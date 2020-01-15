Армия и оружие
Взгляд.руВВС Израиля нанесли удар по сирийской авиабазе в провинции Хомс
Военно-воздушные силы Израиля нанесли ракетный удар по военному аэродрому Т-4 на востоке сирийской провинции Хомс, сообщает SANA.
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В ходе составления рейтинга выяснилось, что самая активная возрастная категория среди депутатов – 50–60 лет.
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В Госдуме объяснили аномально теплую зиму климатическим оружием США
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Президент России Владимир Путин в среду огласит послание Федеральному собранию, в ходе которого глава государства традиционно излагает свою оценку положения дел в стране и видение основных задач на перспективу.
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Оставленную на пять лет в клинике девочку перестали навещать
Родители, которые не забирают дочь из московской клиники «Мать и дитя» уже пять лет, в последнее время не навещали ребенка.
Политика
Россия признана второй по могуществу среди стран мира
По темпам роста экономики Россия сохранила за собой 12-е место. В списке лучших государств РФ заняла 23-е место, США оказались на седьмом.
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В «Единой России» не поддержали идею обложить налогом домохозяек
Первый заместитель председателя фракции «Единая Россия» в Госдуме Андрей Исаев не поддержал инициативу депутата от ЕР Сергея Вострецова обязать домохозяек платить налоги.
Общество
Мальта раскрыла имена новых обладателей «золотых паспортов» среди россиян
Мальта представила новый список россиян, которые получили ее гражданство в 2018 году.
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Компания Google объявила о своих планах по поводу отслеживания файлов cookie сторонними сервисами в браузере Chrome.
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Жириновский предложил списать кредитные долги граждан РФ
По мнению Жириновского, микрокредиты «загоняют граждан в финансовую кабалу».
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Спикер парламента Ливии сообщил о завершении перемирия с ПНС
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В США скончался актер Стэн Кирш из сериала «Горец» и «Друзья»
Американский актер Стэн Кирш, наиболее известный своей ролью Ричи Райана в сериале «Горец», был найден мертвым в своем доме в Лос-Анджелесе.
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Общество
В Ульяновске учительницу потребовали уволить за покупку бюстгальтеров
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Экс-полковник Захарченко подрался в колонии с другим заключенным
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Общество
ВЦИОМ: Треть россиян устала от новогодних каникул
Каждый третий россиянин (33 процента опрошенных) сообщил, что устал от длительных новогодних каникул, которые продолжались с 1 по 8 января.
Финансы
Курсы валют на сегодня, 13 января 2020 года
Курсы валют сегодня 13 января 2020 Центробанк установлены на уровне: EUR Курс доллара на сегодня, 13 января 2020 установленный Центральным банком России такой: 61.26 рублей за 1 USD.
Космос
Что-то пошло не так: почему не сбылся прогноз о колонизации Марса
Футбол
Зе Луиш может перейти в «Тоттенхэм»
Как сообщает SIC Noticias, португальский агент Жорже Мендеш будет работать над переходом экс-форварда «Спартака» в «Тоттенхэм» на правах аренды.
Происшествия
В жилом доме в Уфе взорвался газ, пострадали три человека
Здоровье
Минздрав разъяснил приказ о гериатрической помощи
«Порядком не предусмотрено ограничений для оказания ВМП в соответствии с возрастом пациента»,— говорится в сообщении, где отмечается, что порядок организации оказания высокотехнологичной медицинской помощи утвержден приказом Минздрава в декабре 2019 года.
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Александру Серову выстрелили в ногу во время потасовки
Общество
BMW отказалась от строительства своего завода в России
Немецкая компания BMW окончательно отказалось от планов строительства собственного завода в России для выпуска легковых автомобилей.
Экономика
Более 60% желающих взять кредит россиян получили отказы от банков
В 2019 году банки одобрили лишь 36,9 процента заявок на кредиты.