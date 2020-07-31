с чего всё началось

ВВП стран Евросоюза во втором квартале сжался на 14,4% Европейская экономика на фоне ограничительных мер во втором квартале 2020 года продемонстрировала историческое падение — ВВП стран Евросоюза, по данным Евростата, сократился в апреле—июне сразу на 14,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

ВВП стран Евросоюза во втором квартале сжался на 14,4%

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Происшествия Высокоскоростной поезд потерпел крушение в Португалии Высокоскоростной поезд сошел в пятницу с рельсов в Португалии, в результате погиб один человек, еще 50 пострадали. 2

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