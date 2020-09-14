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Аргументы и Факты
Аргументы и Факты

ВВП стран G20 во втором квартале упал на рекордные 6,9%

Реальный ВВП стран G20 во втором квартале 2020 года упал на рекордные 6,9% относительно предыдущих трёх месяцев, сообщает «Интерфакс», ссылаясь на данные Организации экономического сотрудничества и развития.В источнике
С чего всё началось
Интерфакс

ВВП стран G20 во II квартале рухнул на беспрецедентные 6,9%

В первом квартале 2020 года ВВП в странах G20 снизился на 3,5% по сравнению с октябрем-декабрем прошлого года. В странах, входящих в ОЭСР, экономика сократилась в апреле-июне на беспрецедентные 10,6% после снижения на 1,9% в предыдущие три месяца.
Интерфаксвчера в 06:38
Подробнее о событии
Lenta.ru

Экономика развитых стран беспрецедентно рухнула

Lenta.ru22:00
ИА Красная Весна

ОЭСР: коронавирус привел к беспрецедентному сокращению экономки стран G20

ИА Красная Веснавчера в 14:53
Интерфакс

ВВП стран G20 во II квартале рухнул на беспрецедентные 6,9%

Интерфаксвчера в 06:38
Вести.Ru

ВВП стран G20 рухнул во втором квартале года

Вести.Ruвчера в 08:02
УтроNews

ВВП стран G20 снизился на 6,9%

УтроNewsвчера в 07:58
Prian.ru

Цены на новостройки в Черногории упали на 17,1% во втором квартале

Prian.ruвчера в 06:45
Аргументы и Факты

ВВП стран G20 во втором квартале упал на рекордные 6,9%

Аргументы и Фактывчера в 09:33

Константин Бронзит: «Новые правила „Оскара“ – обычное течение жизни»

Uznayvse.ru взял интервью у режиссера анимационных фильмов Константина Бронзита, дважды номинированного на «Оскар» в категории «Лучшая анимационная короткометражка» (за ленты «Уборная история – любовная история» и «Мы не можем жить без космоса»).
Uznayvse.ru05:50
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Минюст потребовал лишить Пашаева адвокатского статуса

Минюст РФ внес в региональные отделения адвокатских палат представления о возбуждении дисциплинарного производства в отношении адвоката Александра Добровинского и о прекращении статуса адвоката Эльмана Пашаева, работавших на процессе по делу Михаила Ефремова, сообщает пресс-служба ведомства.
РИА Новости05:44
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