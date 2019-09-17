Армия и оружие

РИА НовостиРИА НовостиВВС Бельгии сопроводили российские Ту-160 над Балтикой

"Сегодня два F16 ВВС Бельгии из состава миссии НАТО перехватили два российских Tу-160 и два российских Су-27 над Балтийским морем",- заявила пресс-служба ВВС, снабдив сообщение в аккаунте Twitter фотографией с изображением Ту-160 в воздухе.
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