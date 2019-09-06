Экономика
ИнтерфаксВВП еврозоны вырос во II квартале на 1,2%
Во II квартале 2019 года экономика еврозоны, в которую входят 19 стран, выросла на 0,2% к I кварталу и на 1,2% в годовом измерении. Таковы окончательные данные Статистического управления Евросоюза.
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Автоматически обработаны 6983 источника, обновлено в 14:30, Вашингтон
Экономика
Минфин разработал проект новой системы пенсионных накоплений
В Минфине добавили, что в рамках новой системы у россиян будет возможность присоединить к гарантированному пенсионному продукту накопления из системы обязательного пенсионного страхования.
РИА Новости 14:00
Музыка
Альбина Джанабаева ушла от Константина Меладзе
Бывшая участница группы "ВИА Гра" Альбина Джанабаева заявила, что больше не сотрудничает с продюсером Константином Меладзе.
РИА Новости 09:53
Музыка
Умер первый исполнитель песни «Снег кружится» Юрий Петерсон
Петерсон - первый исполнитель песни "Снег кружится".
ТАСС вчера в 13:35
Происшествия
Следователи начали проверку информации о смерти пожилой москвички после угроз коллекторов
Агентство Москва 09:28
Армия и оружие
Пентагон: четверть военных моряков США страдают ожирением
На днях Пентагон провел исследование, которое выявило тот факт, что не менее 22% военных моряков США страдают ожирением.
Комсомольская правда 09:25
Хоккей
СКА потерпел первое поражение в сезоне, проиграв «Автомобилисту»
Игра закончилась со счётом 5:2 в пользу уральцев. СКА потерпел первое поражение, «Автомоболист» одержал третью победу подряд.
Чемпионат 12:22
Общество
Александр Масляков-младший стал основным владельцем КВН
Коммерсантъ 05:58
Транспорт
МВД разработало новые правила получения прав на вождение грузовиков
МВД РФ подготовило поправки в закон, согласно которым получить права на вождение грузовика и пассажирского транспорта смогут только обладатели "корочек" на управление легковым авто, говорится на сайте министерства.
РИА Новости 14:02
Театры
Мурманскую область посетит министр культуры Владимир Мединский
6 сентября столицу Заполярья посетит министр культуры РФ Владимир Мединский.
Невские Новости 04 сентября в 13:00
Финансы
ЦБ опустил ключевую ставку до минимума за пять лет
Совет директоров Банка России на заседании в пятницу, 6 сентября, принял решение снизить ключевую ставку до 7 процентов годовых, что стало минимальным значением с 2014 года.
Lenta.ru 06:34
Происшествия
На дом Памфиловой совершено нападение
Совершено разбойное нападение на дом председателя Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России Эллы Памфиловой.
RT на русском 05:22
Армия и оружие
Рогозин анонсировал создание новой ракеты «Союз-6»
«Роскосмос» планирует создать новую ракету среднего класса «Союз-6». Основой для нее станет «Союз-5», которая сейчас находится в разработке.
Коммерсантъ 11:52
Шоу-бизнес
Бывший король Малайзии пожалел о браке с россиянкой
Бывший верховный правитель Малайзии, султан Келантана Мухаммад V, который был женат на обладательнице титула «Мисс Москва-2015» Оксане Воеводиной, заявил о сожалении по поводу брака с россиянкой.
Известия 13:38
Политика
Путин прокомментировал ситуацию с обменом пленными между Украиной и РФ
Глава РФ Владимир Путин рассказал о ситуации с обменом пленных граждан между Украиной и Россией.
Общественная служба новостей вчера в 06:28
Футбол
Кокорин и Мамаев освобождены по УДО
Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев решением Алексеевского районного суда Белгородской области освобождены на основании их ходатайства об УДО.
RT на русском 03:01
Баскетбол
Сборная России лишилась шансов на выход в плей-офф Кубка мира
Россияне потеряли шансы на выход в следующий раунд после того, как сборная Аргентины нанесла поражение Венесуэле.
Чемпионат 09:46
Политика
Путин потребовал выдержать сроки строительства космодрома Восточный
Возвращаясь конкретно к Восточному, Владимир Путин подчеркнул: строящаяся наземная инфраструктура космодрома должна соответствовать самым современным требованиям и стандартам.
Российская газета 09:46
Политика
Лукашенко заявил о готовности закупать нефть через Польшу и Прибалтику
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что у Минска есть возможность начать импорт нефти по северному маршруту — через Польшу и Прибалтику и предложил России договариваться «по-человечески».
RT на русском 07:30
Общество
Собянин назвал каждый пятый рубль бюджета московским
«Не будет каждого пятого рубля в стране», — сказал Собянин.
РБК 07:35
Армия и оружие
В Турции провели испытания противобункерной крылатой ракеты
Турецкие военные провели успешные испытания крылатой ракеты SOM-B2, предназначенной для уничтожения укрепленных укрытий.
ТАСС 07:23
Политика
Бразильский министр оскорбил жену Макрона
РИА Новости 12:59
Футбол
Монк возглавил «Шеффилд Уэнсдей»
«Шеффилд Уэнсдей», выступающий во втором английском дивизионе, объявил о назначении Гарри Монка новым главным тренером.
Спорт-Экспресс 12:39
Футбол
Молодежная сборная России обыграла Сербию в квалификации к Евро-2021
Молодежная сборная России обыграла Сербию в матче отборочного турнира к чемпионату Европы по футболу 2021 года среди игроков возрастом до 21 года.
РБК 14:19
Футбол
Стал известен состав сборной России по футболу на матч с шотландцами
Российская газета 13:40
Общество
Прием в колледжи по 30 устаревшим специальностям прекратят в 2021 году
Минпросвещения России планирует в 2021 году прекратить набор студентов в средние специальные учебные заведения по специальностям, которые ведомство признало устаревшими.
Известия вчера в 08:45
Гаджеты
Вердикт DxOMark: флагманский смартфон Nokia 9 PureView уступает даже iPhone 7 Plus
Смартфон Nokia 9 PureView наконец-то добрался до специалистов DxOMark.
iXBT.com 09:30
Армия и оружие
РБК публикует фото погибших в Сирии военных
Подлинность фото подтвердил источник РБК, знакомый с обстоятельствами их гибели. К трем портретам в траурных рамках возложены цветы.
РБК 08:32
Гаджеты
В Apple запустили тестовую веб-версию приложения Apple Music
Компания Apple запустила интернет-версию собственного музыкального сервиса Apple Music.
OAnews 11:37