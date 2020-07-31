Экономика

КоммерсантъКоммерсантъВВП стран Евросоюза во втором квартале сжался на 14,4%

ВВП стран Евросоюза во втором квартале сжался на 14,4% Европейская экономика на фоне ограничительных мер во втором квартале 2020 года продемонстрировала историческое падение — ВВП стран Евросоюза, по данным Евростата, сократился в апреле—июне сразу на 14,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Читать в источнике
Комментировать15
с чего всё началось
Во втором квартале этого года ВВП стран Евросоюза упал на 14,4% в годовом выражении — как следует из первой оценки Евростата
, это падение стало самым сильным с начала ведения статистики, с 1995 года.
Коммерсантъ08:46

Подробнее о событии

Коронавирус, по оценкам специалистов, отбросил европейскую экономику на 10-20 лет назад

Эхо Москвы11:31

ВВП Евросоюза рухнул до рекордных значений

Взгляд.ру08:05

ВВП Еврозоны во втором квартале упал на рекордные 14,4%

ТАСС05:46

ВВП стран Евросоюза во втором квартале сжался на 14,4%

Коммерсантъ08:46

Эпидемия COVID-19 спровоцировала рекордный экономический шок в ЕС

ИА Красная Весна08:30

Коронавирус отбросил экономику Европы на 10–20 лет назад

РБК08:01

ВВП Евросоюза рухнул на рекордные 14,4 процента

РИА Новости05:27
Показать все источники
Автоматически обработано 7285 источников, обновлено в 12:13, Ашберн
Шоу-бизнес

Александра Черно родила сына весом 3640 г и ростом 55 см

Актуальные Новости вчера в 08:28
123
Политика

Украина намерена добиться экстрадиции задержанных в Белоруссии россиян

Офис генерального прокурора Украины проинформировал компетентные органы Белоруссии о намерении требовать экстрадиции задержанных на ее территорию участников боевых действий в Донбассе.
Вести.Ru 11:27
460
Фигурное катание

Фигуристка Косторная ушла от тренера Тутберидзе в группу Плющенко

Алена Косторная занималась в группе Этери Тутберидзе с 2017 года. В прошлом сезоне она стала чемпионкой Европы и победительницей Гран-при.
Вести.Ru 09:23
2
Экономика

Путин подписал закон о регулировании криптовалют

Президент России Владимир Путин подписал закон о регулировании сделок с цифровыми финансовыми активами (ЦФА).
RT на русском 10:30
212
Автоспорт

Хюлькенберг заменит Переса на Гран-при Великобритании

Немецкий пилот Нико Хюлькенберг заменит заболевшего коронавирусом мексиканца Серхио Переса за рулем болида команды Racing Point на четвёртом этапе «Формулы-1» — Гран-при Великобритании.
RT на русском 06:26
9
Политика

Кравчук выступил против особого статуса Донбасса

Представитель Украины в Трехсторонней контактной группе (ТКГ), бывший президент страны Леонид Кравчук выступил против особого статуса для Донбасса.
Lenta.ru 07:09
143
Происшествия

На Алтае завели дело после обнаружения тел четырёх человек на турбазе

Уголовное дело об убийстве возбуждено после обнаружения тел четырёх человек на туристической базе в Алтайском крае, сообщает пресс-служба регионального СУ СК.
RT на русском 10:12
58
Политика

Путин подписал закон об учреждении нового Дня воинской славы в России

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, устанавливающий новый День воинской славы в честь разгрома фашистских войск на Кавказе в 1943 году - 9 октября.
Газета.Ru 11:39
2
Экономика

Профсоюзы предложили увеличить пособия по безработице в России

Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) предложила увеличить минимальный размер пособия по безработице до уровня прожиточного минимума в регионе.
Известия вчера в 04:59
1,2K
Общество

МИД России возмущен осквернением памятника Рокоссовскому в Польше

ТАСС 09:25
133
Общество

Прибывающих из-за рубежа россиян обяжут заполнить анкету на госуслугах

Анкету рекомендуется заполнить при покупке билета, но не позднее регистрации на рейс.
Известия 11:10
10
Политика

Минск направил Москве ноту из-за очередей на границе

МИД Белоруссии направил России ноту из-за очередей на границе, заявил РИА Новости пресс-секретарь внешнеполитического ведомства республики Анатолий Глаз.
РИА Новости 12:00
33
Гаджеты

Xiaomi представила смартфон Redmi 9 в России

Новинка вышла на рынок в двух комплектациях. Компания Xiaomi анонсировала выход на российский рынок нового смартфона Xiaomi Redmi 9.
Деловое.ТВ 02:41
10
Общество

