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ВВС Британии с марта увеличили количество полетов самолетов-разведчиков у границ России

Королевские ВВС Великобритании в несколько раз увеличили количество полетов самолетов-разведчиков RC-135W Rivet Joint с момента начала специальной военной операции России на Украине.
ТАСС
Отмечается, что в декабре прошлого года британскими разведывательными самолетами было выполнено шесть полетов у российских границ, а в марте 2022 года — уже 18.
Известия
По сведениям издания, ссылающегося на британских военных, самолеты радиоэлектронной разведки RC-135 продолжают выполнять задачи над Черным морем вблизи Украины, "следя за российскими вооруженными силами".
Интерфакс
Как указывают британские военные, увеличение числа полетов осуществляется в целях более оперативного сбора разведданных во взаимодействии с аналогичными американскими самолетами, базирующимися в Соединенном Королевстве.
Интерфакс

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