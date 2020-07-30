Экономика
КоммерсантъВВП стран Евросоюза во втором квартале сжался на 14,4%
ВВП стран Евросоюза во втором квартале сжался на 14,4% Европейская экономика на фоне ограничительных мер во втором квартале 2020 года продемонстрировала историческое падение — ВВП стран Евросоюза, по данным Евростата, сократился в апреле—июне сразу на 14,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
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с чего всё началось
Во втором квартале этого года ВВП стран Евросоюза упал на 14,4% в годовом выражении — как следует из первой оценки Евростата, это падение стало самым сильным с начала ведения статистики, с 1995 года.Коммерсантъвчера в 08:46
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