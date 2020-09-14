В первом квартале 2020 года ВВП в странах G20 снизился на 3,5% по сравнению с октябрем-декабрем прошлого года. В странах, входящих в ОЭСР, экономика сократилась в апреле-июне на беспрецедентные 10,6% после снижения на 1,9% в предыдущие три месяца.

Интерфакс вчера в 06:38