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Коммерсантъ
Коммерсантъ

ВВП стран Евросоюза во втором квартале сжался на 14,4%

Во втором квартале этого года ВВП стран Евросоюза упал на 14,4% в годовом выражении — как следует из первой оценки Евростата, это падение стало самым сильным с начала ведения статистики, с 1995 года. По сравнению же с первым кварталом 2020-го экономика ЕС просела на 11,9%.В источнике
С чего всё началось
Во втором квартале этого года ВВП стран Евросоюза упал на 14,4% в годовом выражении — как следует из первой оценки Евростата
, это падение стало самым сильным с начала ведения статистики, с 1995 года.
Коммерсантъвчера в 08:46
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РБК

События недели на рынках: золото по $2000, обвал ВВП США, взлет Kodak

РБК04:28
Эхо Москвы

Коронавирус, по оценкам специалистов, отбросил европейскую экономику на 10-20 лет назад

Эхо Москвывчера в 11:31
Ведомости

В США зафиксирован рекордный спад экономики

Ведомости30 июля в 09:57
ТАСС

ВВП Еврозоны во втором квартале упал на рекордные 14,4%

ТАССвчера в 06:16
РИА Новости

ВВП Евросоюза рухнул на рекордные 14,4 процента

РИА Новостивчера в 05:27
Газета.Ru

ВВП еврозоны во втором квартале упал на рекордные 12,1%

Газета.Ruвчера в 05:19
Коммерсантъ

ВВП стран Евросоюза во втором квартале сжался на 14,4%

Коммерсантъвчера в 08:46
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Дегтярев ответил на расследование Навального о доме за 100 млн рублей

Хабаровск, 1 августа 2020, 00:10 — REGNUM Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев ответил на расследование оппозиционного блогера Алексея Навального, который утверждает, что у политика якобы есть дом за 100 млн рублей.
REGNUM17:10
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ВФЛА получила отсрочку на выплату более 6 млн долларов до 15 августа

Всемирная легкоатлетическая ассоциация (World Athletics) исключит из своих рядов Всероссийскую федерацию легкой атлетики (ВФЛА) в том случае, если до 15 августа не будет выплачен долг в размере 6,31 миллиона долларов, сообщается на сайте международной организации.
Ридус30 июля в 12:00
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Правительство РФ намерено снизить первый взнос льготной ипотеки до 15%

Москва, 1 августа 2020, 14:41 — REGNUM Решение о снижении первого взноса программы льготной ипотеки, которая позволяет взять кредит на жилье нового строительства под 6,5% годовых, с 20 до 15% собирается принять правительство России.
REGNUM07:41
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Чертаново — Спартак-2 1:2

15-летний нападающий клуба «Чертаново» Сергей Пиняев дебютировал в ФНЛ в матче первого тура нового сезона со «Спартаком-2» и отдал результативную передачу.
RT на русском09:38
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