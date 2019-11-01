Армия и оружие

РБКРБКВВС Израиля начали ответный обстрел сектора Газа

Боевики ХАМАС на территории сектора Газа и Израиль регулярно обмениваются ракетными ударами. В сентябре пять ракет были выпущены по территории Израиля, в ответ на это израильские военные нанесли ответный удар по 15 целям в секторе Газа.
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