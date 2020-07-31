с чего всё началось

ВВП стран Евросоюза во втором квартале сжался на 14,4% Европейская экономика на фоне ограничительных мер во втором квартале 2020 года продемонстрировала историческое падение — ВВП стран Евросоюза, по данным Евростата, сократился в апреле—июне сразу на 14,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

ВВП стран Евросоюза во втором квартале сжался на 14,4%

Экономика Минфин прокомментировал поправки о передаче в ПФР конфискованных денег Ранее, 28 июля, «Известиям» рассказали в Минфине, что предлагают поправки в Бюджетный кодекс, которыми предлагается перечислять в ПФР деньги граждан, законность получения которых нельзя доказать. 1,8K

Политика Путин подписал закон о трехдневном голосовании на выборах Президент РФ Владимир Путин подписал закон о возможности проведения трехдневного голосования на выборах всех уровней, а также на референдумах. 834

Путешествия Туристы пожаловались на ухудшение отдыха в Турции Пару переселили в более дешевый отель, причем туристам с трудом удалось добиться возврата разницы в деньгах. 414

Общество Россия открывает границу с Абхазией с 1 августа «По итогам заседания (оперштаба) принято решение об открытии с 1 августа 2020 года государственной границы Российской Федерации с Республикой Абхазия», — приводит Интерфакс текст сообщения. 144

Здоровье Российская журналистка раскрыла реальную обстановку на курортах Крыма Российская журналистка раскрыла реальную обстановку с распространением коронавирусной инфекции на курортах Крыма.

Общество Ношение масок в вузах в новом учебном году станет обязательным В условиях пандемии коронавируса в новом учебном году студенты и преподаватели российских вузов будут обязаны носить маски, сообщил министр науки и высшего образования Валерий Фальков. 478

Политика Путин обсудил с Советом безопасности задержание россиян в Белоруссии Президент Владимир Путин провел совещание с членами Совета безопасности по поводу задержания в Белоруссии россиян, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. 887

Политика Володин дал поручение проверить депутатов на двойное гражданство Поводом стало обращение депутата от фракции КПРФ Дениса Парфенова, в котором содержится информация о том, что на пленарном заседании Государственной думы 17 апреля один из его коллег выразил предположение о наличии у него гражданства США в связи с тем, что тот пользуется американскими социальными сетями. 2,2K

Происшествия На границе с Украиной контрабандист пытался задавить пограничников РФ "При задержании нарушитель не выполнил законные требования пограничного наряда об остановке и попытался скрыться вглубь российской территории, направив свой автомобиль УАЗ- 452 на пограничников, при этом опасно маневрируя и создавая угрозу их жизни и здоровью", - говорится в сообщении. 65

Происшествия Суд арестовал пятерых исламистов, задержанных в Волгоградской области Пятерых членов ячейки "Таблиги Джамаат"*, задержанных в Волгоградской области, суд арестовал до 28 сентября, сообщила РИА Новости руководитель объединенной пресс-службы судов общей юрисдикции Волгоградской области Екатерина Вальковская. 129

Кино Во втором сезоне «Ведьмака» появится загадочный убийца Актер Эвард Роу пробуется на роль персонажа под кодовым именем D. Кодовое имя нужно, чтобы не раскрыть раньше времени список персонажей второго сезона сериала.

Футбол Кокорин не стал комментировать информацию о переходе в «Спартак» Футболист Александр Кокорин отказался комментировать информацию о своем переходе в московский «Спартак».

Общество Приехавшего из Грузии блогера арестовали в Хабаровске В Хабаровске Центральный районный суд арестовал приехавшего из Грузии блогера Алексея Романова. Под стражей он пробудет семь суток. 180