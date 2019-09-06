Экономика
ИнтерфаксВВП еврозоны вырос во II квартале на 1,2%
Во II квартале 2019 года экономика еврозоны, в которую входят 19 стран, выросла на 0,2% к I кварталу и на 1,2% в годовом измерении. Таковы окончательные данные Статистического управления Евросоюза.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 6980 источников, обновлено в 06:15, Вашингтон
Происшествия
На дом Эллы Памфиловой совершено нападение
Lenta.ru 05:21
Футбол
Кокорина и Мамаева освободили по УДО
Обновлено в 12:39 Футболистов Павла Мамаева, Александра Кокорина, а также его младшего брата Кирилла суд освободил из колонии условно-досрочно, сообщает "Интерфакс".
BFM.ru 04:32
Политика
В конгресс США внесли резолюцию против восстановления G8 с Россией
Член Демократической партии Альбио Сайрес внес в американский конгресс законопроект против возвращения к формату G8.
РИА Новости 02:46
Происшествия
Основателя «Рольфа» Сергея Петрова объявили в международный розыск
Основатель «Рольфа» Сергей Петров объявлен в международный розыск, сообщили «Интерфаксу» в суде.
Ведомости 04:39
Общество
Винодельческое предприятие РПЦ получило лицензию на продажу алкоголя
Принадлежащее структурам РПЦ ООО "Мезыбь" 3 сентября 2019 года получило лицензию на производство и поставку спирта и алкогольной продукции, следует из данных системы "СПАРК-Интерфакс".
Интерфакс 04:40
Политика
За два дня до терактов 11 сентября Путин предупредил Буша об опасности
Президент Российской Федерации Владимир Путин за два дня до террористических актов 11 сентября 2001 года предупреждал 43-го президента США Джорджа Буша-младшего об угрозе террористической атаки.
REGNUM вчера в 13:29
Политика
В Китае Меркель сидя прослушала гимны двух стран
Находящаяся с визитом в Китае канцлер Германии Ангела Меркель сидя прослушала гимны двух стран и заставила журналистов снова говорить о своем здоровье, пишет в пятницу, 6 сентября, «РИА Новости».
Известия 00:34
Общество
Беглов анонсировал открытие музея обороны и блокады Ленинграда
Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов в эфире телеканала «78» рассказал об открытии музея обороны и блокады Ленинграда.
Известия вчера в 21:59
Политика
Путин выразил соболезнования Зимбабве из-за смерти Мугабе
RT на русском 05:04
Общество
Правительство выделило 26 млн рублей на закупку лекарств для детей
Правительство России выделило более 26 млн рублей на закупку не зарегистрированных в стране медицинских препаратов для детей.
Газета.Ru 05:14
Политика
Путин пошутил про тещу на встрече с общественниками
Телеканал 360° 05:49
Футбол
Сборная Сомали одержала первую победу в отборочных матчах
Сборная Сомали по футболу обыграла команду Зимбабве в первом матче отборочного турнира чемпионата мира-2022.
Pravda.Ru 05:34
Музыка
В Латвии раскритиковали Лайму Вайкуле за русский язык
Латвийская журналистка Элита Вейдемане раскритиковала певицу Лайму Вайкуле за то, что та на концерте в Юрмале пела и разговаривала на русском языке.
Известия вчера в 17:33
Происшествия
Мужчина попытался выдавить глаз однокласснику сына в Екатеринбурге
В октябре 2018 года мужчина по обыкновению пришел забирать своего сына из школы, когда заметил, что его ребенка «прессуют» два одноклассника.
Регион online 04:44
Здоровье
Минздрав Пермского края начал проверку после видеообращения врачей
Министерство здравоохранения Пермского края начало проверку после видеообращения врачей городской больницы (ГКБ) № 6 о несоблюдении трудовых прав.
РБК 04:55
Политика
Путин заявил, что нужно снижать ставки по ипотеке по всей стране
Российский президент Владимир Путин заявил, что необходимо добиваться снижения ставок по ипотеке по всей стране.
Политика Сегодня 04:06
Происшествия
Возгорание на месте крушения Ми-8 под Саратовом ликвидировано
Заместитель председателя правительства Саратовской области Роман Бусаргин заявил, что пожар на месте крушения военного вертолёта Ми-8 был ликвидирован.
RT на русском вчера в 09:18
Политика
Путин назвал гиперболой наказание тюрьмой за кражу двух ведер картошки
Президент РФ Владимир Путин назвал гиперболой наказание в виде нескольких лет тюрьмы за кражу двух ведер картошки, которое ему привели в качестве сравнения с санкцией за незаконную добычу драгоценных металлов.
Известия 03:12
Космос
Сенсация: что ждет всех землян через 10 дней
По мнению экспертов, уже в ближайшие 10 дней Земля погрузится в полную тьму и улетит в космос, где подвергнется атаке астероидов.
НТР 02:44
Единоборства
Не устоял даже перед Конором. Все пять поражений Пуарье крупным планом
После фиаско с Джонсоном Пуарье одержал пять побед кряду, заставив капитулировать таких звезд UFC, как Джим Миллер, Энтони Петтис, Джастин Гейджи, Эдди Альварес и Макс Холлоуэй.
Life.ru вчера в 13:30
Культура
Соловьев раскритиковал Дудя за фильм о Беслане
Известия вчера в 19:57
Наука
Новозеландский профессор не нашел мочи чудовища в Лох-Нессе
Международная команда ученых, которую возглавляет профессор новозеландского университета Отаго Нил Джемелл, пришла к выводу, что легендарного чудовища Несси, иначе известного как лох-несское, не существует.
Вести.Ru вчера в 07:18
Происшествия
Два Су-34 столкнулись в небе под Липецком
Два боевых истребителя-бомбардировщика Су-34 столкнулись в небе недалеко от Липецка.
Известия 01:57
Футбол
«Ливерпуль» хотел, чтобы Джеррард ушел раньше
Спорт-Экспресс вчера в 18:49
Происшествия
К ФБК Навального подан иск на 1 млрд рублей
ООО "ФЛАЙ АВТО" подало в Арбитражный суд Москвы исковое заявление к "Фонду борьбы с коррупцией" (ФБК) Алексея Навального с требованиями на сумму в 1 млрд рублей.
Интерфакс вчера в 11:36
Общество
Собянин заявил, что без мегаполисов регионы «окунутся в нищету»
Москва обеспечивает рабочими местами около 2 миллионов людей, проживающих в Подмосковье, если исчезнут большие агломерации, то большинство регионов "окунутся в нищету", заявил мэр Москвы Сергей Собянин.
РИА Новости 04:26