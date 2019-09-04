Экономика
ИнтерфаксВВП еврозоны вырос во II квартале на 1,2%
Во II квартале 2019 года экономика еврозоны, в которую входят 19 стран, выросла на 0,2% к I кварталу и на 1,2% в годовом измерении. Таковы окончательные данные Статистического управления Евросоюза.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 6983 источника, обновлено в 02:03, Вашингтон
Теннис
Даниил Медведев вышел в финал US Open
Вести.Ru вчера в 19:01
Шоу-бизнес
Актер Александр Семчев рассказал, как похудел на 100 кг
Несколько лет назад вес актера Александра Семчева достигал 200 кг, но к своему дню рождения в апреле он сумел сбросить 100 лишних кг.
Московский Комсомолец 05 сентября в 06:54
Происшествия
Автомобиль МВД в Бурятии попал в ДТП
Автомобиль МВД столкнулся с иномаркой на трассе в Бурятии вечером в пятницу, четыре человека госпитализированы.
ТАСС 00:48
Транспорт
Вторая «Комета» на подводных крыльях прибыла в Севастополь
Второе судно на подводных крыльях "Комета-120М", которое будет курсировать вдоль берега Крыма, прибыло в Севастополь, однако работать оно начнет только в следующем году.
ТАСС 00:45
Шоу-бизнес
Джанабаева ушла от Константина Меладзе
Бывшая участница коллектива «ВИА Гра» Альбина Джанабаева подтвердила, что с февраля 2018 года прекратила работать с продюсером Константином Меладзе.
News.ru вчера в 08:50
Происшествия
Российский турист утонул во Вьетнаме
Российский турист утонул на вьетнамском курорте Муйне (провинция Биньтхуан).
Известия 01:46
Политика
Путин предлагал Трампу купить гиперзвуковое оружие у России
Владимир Путин заявил, что предлагал президенту США купить у России гиперзвуковое оружие.
РИА Новости 05 сентября в 06:31
Шоу-бизнес
Полина Сыркина стала мамой во второй раз
33-летняя Полина Сыркина прославилась благодаря ролям в сериалах «Двойная жизнь» и «Однолюбы».
StarHit.ru вчера в 13:30
Футбол
Сборная России обыграла шотландцев в отборочном матче Евро-2020
Следующий матч сборная России проведет против Казахстана в Калининграде 9 сентября, шотландцы в этот день примут бельгийцев.
РИА Новости вчера в 17:47
Политика
В Германии оценили последствия от ответных санкций России
Ответные меры России на санкции Евросоюза наносят серьезный ущерб Германии, заявил в интервью газете Rheinische Post руководитель партии "Христианско-демократический союз" (ХДС) в земле Тюрингия Майк Моринг.
Российская газета 01:17
Экономика
Самарцы начали выходить на пенсию досрочно благодаря стажу
В 2019 году в Самарской области 103 человека вышли на пенсию досрочно в связи с большим трудовым стажем - 57 мужчин и 46 женщин.
SamRU.ru вчера в 08:13
Политика
Интерфакс удалил анонс обмена пленными между Россией и Украиной
«Интерфакс» аннулировал сообщение с заголовком «Зеленский анонсировал обмен удерживаемыми с Россией в ночь на субботу», сообщило издание «Лента.ру» 6 сентября в 22:12 по московскому времени.
Красная весна вчера в 19:54
Космос
Робот «Федор» вернулся на Землю
РИА Новости вчера в 17:41
Общество
Норкин выгнал из эфира НТВ устроившего скандал гостя
РИА Новости вчера в 09:26
Футбол
Молодежная сборная России победила Сербию в отборе Евро-2021
Молодежная сборная России провела первый матч отборочного этапа Евро-2021. На своем поле россияне принимали команду Сербии.
Спорт-Экспресс вчера в 13:51
Происшествия
Со дна Балтийского моря исчезла подводная обсерватория
РИА Новости 00:07
Технологии
У Boeing возникли проблемы при испытаниях нового лайнера
Корпорация Boeing столкнулась с новой проблемой. Испытания лайнера Boeing-777X пришлось прервать из-за технических неполадок.
Российская газета вчера в 22:59
Политика
Палата лордов одобрила законопроект об отсрочке Brexit
Депутаты верхней палаты парламента Великобритании (палаты лордов) одобрили законопроект, обязывающий правительство отсрочить Brexit.
Известия вчера в 10:46
Наука
Учёные рассказали о негативном влиянии курения на сон
Группа американских учёных из Государственного университета Оклахомы выяснила, что курение обычных и электронных сигарет ухудшает качество сна.
News.ru 05 сентября в 14:54
Шоу-бизнес
Экс-король Малайзии пожалел о браке с россиянкой Оксаной Воеводиной
Бывший верховный правитель Малайзии, султан Келантана Мухаммад V заявил, что сожалеет по поводу своего брака с обладательницей титула "Мисс Москва 2015", уроженкой России Оксаной Воеводиной.
Аргументы недели вчера в 13:49
Общество
Трамп предложил разместить пострадавших от урагана на круизных судах
RT на русском 01:02
Транспорт
МВД предложило поменять правила получения водительских прав
МВД России разработало поправки в закон "О безопасности движения", которые коснутся правил получения водительских удостоверений разных категорий, следует из релиза, размещенного на сайте министерства.
РИА Новости вчера в 15:19
Политика
Народ рвет и мечет из-за обрушения на Крымском мосту
Дни.ру вчера в 14:51
Общество
На торжественное открытие детсада в Татарстане свезли подставных детей
В деревне Куюки в Татарстане местных жителей с детьми не пустили на торжественное открытие детского сада "Золотая рыбка".
Ruposters.ru вчера в 11:34
Космос
Потеряна связь с индийским посадочным лунным модулем
Вести.Ru вчера в 17:31
Происшествия
На дом Эллы Памфиловой совершено нападение
Совершено разбойное нападение на дом председателя Центральной избирательной комиссии России Эллы Памфиловой.
Lenta.ru вчера в 05:21
Здоровье
Императрице Японии сделают операцию по удалению рака груди
Газета.Ru вчера в 23:37
Происшествия
При пожаре на судне в Калифорнии могла погибнуть уроженка России
Известия вчера в 17:25
Общество
Прием в колледжи по 30 устаревшим специальностям прекратят в 2021 году
Минпросвещения России планирует в 2021 году прекратить набор студентов в средние специальные учебные заведения по специальностям, которые ведомство признало устаревшими.
Известия 05 сентября в 08:45