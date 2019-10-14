Военно-воздушные силы Норвегии столкнулись с трудностями в эксплуатации истребителей пятого поколения F-35 Lightning II, которые предназначаются для «сдерживания» России. Об этом сообщило американское издание Defense News.

ВВС Норвегии столкнулись с трудностями при эксплуатации F-35

Политика Преемница Меркель высказалась по ситуации с Крымом Берлин стремится находиться в добрососедских отношениях с Россией, однако в ситуации с вхождением полуострова Крым в состав России имеются признаки нарушения международного права.

Шоу-бизнес Бывший муж Пугачевой вспомнил, как Примадонну преследовали фанаты Второй муж Примадонны отечественной эстрады Аллы Пугачевой Александр Стефанович в студии программы «Звезды сошлись» на канале НТВ рассказал, как его бывшую жену преследовали фанаты.

Шоу-бизнес В Instagram Анастасии Заворотнюк опубликовано новое фото В официальном аккаунте актрисы Анастасии Заворотнюк в сервисе Instagram появилась новая фотография — в честь 11-й годовщины венчания с ее супругом Петром Чернышевым.

Технологии Telegram может отложить запуск криптовалюты Gram Команда мессенджера Telegram Павла Дурова изучает вопрос о том, что делать после решения властей США временно заблокировать выпуск криптовалюты Gram, сообщил The Bell со ссылкой на письмо команды инвесторам.

Футбол «Торпедо» не определилось с участием в РПЛ Владелец футбольного клуба "Торпедо" Роман Авдеев поделился планами относительно потенциального участия черно-белых в следующем сезоне в российской премьер-лиге.

Музыка Группа «Кино» даст новые концерты спустя 30 лет Группа «Кино» проведет новые концерты в 2020 году, они состоятся в Санкт-Петербурге и Москве, соответствующий анонс появился на YouTube.

Политика В Германии пожаловались на убытки от антироссийских санкций Почти половина ущерба от антироссийских санкций приходится на страны, которые ввели ограничения.

Происшествия В Саратове простились с девятилетней Лизой Киселёвой В Саратове похоронили девятилетнюю Лизу Киселёву, которая пропала 9 октября по пути в школу, а затем была найдена убитой.

Музыка Группа «Ленинград» дала свой последний прощальный концерт Вчера, в субботу, 12 октября, в Санкт-Петербурге прошел последний концерт из стадионного тура группы "Ленинград", который ознаменовал окончание существования группы.

Гаджеты Начались продажи смартфонов Google Pixel 4 и Google Pixel 4 XL Новые смартфоны Google Pixel 4 и Google Pixel 4 XL официально представят широкой публике уже к 15 октября, но первая модель уже появилась в некоторых магазинах.

Экономика Российский франчайзи судится с Domino`s Pizza Как сообщает « », другие франчази Domino's также рассматривают возможность подачи исков к российской структуре компании.

Общество Лавров рассказал о случайном поступлении в МГИМО Министр объяснил, что поступил в МГИМО только потому, что экзамены там были на месяц раньше.

Политика Американский флот поздравили картинкой с российским крейсером That's the Russian battlecruiser Pyotr Velikiy pic.twitter.com / FJKsRYU1g0 — Dave Brown (@ dave_brown24) 13 октября 2019 г. В ноябре прошлого года американский журнал The National Interest включил крейсер "Петр Великий" в пятерку самых опасных для американских ВМС российских кораблей.

Происшествия Электричка на Белорусском направлении МЖД сбила двух человек Утром в понедельник в Подмосковье электричка сбила двух мужчин на Белорусском направлении Московской железной дороги.

Киберспорт Карту в Fortnite поглотила чёрная дыра Epic Games завершила десятый сезон в Fortnite ивентом, во время которого карту затянуло в чёрную дыру.

Политика Зеленский попросил украинцев не делать «картинку» для российского ТВ Президент Украины Владимир Зеленский на своей странице в Facebook призвал украинцев во время митингов, которые намечены на День защитника Украины, 14 октября, не поддаваться на провокации, чтобы не создавать «картинку для российского телевидения».

Авто В Татарстане начали выдавать новые автомобильные номера ГИБДД Татарстана приступила к выдаче автомобильных номеров нового образца, появление которых планировалось на январь 2020 года.

Общество В Роструде напомнили о двойной оплате работы в праздники Привлекать к работе в выходные и праздники можно только в исключительных случаях и с письменного согласия сотрудника, отметили в ведомстве.