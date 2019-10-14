Армия и оружие
ИзвестияВВС Норвегии столкнулись с трудностями при эксплуатации F-35
Военно-воздушные силы Норвегии столкнулись с трудностями в эксплуатации истребителей пятого поколения F-35 Lightning II, которые предназначаются для «сдерживания» России. Об этом сообщило американское издание Defense News.
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Шоу-бизнес
Суд разобрался с долгами и наследниками Юлии Началовой
Пятый канал 11 октября в 14:30
Транспорт
Движение поездов восстановили на «красной» ветке метро Москвы
Ранее сообщалось на «красной» ветке нет движения поездов между станциями «Юго-Западная» и «Коммунарка».
Известия 00:52
Происшествия
Адвокат опроверг возбуждение дела против экс-губернатора Дубровского
Как сообщало ИА REGNUM, Трунов заявил журналистам о возбуждении против экс-губернатора уголовного дела. Речь якобы идёт о 20 млрд рублей.
REGNUM 00:01
Политика
На Парламентских выборах в Польше лидирует правящая партия
На парламентских выборах в Польше с серьезным отрывом лидирует правящая партия «Право и справедливость», об этом 13 октября сообщает польское издание PAP со ссылкой на данные экзитполов.
REGNUM вчера в 16:02
Экономика
Товарооборот России и Китая с января по сентябрь вырос на 3,7%
Товарооборот между Россией и Китаем с января по сентябрь включительно увеличился в годовом исчислении на 3,7%, до $80,13 млрд.
ТАСС вчера в 23:39
Шоу-бизнес
Стали известны причины ухода Юлии Михалковой из «Уральских пельменей»
ТК Звезда 12 октября в 11:50
Шоу-бизнес
Джордж Клуни изменил жене накануне годовщины свадьбы
Инсайдеры рассказали прессе, что Джордж закрутил роман с актрисой Бри Ларсон. Она моложе Клуни почти вдвое — девушке всего 30 лет.
Wday.ru 00:44
Происшествия
В Екатеринбурге напали на чемпиона мира по карате
Трое мужчин попытались избить чемпиона мира по карате Дениса Кухарева и его коллегу Алексея Коковина.
ТК Звезда 12 октября в 10:18
Общество
В Роструде напомнили о двойной оплате работы в праздники
В Роструде подчеркнули, что привлекать к работе в выходные и праздники можно только в исключительных случаях.
Известия 00:40
Армия и оружие
Американский эсминец вошел в Черное море
Американский эсминец "Портер" с управляемым ракетным вооружением вошел в Черное море, сообщили в российском Национальном центре управления обороной.
РИА Новости 12 октября в 13:40
Религия
Православные верующие празднуют Покров
14 октября православные верующие отмечают праздник Покрова Божией Матери.
Вести.Ru вчера в 18:32
Политика
Конгрессмен поздравил ВМС США фотографией российского крейсера
На ошибку конгрессмена обратил внимание военный обозреватель Politico Дэйв Браун, после чего фотография была заменена официальным роликом американских ВМС.
REGNUM 01:08
Транспорт
Новый терминал аэропорта в Хабаровске принял первый регулярный рейс
Новый терминал хабаровского аэропорта принял первый регулярный рейс. Им стал борт из Москвы, передает агентство ТАСС.
МИР 24 вчера в 23:26
Общество
Судья КС раскритиковал систему российского высшего образования
Судья Конституционного суда (КС) Константин Арановский раскритиковал систему высшего образования в России и выказал недоверие дипломам отечественных вузов.
РБК 01:21
Общество
В Екатеринбурге проходит опрос о месте для храма Святой Екатерины
Коммерсантъ вчера в 03:56
Происшествия
Госдума после убийства в Саратове провела опрос в ВК о смертной казни
Около 80% опрошенных пользователей "ВКонтакте" считают, что нужно вернуть смертную казнь для убийц детей и педофилов.
РИА Новости 11 октября в 18:17
Политика
Зеленский попросил украинцев не делать «картинку» для российского ТВ
Президент Украины Владимир Зеленский на своей странице в Facebook призвал украинцев во время митингов, которые намечены на День защитника Украины, 14 октября, не поддаваться на провокации, чтобы не создавать «картинку для российского телевидения».
РБК вчера в 20:52
Общество
Синоптики предупредили о предзимье в Москве
RT на русском вчера в 02:05
Происшествия
В Балашихе пропала девятилетняя девочка
В Балашихе девятилетняя девочка ушла из дома, и о ее местонахождении ничего не известно, сообщает "Лиза Алерт".
РИА Новости вчера в 12:19
Общество
В США задержали 81-летнюю актрису Джейн Фонда за участие в протесте
Актуальные Новости 12 октября в 08:41
Общество
В России завершается переход на цифровое вещание
Вести.Ru 01:00
Происшествия
Число жертв тайфуна «Хагибис» в Японии увеличилось до 40
В Японии жертвами обрушившегося на страну мощного тайфуна «Хагибис» стали 40 человек, еще 189 пострадали, сообщает 14 октября NHK.
REGNUM 01:23
Происшествия
В Саратове в результате ДТП погибли три человека
В Саратове легковой автомобиль врезался в столб, в результате ДТП погибли три человека.
RT на русском 01:35
Происшествия
В Саратове простились с девятилетней Лизой Киселёвой
В Саратове похоронили девятилетнюю Лизу Киселёву, которая пропала 9 октября по пути в школу, а затем была найдена убитой.
RT на русском вчера в 11:15
Кино
«Джокер» возглавил российский кинопрокат вторую неделю подряд
РИА Новости вчера в 16:58
Армия и оружие
Спецназ ВСУ уничтожил группу националистов в Донбассе
Sputnik Эстония вчера в 05:00
Шоу-бизнес
Анна Снаткина и Виктор Васильев отметили медную свадьбу
Российская актриса Анна Снаткина отпраздновала очередную годовщину со дня свадьбы.
Дни24 вчера в 01:00
Происшествия
Пропавшая в Екатеринбурге девушка продавала машину ради ипотеки
REGNUM 12 октября в 10:40