Сергей Гармаш заявил об уходе из театра «Современник»

REGNUM 09:49
317
Происшествия

Девять человек погибли в аварии с микроавтобусом в Крыму

На трассе «Таврида» в Крыму произошло столкновение Mercedes Sprinter и «КамАЗа». Девять человек погибли, около десяти пострадали.
Коммерсантъ 00:48
1,1K
Происшествия

Вдова рэпера Энди Картрайта задержана по подозрению в его убийстве

Жена музыканта Энди Картрайта (настоящее имя — Александр Юшко) Марина Кохал задержана по подозрению в убийстве супруга.
RT на русском 11:25
308
Происшествия

Высокоскоростной поезд потерпел крушение в Португалии

Высокоскоростной поезд сошел в пятницу с рельсов в Португалии, в результате погиб один человек, еще 50 пострадали.
ТАСС 12:03
2
Экономика

Российские лекарства в аптеках подорожали на четверть

Российские аптеки за первое полугодие 2020-го заработали на розничной продаже лекарств 557,9 миллиарда рублей, что на 13,9 процента больше, чем за тот же период годом ранее.
Lenta.ru 10:11
20
Общество

Приехавшего из Грузии блогера арестовали в Хабаровске

В Хабаровске Центральный районный суд арестовал приехавшего из Грузии блогера Алексея Романова. Под стражей он пробудет семь суток.
Московский Комсомолец 11:40
169
Фигурное катание

Фигуристка Юлия Липницкая показала фото новорожденной дочери

О беременности СМИ узнали в начале июня Известная фигуристка Юлия Липницкая выложила фото счастливой семьи на своей странице в instagram.
Курьер. Среда. Бердск 28 июля в 03:31
20
Здоровье

Названы не готовые к ослаблению карантина украинские регионы

Министерство здравоохранения Украины назвало десять регионов, не готовых к ослаблению карантина, введенного из-за пандемии коронавируса.
Lenta.ru 29 июля в 07:49
Происшествия

Задержаны трое участников погрома в саратовской больнице

Напомним, вчера вечером в Саратовскую городскую клиническую больницу № 1 ворвалась группа агрессивно настроенных граждан численностью в два десятка человек, устроила дебош и требовала выдачи тела умершего родственника.
Взгляд-инфо 03:01
60
Общество

С 1 августа у работающих пенсионеров пенсии вырастут на 279 рублей

С 1 августа у работающих пенсионеров вырастут пенсии на 279 рублей, следует из материалов сайте Госдумы РФ.
Национальная служба новостей вчера в 04:39
2K
Происшествия

У муниципального депутата Галяминой проходит обыск

Следственный комитет России (СКР) проводит обыск у муниципального депутата Москвы Юлии Галяминой по делу об участии в несанкционированных митингах.
Коммерсантъ 11:35
439
Политика

Володин дал поручение проверить депутатов на двойное гражданство

Поводом стало обращение депутата от фракции КПРФ Дениса Парфенова, в котором содержится информация о том, что на пленарном заседании Государственной думы 17 апреля один из его коллег выразил предположение о наличии у него гражданства США в связи с тем, что тот пользуется американскими социальными сетями.
Вести.Ru 29 июля в 12:27
2,2K
Общество

Ношение масок в вузах в новом учебном году станет обязательным

В условиях пандемии коронавируса в новом учебном году студенты и преподаватели российских вузов будут обязаны носить маски, сообщил министр науки и высшего образования Валерий Фальков.
Коммерсантъ 11:41
319
Шоу-бизнес

Игорь Бутман закрутил роман с журналисткой на 32 года моложе

Возможно, музыкант переживает, как общественность отнесется к большой разнице в возрасте пары — 32 года.
StarHit.ru 04:00
2
Космос

«Протон-М» вывел на орбиту спутники «Экспресс-80» и «Экспресс-103»

Космические аппараты выведены на промежуточную орбиту, целевой орбиты они достигнут через 18 часов после старта, «Интерфакс».
Telesputnik.ru 10:19
125
Космос

NASA запустило к Марсу марсоход

Пуск ракеты состоялся около 8 утра по местному времени (по мск в 14:50) с космодрома на мысе Канаверал.
Evo-rus.com 09:40
650
Технологии

Еврокомиссия получила жалобу на Apple от Telegram

Еврокомиссии (ЕК) поступила жалоба на американскую компанию Apple от мессенджера Telegram («Телеграм»), у которого свыше 400 млн юзеров по всему миру.
News.ru 12:00
22
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное