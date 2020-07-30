с чего всё началось

ВВП стран Евросоюза во втором квартале сжался на 14,4% Европейская экономика на фоне ограничительных мер во втором квартале 2020 года продемонстрировала историческое падение — ВВП стран Евросоюза, по данным Евростата, сократился в апреле—июне сразу на 14,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

ВВП стран Евросоюза во втором квартале сжался на 14,4%

Здоровье Назван увеличивающий риск смерти от коронавируса фактор Американские ученые назвали еще один фактор, который способен увеличить риски смерти от коронавируса - индекс массы тела.

Кино Кортни Кокс снимется в фильме «Крик-5» Американская актриса Кортни Кокс примет участие в фильме «Крик-5». Об этом 31 июля пишет портал We got this covered.

Происшествия В Петербурге суд арестовал подозреваемого во взяточничестве депутата Приморский районный суд Петербурга избрал меру пресечения задержанному накануне депутату Законодательного собрания Северной столицы Роману Ковалю. 32

Общество NYT: Microsoft может купить у ByteDance долю в TikTok Американская корпорация Microsoft может приобрести у китайской компании ByteDance долю в разработанной последней социальной сети TikTok.

Общество Задержанных в Белоруссии россиян допросили с участием адвокатов Задержанные в Белоруссии россияне допрошены с участием адвокатов, их показания непоследовательны и различаются, заявил руководитель следственной группы Александр Агафонов. 546

Культура Сценарист сериала по The Last of Us: «Мы дополняем оригинал, а не переписываем его» В интервью для BBC Radio 5 он заявил, что не собирается переписывать оригинал — вместе с геймдиректором тайтла Нилом Дракманном они лишь дополняют историю.

Футбол Юран покинул пост главного тренера «Химок» 51-летний специалист был назначен главным тренером команды в конце января этого года, довел химчан до второго места в турнирной таблице ФНЛ и, соответственно, вывел в Премьер-лигу, а также сделал команду призером Олимп Кубка России - в финале красно-черные уступили петербургскому "Зениту" со счетом 0:1.

Политика Путин подписал закон о трехдневном голосовании на выборах Президент РФ Владимир Путин подписал закон о возможности проведения трехдневного голосования на выборах всех уровней, а также на референдумах. 898

Футбол «ПСЖ» победил в Кубке французской лиги "ПСЖ" стал победителем Кубка французской лиги. В финале парижский клуб обыграл "Лион".

Общество Пользователи сети раскритиковали новый клип Лободы Певица Светлана Лобода выпустила новый клип на совместную с рэпером Pharaon песню Boom boom. 19

Политика Соловьев резко ответил на обвинения Польши в гибели Качиньского Телеведущий и журналист Владимир Соловьев в беседе с порталом "Ura.ru" прокомментировал обвинения по катастрофе Ту-154 президента Польши Леха Качиньского, отметив, что Россия не имеет отношения к этому трагическому вопросу. 9

Общество Россия возобновляет международное авиасообщение с некоторыми странами Россия начиная с субботы возобновляет приостановленное в конце марта на фоне пандемии COVID-19 международное авиасообщение с несколькими странами. 25