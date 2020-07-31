Экономика
REGNUMВВП Евросоюза снизился во втором квартале на 14,4%
Брюссель, 31 июля 2020, 12:48 — REGNUM Согласно предварительной оценке, ВВП Европейского союза показал снижение на 14,4% во втором квартале текущего года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Об этом 31 июля сообщает европейское статистическое агентство Евростат.
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Политика
Киев попросит Минск выдать 28 задержанных в Белоруссии россиян
Генеральная прокуратура Украины подозревает 28 из 33 россиян, задержанных 29 июля в Белоруссии, в терроризме как участников конфликта в Донбассе.
Коммерсантъ 11:50
Фигурное катание
Фигуристка Косторная ушла из группы Тутберидзе к Плющенко
Заслуженный тренер России по фигурному катанию Этери Тутберидзе заявила о прекращении работы с чемпионкой Европы Аленой Косторной, спортсменка перейдет в группу фигуриста Евгения Плющенко.
РИА Новости 09:09
Общество
СК Белоруссии: задержанные россияне были допрошены с участием защиты
Представитель СК Белоруссии Александр Агафонов заявил, что задержанные в Минске граждане РФ были допрошены с участием защитников, их показания оказались противоречивы, сообщает ТАСС.
Газета.Ru 14:35
Происшествия
Жене рэпера Энди Картрайта предъявили обвинение в убийстве
Жене погибшего в Санкт-Петербурге украинского рэпера Энди Картрайта предъявили обвинение в его убийстве, говорится на сайте СК.
РИА Новости 13:01
Общество
Гармаш ушел из театра «Современник»
РИА Новости 09:26
Общество
Россия открывает границу с Абхазией 1 августа
В субботу, 1 августа, Россия откроет границу с Абхазией, приводит "Интерфакс" данные оперативного штаба.
Газета.Ru 14:42
Кино
Саурон и Галадриэль появятся в сериале «Властелин колец» от Amazon
Культовые персонажи Элронд, Галадриэль и Саурон появятся в грядущем сериале по вселенной Властелина колец от Amazon, съемки которого в настоящий момент проходят в Новой Зеландии.
NewInform 10:33
Экономика
Банки поддержали списание средств с неактивных счетов россиян
Банки поддерживают предложение о списании денег со счетов в случае отсутствия связи с клиентом и невозможности обновить сведения о нем, сообщили "Известия".
Вести.Ru 05:20
Общество
В России вырастут пенсии работающих пенсионеров
В России вырастут пенсии работающих пенсионеров. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу Пенсионного фонда.
Газета.Ru 14:11
Киберспорт
BioWare поведала об изменениях систем экипировки в Anthem 2.0
Игромания.ру 12:28
Экономика
Путин подписал закон о регулировании криптовалют с 2021 года
Владимир Путин подписал закон, который разрешает с 2021 года проводить сделки с цифровыми финансовыми активами (ЦФА), но запретит криптовалюты как средство платежа в России.
РИА Новости 10:14
Экономика
Nasdaq вырос после отчетов Apple и Amazon
Нью-Йорк, США, 31 июля 2020, 19:22 — REGNUM Фондовый рынок США находится в «смешанном настроении» 31 июля, два из трех основных индексов Уолл-стрит падают, один — растёт.
REGNUM 12:22
Наука
Социальная изоляция повышает риск ожирения у женщин
Исследователи проанализировали контакты 28 238 человек и их массу тела, окружность талии и общее ожирение.
Газета Кемерова 14:45
Происшествия
В Крыму организатора перевозки задержали после ДТП с 9 погибшими
Российская газета 14:00
Политика
В США изучают возможные меры против TikTok
Президент США Дональд Трамп заявил, что американские власти изучают возможные меры против китайской социальной сети TikTok.
РИА Новости 29 июля в 10:38
Политика
Украина потребует выдачи наемников, задержанных в Белоруссии
Киев подозревает 28 человек в участии в террористической организации и считает, что 9 из них являются гражданами Украины.
Эхо Москвы 14:02
Космос
NASA запустило к Марсу марсоход
Пуск ракеты состоялся около 8 утра по местному времени (по мск в 14:50) с космодрома на мысе Канаверал.
Evo-rus.com 09:40
Космос
Военные США готовятся к падению астероида на Землю после сообщений NASA
Специалисты готовились к падению крупных небесных тел в апреле и именно поэтому организовали карантин.
Общественная служба новостей вчера в 09:29
Общество
В Москве усилили контроль за масочным режимом в магазинах
Компания оперативно устраняет выявленные нарушения и проводит дополнительный инструктаж с персоналом о необходимости соблюдения профилактических мер, в частности масочного режима и контроля за ношением средств индивидуальной защиты покупателями, сообщил представитель X5.
Ведомости 09:40
Шоу-бизнес
Меган Маркл проиграла суд и должна выплатить около £70 тысяч фунтов
Бывшая американская актриса и фотомодель, а ныне супруга принца Гарри Меган Маркл проиграла суд против четырех новостных изданий.
CT news вчера в 17:55
Общество
В Белоруссии сообщили о неспокойной обстановке на границе с Россией
«Обстановка на российско-белорусской границе остается неспокойной», — отмечают журналисты.
Lenta.ru 09:16
Происшествия
В результате нападения на ТЦ в Берлине пострадали 11 человек
RT на русском 10:03
Общество
Ношение масок в вузах в новом учебном году станет обязательным
В условиях пандемии коронавируса в новом учебном году студенты и преподаватели российских вузов будут обязаны носить маски, сообщил министр науки и высшего образования Валерий Фальков.
Коммерсантъ 11:41
Происшествия
В Португалии скоростной поезд столкнулся с автомобилем
Высокоскоростной поезд Alfa Pendular, который соединяет между собой крупнейшие города страны, столкнулся с автомобилем.
Интерфакс 13:08
Футбол
Сергей Игнашевич назвал конкурентов «Торпедо» в ФНЛ
Главный тренер Сергей Игнашевич поделился мнением о конкурентах в Футбольной национальной лиге в сезоне-2020/2021.
Чемпионат 14:05
Армия и оружие
Российский Су-27 вновь перехватил самолет США над Черным морем
После обнаружения воздушной цели над нейтральными водами Черного моря в небо был поднят дежурный по противовоздушной обороне истребитель Су-27 Южного военного округа.
Российская газета 12:56