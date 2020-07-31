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Коммерсантъ
Коммерсантъ

ВВП стран Евросоюза во втором квартале сжался на 14,4%

Во втором квартале этого года ВВП стран Евросоюза упал на 14,4% в годовом выражении — как следует из первой оценки Евростата, это падение стало самым сильным с начала ведения статистики, с 1995 года. По сравнению же с первым кварталом 2020-го экономика ЕС просела на 11,9%.В источнике
С чего всё началось
Во втором квартале этого года ВВП стран Евросоюза упал на 14,4% в годовом выражении — как следует из первой оценки Евростата
, это падение стало самым сильным с начала ведения статистики, с 1995 года.
Коммерсантъвчера в 08:46
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РБК

События недели на рынках: золото по $2000, обвал ВВП США, взлет Kodak

РБК04:28
Эхо Москвы

Коронавирус, по оценкам специалистов, отбросил европейскую экономику на 10-20 лет назад

Эхо Москвывчера в 11:31
Газета.Ru

ВВП еврозоны во втором квартале упал на рекордные 12,1%

Газета.Ruвчера в 05:19
ТАСС

ВВП Еврозоны во втором квартале упал на рекордные 14,4%

ТАССвчера в 06:16
РИА Новости

ВВП Евросоюза рухнул на рекордные 14,4 процента

РИА Новостивчера в 05:27
Коммерсантъ

ВВП стран Евросоюза во втором квартале сжался на 14,4%

Коммерсантъвчера в 08:46
Ведомости

В США зафиксирован рекордный спад экономики

Ведомости30 июля в 09:57
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Семью алтайского чиновника нашли мертвой на турбазе

Семью алтайского чиновника нашли мертвой на турбазе Следственный комитет РФ (СКР) выясняет обстоятельства загадочной смерти сотрудника управления печати и массовых коммуникаций Алтайского края Иосифа Кременских и всей его семьи — супруги, 12-летней дочери и 16-летнего сына.
Коммерсантъ04:06
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Турция объявила о передаче технологий российских С-400 США

Как сообщает ToDay News Ufа, министр обороны Турции также рассказал, что производство компонентов для F-35 все еще шло в Турции, несмотря на пандемию коронавирусной инфекции, а также несмотря на решение США исключить Турцию из участия в данном проекте.
ToDay News Ufaвчера в 07:06
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Польша заявила о новых деталях в деле о крушении самолета Качиньского

Комиссия по повторному расследованию крушения в 2010 г. самолета президента Польши Леха Качиньского заявила о том, что причиной авиакатастрофы стал тротил, который якобы заложили в России во время ремонта авиасудна.
Ведомостивчера в 12:53
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Клинические испытания вакцины от коронавируса Центра Гамалеи завершены

Министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил о завершении клинических испытаний вакцины от коронавируса, разработанной Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи, пишет «РИА Новости».
Ведомости04:10
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Режиссер «Сумерек» высказалась о продолжении съемок саги

Новость о новом творении автора знаменитой саги тут же подстегнула поклонников истории о вампирах и любви, которые теперь интересуются, не стоит ли ожидать продолжения экранизации истории.
Актуальные Новостивчера в 08:45
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