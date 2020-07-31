ВВП стран Евросоюза во втором квартале сжался на 14,4%

Во втором квартале этого года ВВП стран Евросоюза упал на 14,4% в годовом выражении — как следует из первой оценки Евростата, это падение стало самым сильным с начала ведения статистики, с 1995 года. По сравнению же с первым кварталом 2020-го экономика ЕС просела на 11,9%.