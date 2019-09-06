Экономика
ИнтерфаксВВП еврозоны вырос во II квартале на 1,2%
Во II квартале 2019 года экономика еврозоны, в которую входят 19 стран, выросла на 0,2% к I кварталу и на 1,2% в годовом измерении. Таковы окончательные данные Статистического управления Евросоюза.
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Автоматически обработаны 6982 источника, обновлено в 10:48, Вашингтон
Политика
В Боснии и Герцеговине хотят признать российский статус Крыма
Лидер боснийских сербов, член президиума Боснии и Герцеговины Милорад Додик заявил, что считает Крым частью России.
РИА Новости Крым вчера в 05:21
Армия и оружие
Российские подлодки вышли из строя в Сирии
Три подводные лодки ВМФ России из-за санкций получили старые советские батареи вместо импортных.
Lenta.ru вчера в 08:45
Политика
Россия и Белоруссия подготовили программу интеграции
Россия и Белоруссия завершили работу над программой действий по интеграции, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев.
РИА Новости 09:02
Гаджеты
Huawei представила чипсет Kirin 990
Huawei представила чипсет Kirin 990, который станет основой для будущих флагманов Mate 30 и Mate 30 Pro.
Ридус 10:37
Футбол
Кокорина и Мамаева освободили по УДО
Обновлено в 12:39 Футболистов Павла Мамаева, Александра Кокорина, а также его младшего брата Кирилла суд освободил из колонии условно-досрочно, сообщает "Интерфакс".
BFM.ru 04:32
Общество
Главу антикоррупционного бюро Украины оштрафовали за элитный отдых
Сарненский районный суд Ровенской области оштрафовал главу Национального антикоррупционного бюро Украины Артема Сытника за элитный отдых.
Известия 07:54
Здоровье
Врачи оспорили миф о вреде соли
"Результаты наших исследований полностью соответствуют большинству научных работ, изучавших связь между потреблением соли и сердечно-сосудистыми заболеваниями или смертностью, и они также не поддерживают широко распространенное негативное мнение о том, что даже немного соли — это вредно", — заявил профессор Салим Юсуф из Университета Макмастера в Канаде.
РИА Новости 08:41
Наука
Доказана связь между преждевременной смертью и увлечением газировками
Исследователи предположили связь преждевременной смерти с увлечением газировками, основываясь на анкетах или интервью.
REGNUM 04 сентября в 06:00
Здоровье
Четыре причины, из-за которых вы незаметно толстеете
У полноты зачастую бывают скрытые причины.
MedikForum.ru вчера в 21:18
Политика
Россия назвала неприемлемым представление Японии по заводу на Курилах
Rambler News Service 01:27
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк не стала опровергать слухи об онкологии
Актриса Анастасия Заворотнюк не стала опровергать слухи об онкологическом заболевании, сообщает «КП-Екатеринбург».
Суть событий 04 сентября в 12:14
Финансы
ЦБ опустил ключевую ставку до минимума за пять лет
Совет директоров Банка России на заседании в пятницу, 6 сентября, принял решение снизить ключевую ставку до 7 процентов годовых, что стало минимальным значением с 2014 года.
Lenta.ru 06:34
Культура
Звезды «Уральских пельменей» анонсировали свой прощальный тур
Вячеслав Мясников и Андрей Рожков в конце 2018 года создали свое шоу «Ваши пельмени» и перестали участвовать в гастролях «Уральских пельменей».
URA.Ru вчера в 09:41
Баскетбол
Определились все участники второго раунда чемпионата мира
Стали известны все участники второго группового этапа чемпионата мира в Китае. Последним участником этой стадии стала сборная Греции.
Матч ТВ вчера в 11:16
Армия и оружие
США перебросили в Европу стратегический бомбардировщик B-52
США перебросили в Великобританию стратегический бомбардировщик Boeing B-52 для участия в учениях.
РИА Новости 00:04
Происшествия
По факту обрушения здания в Подмосковье заведено уголовное дело
По факту обрушения заброшенного пятиэтажного здания в Московской области возбуждено уголовное дело.
RT на русском 09:55
Шоу-бизнес
Раскрыта стоимость свадьбы Ксении Собчак и Константина Богомолова
Напомним, поклонники заметили на пальце Собчак обручальное кольцо.
VSE42.RU 05:20
Политика
Бывшему гендиректору «Рустави 2» предъявили новые обвинения
Генеральная прокуратура Грузии предъявила новые обвинения бывшему генеральному директору телеканала «Рустави 2» Нике Гварамии, передает 6 сентября «Первый канал грузинского телевидения».
REGNUM 06:53
Армия и оружие
Украинская армия обстреляла из гранатомета Калиново-Борщеватое в ЛНР
Киевские боевики сегодня днем обстреляли прифронтовое село Калиново-Борщеватое из станкового противотанкового гранатомета.
ИА Новороссия 10:21
Здоровье
В Роспотребнадзоре заявили о штатных поставках вакцины от бешенства
Проблем с нехваткой вакцин от бешенства не наблюдается, сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе Роспотребнадзора.
ТАСС 09:38
Общество
Прием в колледжи по 30 устаревшим специальностям прекратят в 2021 году
Минпросвещения России планирует в 2021 году прекратить набор студентов в средние специальные учебные заведения по специальностям, которые ведомство признало устаревшими.
Известия вчера в 08:45
Гаджеты
Apple запустила тестовую веб-версию Apple Music
Американская компания Apple запустила тестовую веб-версию приложения Apple Music, предназначенного для работы в браузере без программы iTunes.
Известия вчера в 22:33
Общество
В Гидрометцентре предупредили о заморозках и дожде со снегом
В Поволжье и сибирских регионах, как рассказала "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина, уже начались ночные заморозки.
Российская газета 04 сентября в 22:00
Армия и оружие
США отклонили предложение России о покупке новейших ракет
Вашингтон не склонен принимать предложение Москвы о возможности поставки Россией своих новейших вооружений, в том числе гиперзвуковых ракет, Соединенным Штатам.
ТАСС 09:51
Происшествия
В Вологодской области нашли пропавшую двухлетнюю девочку
РИА Новости 05:05
Футбол
Оставшиеся домашние матчи «Ростов» сыграет на «Ростов Арене»
По данным эксплуатанта, Ростов задолжал за матчи, проведенные на стадионе, 12 миллионов рублей.
Советский спорт 10:05