с чего всё началось

ВВП стран Евросоюза во втором квартале сжался на 14,4% Европейская экономика на фоне ограничительных мер во втором квартале 2020 года продемонстрировала историческое падение — ВВП стран Евросоюза, по данным Евростата, сократился в апреле—июне сразу на 14,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

ВВП стран Евросоюза во втором квартале сжался на 14,4%

Общество Трамп объявил ЧС во Флориде из-за урагана «Исайя» Президент США Дональд Трамп объявил чрезвычайную ситуацию в штате Флорида из-за приближения урагана «Исайя».

Футбол Уткин прокомментировал письмо игроков «Химок» в поддержку Юрана Ранее ГЛАС сообщал о том, что игроки ФК «Химки» попросили губернатора Московской области оставить Сергея Юрана главным тренером.

Футбол Футболисты «Арсенала» сломали трофей за победу в Кубке Англии по футболу Игроки лондонского футбольного клуба «Арсенал» во время празднования победы в Кубке Англии по футболу сломали завоёванный трофей.

Общество В России с августа начнут выплачивать новое пособие Если семья уже получала выплату в прошлом месяце, новое заявление на август писать не нужно, расчёт будет осуществлён автоматически - на основе уже предоставленных данных. 90

Политика Экс-президент Украины хочет привлечь США к урегулированию в Донбассе Первый президент Украины Леонид Кравчук, назначенный главой украинской делегации в Трехсторонней контактной группе, заявил, что урегулировать ситуацию в Донбассе будет "очень сложно" без участия США. 4

Футбол Юран обвинил «Спартак» в разрыве своего контракта с ФК «Химки» Главный тренер футбольного клуба «Химки» Сергей Юран, который вывел эту подмосковную команду в Российскую премьер-лигу (РПЛ) и дошел с ней до финала Кубка России, неожиданно покинул свой пост.

Футбол «Рома» победила «Ювентус» в заключительном туре Серии А Римская "Рома" одержала победу над туринским "Ювентусом" в матче заключительного, 38-го тура итальянской Серии А. Встреча, прошедшая в Турине на "Альянц Стэдиум", завершилась со счётом 3:1 в пользу гостей.

Политика Лукашенко прокомментировал задержание россиян в Белоруссии Минск готов предоставить Москве дополнительную информацию о задержанных россиянах, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко. 396

Футбол «Химки» арендуют у «Спартака» Мелкадзе, Ломовицкого и Тимофеева Отмечается, что речь идёт о нападающем Георгии Мелкадзе, а также полузащитниках Артёме Тимофееве и Александре Ломовицком.

Кино Режиссер «Сумерек» рассказала о продолжении съемок саги В новой книге про вампиров Стефани написала точно о таких же событиях, что и в «Сумерки», но с точки зрения Эдварда. 2

Происшествия В Коми сошли с рельсов 11 грузовых вагонов «Поступила информация о том, что на железнодорожной станции Иоссер Княжпогостского района произошёл сход 11 вагонов грузового поезда с углём», — говорится в сообщении. 5

Происшествия Тела двух детей и двух взрослых обнаружили на турбазе на Алтае В одном из номеров туристической базы «Глобус» в Алтайском крае в пятниц, 31 июля были обнаружены четыре тела — погиб начальник сектора отдела по взаимодействию с муниципальными СМИ управления печати и массовых коммуникаций региона Иосиф Клеменский с семьей.

Космос Частная компания построит ядерный реактор для Луны Министерство энергетики США совместно с NASA запускают проект по созданию ядерного реактора для Марса и Луны. 20

Футбол Черчесов прокомментировал признание Дзюбы лучшим игроком сезона РПЛ Главный тренер сборной России прокомментировал присвоение нападающему «Зенита» Артёму Дзюбе награды лучшему игроку сезона-2019/20 РПЛ.