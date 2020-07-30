с чего всё началось

ВВП стран Евросоюза во втором квартале сжался на 14,4% Европейская экономика на фоне ограничительных мер во втором квартале 2020 года продемонстрировала историческое падение — ВВП стран Евросоюза, по данным Евростата, сократился в апреле—июне сразу на 14,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

ВВП стран Евросоюза во втором квартале сжался на 14,4%

Общество Минздрав РФ заявил о планах бесплатной вакцинации от коронавируса Министерство здравоохранения России рассчитывает, что вакцинация от коронавируса будет бесплатной для всех граждан страны, сообщил глава ведомства Михаил Мурашко в субботу. 1

Политика Задержанных в Белоруссии россиян допросили с участием адвокатов В Белоруссии с участием адвокатов допросили ранее задержанных россиян. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал ОНТ. 929

Общество Проценко рассказал о кашле при заболевании коронавирусом Главврач инфекционной больницы в московском посёлке Коммунарка Денис Проценко рассказал, как определить кашель, возникающий при коронавирусной инфекции COVID-19. 269

Футбол Дмитрия Гунько представили «Химкам» в качестве главного тренера клуба Министр спорт Московской области Роман Терюшков сообщил, что 1 августа подмосковные "Химки" подпишут контракт с новым главным тренером клуба Дмитрием Гунько.

Экономика Накопительные пенсии россиян повысят на 9,13% Накопительные пенсии россиян будут повышены на 9,13%. Перерасчет пройдет без подачи заявлений и коснется пенсий 80 тыс. человек. 13

Политика Статкевич назвал бредом обвинение в связи с задержанными россиянами Ранее консул посольства РФ в Минске Кирилл Плетнёв заявил, что обвинения властей Белоруссии в сговоре задержанных граждан РФ с оппозиционными политиками Сергеем Тихановским и Николаем Статкевичем являются надуманной и недействительной позицией. 3

Происшествия В СК назвали вероятную причину смерти четырех человек в Алтайском крае Барнаул, 1 августа 2020, 11:33 — REGNUM Одной из самых вероятных причин смерти семьи из четырех человек на одной из туристических баз в Алтайском крае является отравление. 733

Здоровье В Алтайском крае число случаев COVID-19 достигло 9109 Сто одиннадцать новых заражённых коронавирусом выявили в Алтайском крае за сутки, 9109 - с начала пандемии, сообщают в региональном оперштабе. 841

Политика МИД России предупреждает о «киберхаосе» из-за санкций Евросоюза 30 июля Евросоюз ввел санкции против граждан России, Китая и КНДР из-за предполагаемых кибератак WannaCry, NotPetya и Cloud Hopper.

Политика Консул РФ встретился с 33 задержанными россиянами в Белоруссии Российский консул в Белоруссии Кирилл Плетнев заявил, что версия правоохранителей республики о том, что задержанные 33 россиянина замешаны в сговоре с белорусскими оппозиционером и блогером, надумана и недействительна. 489