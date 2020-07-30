с чего всё началось

ВВП стран Евросоюза во втором квартале сжался на 14,4% Европейская экономика на фоне ограничительных мер во втором квартале 2020 года продемонстрировала историческое падение — ВВП стран Евросоюза, по данным Евростата, сократился в апреле—июне сразу на 14,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

ВВП стран Евросоюза во втором квартале сжался на 14,4%

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Шоу-бизнес Анна Седокова поделилась оригинальным свадебным фото с Янисом Тиммой Певица Анна Седокова опубликовала необычный свадебный снимок с баскетболистом Янисом Тиммой в Instagram.

Футбол Семак опроверг слухи о конфликте с руководством «Зенита» Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак прокомментировал информацию о своём конфликте с руководством клуба.

Общество В Москве за месяц закрыли 24 магазина за нарушение режима по COVID-19 За последний месяц в Москве приостановили деятельность более двадцати магазинов за нарушения режима, установленного в связи распространением коронавируса, заявил глава департамента торговли и услуг столицы Алексей Немерюк "Интерфаксу" в субботу. 1