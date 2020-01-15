Армия и оружие

REGNUMREGNUMИзраиль атаковал военный аэродром в сирийском Хомсе — SANA

Ракетный удар по военному аэродрому в провинции Хомс в Сирии наносили израильские ВВС, сообщает агентство SANA. Сообщается, что ракетному удару подвергся военный аэродром Т-4 на востоке провинции.
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с чего всё началось
Авиабазу сирийских правительственных сил Тифор в провинции Хомс атаковали израильские самолеты, сообщило
 агентство SANA со ссылкой на военный источник.
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