Армия и оружие
РИА НовостиВВС Бельгии сопроводили российские Ту-160 над Балтикой
"Сегодня два F16 ВВС Бельгии из состава миссии НАТО перехватили два российских Tу-160 и два российских Су-27 над Балтийским морем",- заявила пресс-служба ВВС, снабдив сообщение в аккаунте Twitter фотографией с изображением Ту-160 в воздухе.
Читать в источнике
Оценить26
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7001 источник, обновлено в 14:45, Вашингтон
Политика
Раскрыта «формула Зеленского» по войне в Донбассе
Lenta.ru вчера в 21:40
Шоу-бизнес
Бондарчук и Андреева сыграют свадьбу в роскошном особняке
17 сентября состоится свадьба Федора Бондарчука и Паулины Андреевой.
Вести.Ru 08:36
Политика
Власти США подали иск против Сноудена
Американские власти подали иск против экс-сотрудника Агентства национальной безопасности США Эдварда Сноудена после публикации его книги.
BFM.ru 13:33
Кино
Ушел из жизни актер сериала «Беверли-Хиллз, 90210»
На 50-м году жизни скончался американский актер Брайан Терк. Он был известен своей ролью в сериале «Беверли-Хиллз, 90210».
Вечерняя Москва вчера в 10:12
Общество
Священники РПЦ выступили в защиту фигурантов «московского дела»
На сайте издания «Православие и мир» 17 сентября было опубликовано открытое письмо в защиту фигурантов «московского дела».
АН Между строк 13:57
Кино
Ярославцы поздравляют Владимира Меньшова с юбилеем
80-ти летний юбилей сегодня отмечает актер и режиссер бессмертного хита "Москва слезам не верит" Владимир Меньшов.
Городской телеканал 14:37
Единоборства
Хабиб Нурмагомедов: «Уверен, что мой следующий бой пройдет в России»
Махачкалинские известия 12:39
Авто
Red Bull попросила FIA проверить мотор Ferrari
Motorsport.com Russia 04:42
Кино
Facebook запретил рекламу фильма «Маленькие чудовища» в России
Социальная сеть Facebook запретила к показу рекламные ролики фильма «Маленькие чудовища», в том числе, и в принадлежащем ей приложении Instagram, для жителей России.
Фильм Про 08:18
Футбол
Алана Мамаева опубликовала фото с мужем
Супруга футболиста Павла Мамаева Алана опубликовала на своей странице в Instagram совместное фото после возвращения мужа из колонии.
РИА Новости 11:21
Политика
В Совфеде оценили демарш украинской делегации на заседании ОБСЕ
Первый заместитель главы комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в беседе с RT прокомментировал демарш украинской делегации на заседании ОБСЕ в Варшаве во время выступления журналистки из Крыма.
RT на русском 14:00
Шоу-бизнес
Разин подаст в суд на Первый канал из-за эфира про Заворотнюк
Продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин заявил о намерении судиться с Первым каналом и ведущим программы «Пусть говорят» Дмитрием Борисовым.
Политическая Экспертиза вчера в 17:35
Шоу-бизнес
Борисова раскритиковала фотосессию Кравец на могиле Началовой
Во многом схожее мнение о кадрах, как оказалось, имеет и телеведущая Дана Борисова, которая раскритиковала фотосессию эпатажной модели на могиле певицы изданию «Дни.ру».
ФАН 10:11
Шоу-бизнес
Внучка Боярского показала фото в мини-платье
20-летняя девушка на снимке позирует в красном мини-платье с глубоким декольте.
Газета.Ru вчера в 06:45
Происшествия
Депутат умер сразу после заседания в Перми
В Пермском крае депутат Законодательного собрания Александр Шалаев умер сразу после заседания комитета по социальной политике.
Газета.Ru 14:15
Футбол
Бывший защитник «Зенита» назвал болельщиков команды расистами
Бывший французский защитник петербургского «Зенита» Себастьян Пюигренье, который играл за сине-бело-голубых с 2008 по 2012 год, рассказал о проблеме расизма среди болельщиков команды.
Петербургский дневник 05:17
Игры
Rockstar внезапно запустила собственный игровой лаунчер для ПК
Rockstar Games внезапно последовала примеру Epic Games и выпустила собственнный игровой лаунчер (но пока без своего магазина) - он уже доступен для скачивания на сайте Rockstar Games Social Club.
Gmbox.ru 14:24
Теннис
Румынский телеведущий сравнил Серену Уильямс с обезьяной
Вести.Ru вчера в 18:47
Фигурное катание
Дина Аверина завоевала золото ЧМ в упражнениях с мячом
Россиянка Дина Аверина завоевала золотую медаль чемпионата мира по художественной гимнастике в упражнениях с мячом.
РИА Новости 12:51
Политика
Новых депутатов Мосгордумы привели к присяге
В Мосгордуме во вторник прошла торжественная церемония принесения присяги избранных депутатов седьмого созыва.
Росбалт 08:03
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк перенесла трепанацию черепа
Трепанация черепа была сделана российской актрисе Анастасии Заворотнюк во время лечения в Германии, 17 сентября пишет Московский Комсомолец.
Красная весна 08:35
Политика
Путин ответил на предложение о «ремонте выборной системы»
Лидер КПРФ заметил, что у фракции уже есть подготовленные поправки по изменению выборного законодательства.
РБК 13:54
Общество
Американский астронавт высказался о русской музыке на МКС
Астронавт NASA Ник Хейг в ходе сеанса видеосвязи с Брэдом Питтом ответил на вопрос актера о том, какую музыку слушает экипаж Международной космической станции (МКС).
Известия вчера в 17:15
Общество
Минтруда обсудит пилотное внедрение четырехдневной рабочей недели
Совещание о механизмах тестового внедрения на российских предприятиях четырехдневной рабочей недели пройдет в министерстве труда и социальной защиты РФ на предстоящей неделе, сообщает 16 сентября газета «Известия» со ссылкой на заявление замминистра экономического развития Петра Засельского.
REGNUM 15 сентября в 23:00
Космос
Получено цветное изображение первой межзвездной кометы
Обсерватория "Джемини" (Gemini) при помощи мультиобъектного спектрографа получила четыре цветных изображения межзвездной кометы C/2019 Q4 (Borisov), открытой сотрудником Крымской астрономической станции Геннадием Борисовым.
Российская газета вчера в 05:57
Здоровье
Онколог рассказал о статистике заболеваемости раком мозга в России
По данным эксперта, уровень заболеваемости первичными опухолями головного мозга в России составляет 23 случая на 100 тыс. населения или примерно 34 тыс. впервые выявленных случаев в год.
RT на русском вчера в 23:03
Происшествия
Временный поверенный КНДР покинул МИД России без комментариев
Временный поверенный в делах КНДР в РФ Зин Чжон Хеп отказался от общения с прессой по итогам визита в МИД РФ, куда он был вызван в связи с ситуацией вокруг задержания северокорейских шхун в Японском море.
ТАСС 11:34