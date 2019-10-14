Армия и оружие

ИзвестияИзвестияВВС Норвегии столкнулись с трудностями при эксплуатации F-35

Военно-воздушные силы Норвегии столкнулись с трудностями в эксплуатации истребителей пятого поколения F-35 Lightning II, которые предназначаются для «сдерживания» России. Об этом сообщило американское издание Defense News.
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ВВС Норвегии столкнулись с трудностями при эксплуатации F-35

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