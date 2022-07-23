По сведениям издания, ссылающегося на британских военных, самолеты радиоэлектронной разведки RC-135 продолжают выполнять задачи над Черным морем вблизи Украины, "следя за российскими вооруженными силами".
Как указывают британские военные, увеличение числа полетов осуществляется в целях более оперативного сбора разведданных во взаимодействии с аналогичными американскими самолетами, базирующимися в Соединенном Королевстве.
В программе "Сегодня вечером", отрывок которой Цискаридзе выложил в своем Telegram-канале, он вспоминал, как полуобнаженные спортсменки вели спортивную рубрику и шокировали своим видом набожных пенсионерок.