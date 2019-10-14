Армия и оружие

ИзвестияИзвестияВВС Норвегии столкнулись с трудностями при эксплуатации F-35

Военно-воздушные силы Норвегии столкнулись с трудностями в эксплуатации истребителей пятого поколения F-35 Lightning II, которые предназначаются для «сдерживания» России. Об этом сообщило американское издание Defense News.
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ВВС Норвегии столкнулись с трудностями при эксплуатации F-35

Известиявчера в 23:42

У Норвегии возникли новые проблемы со «сдерживанием» России

Взгляд.рувчера в 22:44

Истребители F-35 оказались проблемными для ВВС Норвегии

News.ruвчера в 21:08

В предназначенных для «сдерживания» РФ норвежских F-35 нашли изъян

Газета.Ruвчера в 21:49

В предназначенных для «сдерживания» истребителях нашли недостатки

РЕН ТВвчера в 20:43

У предназначенных для «сдерживания» России норвежских F-35 нашли недостатки

РИА Новостивчера в 20:02

Сдерживание России «северными» F-35 сорвалось

Lenta.ruвчера в 17:04
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Суд разобрался с долгами и наследниками Юлии Началовой

Пятый канал 11 октября в 14:30
Транспорт

Движение поездов восстановили на «красной» ветке метро Москвы

Ранее сообщалось на «красной» ветке нет движения поездов между станциями «Юго-Западная» и «Коммунарка».
Известия 00:52
Происшествия

Адвокат опроверг возбуждение дела против экс-губернатора Дубровского

Как сообщало ИА REGNUM, Трунов заявил журналистам о возбуждении против экс-губернатора уголовного дела. Речь якобы идёт о 20 млрд рублей.
REGNUM 00:01
Политика

Путин впервые за 12 лет посетит Саудовскую Аравию

REGNUM 01:33
Политика

На Парламентских выборах в Польше лидирует правящая партия

На парламентских выборах в Польше с серьезным отрывом лидирует правящая партия «Право и справедливость», об этом 13 октября сообщает польское издание PAP со ссылкой на данные экзитполов.
REGNUM вчера в 16:02
Экономика

Товарооборот России и Китая с января по сентябрь вырос на 3,7%

Товарооборот между Россией и Китаем с января по сентябрь включительно увеличился в годовом исчислении на 3,7%, до $80,13 млрд.
ТАСС вчера в 23:39
Шоу-бизнес

Стали известны причины ухода Юлии Михалковой из «Уральских пельменей»

ТК Звезда 12 октября в 11:50
Шоу-бизнес

Джордж Клуни изменил жене накануне годовщины свадьбы

Инсайдеры рассказали прессе, что Джордж закрутил роман с актрисой Бри Ларсон. Она моложе Клуни почти вдвое — девушке всего 30 лет.
Wday.ru 00:44
Происшествия

В Екатеринбурге напали на чемпиона мира по карате

Трое мужчин попытались избить чемпиона мира по карате Дениса Кухарева и его коллегу Алексея Коковина.
ТК Звезда 12 октября в 10:18
Общество

В Роструде напомнили о двойной оплате работы в праздники

В Роструде подчеркнули, что привлекать к работе в выходные и праздники можно только в исключительных случаях.
Известия 00:40
Армия и оружие

Американский эсминец вошел в Черное море

Американский эсминец "Портер" с управляемым ракетным вооружением вошел в Черное море, сообщили в российском Национальном центре управления обороной.
РИА Новости 12 октября в 13:40
Религия

Православные верующие празднуют Покров

14 октября православные верующие отмечают праздник Покрова Божией Матери.
Вести.Ru вчера в 18:32
Политика

Конгрессмен поздравил ВМС США фотографией российского крейсера

На ошибку конгрессмена обратил внимание военный обозреватель Politico Дэйв Браун, после чего фотография была заменена официальным роликом американских ВМС.
REGNUM 01:08
Транспорт

Новый терминал аэропорта в Хабаровске принял первый регулярный рейс

Новый терминал хабаровского аэропорта принял первый регулярный рейс. Им стал борт из Москвы, передает агентство ТАСС.
МИР 24 вчера в 23:26
Общество

Судья КС раскритиковал систему российского высшего образования

Судья Конституционного суда (КС) Константин Арановский раскритиковал систему высшего образования в России и выказал недоверие дипломам отечественных вузов.
РБК 01:21
Общество

В Екатеринбурге проходит опрос о месте для храма Святой Екатерины

Коммерсантъ вчера в 03:56
Происшествия

Госдума после убийства в Саратове провела опрос в ВК о смертной казни

Около 80% опрошенных пользователей "ВКонтакте" считают, что нужно вернуть смертную казнь для убийц детей и педофилов.
РИА Новости 11 октября в 18:17
Политика

Зеленский попросил украинцев не делать «картинку» для российского ТВ

Президент Украины Владимир Зеленский на своей странице в Facebook призвал украинцев во время митингов, которые намечены на День защитника Украины, 14 октября, не поддаваться на провокации, чтобы не создавать «картинку для российского телевидения».
РБК вчера в 20:52
Общество

Синоптики предупредили о предзимье в Москве

RT на русском вчера в 02:05
Происшествия

В Балашихе пропала девятилетняя девочка

В Балашихе девятилетняя девочка ушла из дома, и о ее местонахождении ничего не известно, сообщает "Лиза Алерт".
РИА Новости вчера в 12:19
Общество

В США задержали 81-летнюю актрису Джейн Фонда за участие в протесте

Актуальные Новости 12 октября в 08:41
Общество

В России завершается переход на цифровое вещание

Вести.Ru 01:00
Происшествия

Число жертв тайфуна «Хагибис» в Японии увеличилось до 40

В Японии жертвами обрушившегося на страну мощного тайфуна «Хагибис» стали 40 человек, еще 189 пострадали, сообщает 14 октября NHK.
REGNUM 01:23
Происшествия

В Саратове в результате ДТП погибли три человека

В Саратове легковой автомобиль врезался в столб, в результате ДТП погибли три человека.
RT на русском 01:35
Происшествия

В Саратове простились с девятилетней Лизой Киселёвой

В Саратове похоронили девятилетнюю Лизу Киселёву, которая пропала 9 октября по пути в школу, а затем была найдена убитой.
RT на русском вчера в 11:15
Кино

«Джокер» возглавил российский кинопрокат вторую неделю подряд

РИА Новости вчера в 16:58
Армия и оружие

Спецназ ВСУ уничтожил группу националистов в Донбассе

Sputnik Эстония вчера в 05:00
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Анна Снаткина и Виктор Васильев отметили медную свадьбу

Российская актриса Анна Снаткина отпраздновала очередную годовщину со дня свадьбы.
Дни24 вчера в 01:00
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Дзюба по-доброму пошутил над коллегой по сборной Черышевым после матча

Слово и Дело 00:56
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Пропавшая в Екатеринбурге девушка продавала машину ради ипотеки

REGNUM 12 октября в 10:40
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