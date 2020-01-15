Военно-воздушные силы Израиля нанесли ракетный удар по военному аэродрому Т-4 на востоке сирийской провинции Хомс, сообщает SANA.

ВВС Израиля нанесли удар по сирийской авиабазе в провинции Хомс

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