что легендарного чудовища Несси, иначе известного как лох-несское, не существует.
Вести.Ru вчера в 07:18
Транспорт
МВД предложило новые правила получения водительских прав
МВД России разработало поправки в закон "О безопасности движения", которые коснутся правил получения водительских удостоверений разных категорий, следует из релиза, размещенного на сайте министерства.
РИА Новости 15:19
Культура
В Петербурге объявили конкурс на проект памятника Чайковскому
Сегодня в Петербурге объявили старт международного архитектурного конкурса на проект памятника композитору Петру Чайковскому, который установят напротив концертного зала Мариинского театра.
АБН 13:35