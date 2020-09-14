ВВП стран G20 во втором квартале упал на рекордные 6,9%
Реальный ВВП стран G20 во втором квартале 2020 года упал на рекордные 6,9% относительно предыдущих трёх месяцев, сообщает «Интерфакс», ссылаясь на данные Организации экономического сотрудничества и развития.В источнике
С чего всё началось
ВВП стран G20 во II квартале рухнул на беспрецедентные 6,9%
В первом квартале 2020 года ВВП в странах G20 снизился на 3,5% по сравнению с октябрем-декабрем прошлого года. В странах, входящих в ОЭСР, экономика сократилась в апреле-июне на беспрецедентные 10,6% после снижения на 1,9% в предыдущие три месяца.
Интерфаксвчера в 06:38
Подробнее о событии
ОЭСР: коронавирус привел к беспрецедентному сокращению экономки стран G20
ИА Красная Веснавчера в 14:53