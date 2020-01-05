Армия и оружие
REGNUMВВС России получат шесть модернизированных Ту-95МС в 2020 году
В распоряжение ВВС России в 2020 году поступят шесть модернизированных стратегических ракетоносцев Ту-95МС, оснащенные новейшими комплексами радиоэлектронной борьбы и авионикой. Об этом 5 января сообщил командующий дальней авиацией генерал-лейтенант Сергей Кобылаш.
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Спорт
WADA назначило России размер ежегодного взноса
В РУСАДА собрались обжаловать санкции WADA «Размер взноса России в 2020 году составит $1 015 977», — заявили представители агентства.
Армия и оружие
К России гибель Сулеймани относится напрямую — мнение
Политика России на постсоветском пространстве в рамках ЕАЭС (уважение независимости и суверенитета) привела фактически к потерянному десятилетию 2010 – 2020 и к провалу реальной интеграции.
Общество
Греция и Северная Македония начали получать газ по «Турецкому потоку»
Россия успешно осуществляет поставки газа по «Турецкому потоку» в Грецию и Северную Македонию, заявил в эфире радио BNR глава «Булгартрансгаза» Владимир Малинов.
Авто
Фото обновленного кроссовера Suzuki Ignis показали в Сети
Благодаря фотографиям, которые появились в Instagram можно получить представление каким станет обновленный Suzuki Ignis.
Хоккей
Швеция — Финляндия 0:1 (1-й период)
Политика
СМИ рассказали об отдыхе Зеленского в Омане
Происшествия
В Тюменской области в ДТП погибла семья с тремя детьми
По данным ТАСС, в ДТП погибла семья из пяти человек, в том числе три ребенка.
Политика
Евросоюз пригласил главу МИД Ирана в Брюссель
Глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель пригласил министра иностранных дел Ирана Мохаммада Джавада Зарифа в Брюссель обсудить пути деэскалации в регионе и выразил обеспокоенность в связи с гибелью генерала Касема Сулеймани в результате американской спецоперации.
Шоу-бизнес
Дана Борисова рассказала, как выпила духи
Телеведущая Дана Борисова рассказала, что однажды так сильно хотела употребить алкоголь, что выпила духи.
Общество
Борющийся с раком врач-онколог Павленко написал прощальное письмо
Политика
Новое повышение пенсионного возраста может произойти в России
По словам Миронова, повышение пенсионного возраста не принесло стране должного эффекта.
Политика
Сайт призывной службы США рухнул после убийства Сулеймани Вашингтоном
Сайт призывной службы США Selective Service System рухнул в связи с сообщениями от Третьей мировой войне, возникших на фоне убийства Вашингтоном иранского генерала Касема Сулеймани.
Общество
Поправки в ПДД вступили в силу в России
В России вступили в силу поправки в правила дорожного движения, корректирующие список документов, которые необходимо предъявлять сотрудникам ГИБДД.
Армия и оружие
Пушков оценил слова Трампа об ударах по 52 объектам в Иране
Член Совета Федерации Алексей Пушков назвал заявление Дональда Трампа о готовности нанести удар по 52 иранским целям, включая объекты культуры, подтверждением прогноза о вероятности ракетной войны США против Ирана.
Шоу-бизнес
Возлюбленная Саши Петрова снялась топлес в бассейне
Российский актер Саша Петров проводит новогодние каникулы на жарком курорте в компании возлюбленной — Стаси Милославской.
Общество
Авербух раскрыл гонорары фигуристок за участие в ледовых шоу
Хореограф Илья Авербух рассказал о затратах, связанных с организацией ледовых шоу.
Происшествия
Около 30 автомобилей провалились под лёд во Владивостоке
В Приморском крае частично провалились под лёд около 30 автомобилей, которые были припаркованы на острове Русский в бухте Воевода.
Наука
Ученые назвали помогающий снизить давление напиток
Брусничный сок помогает снизить повышенное кровяное давление и улучшает работу сосудов, говорится в недавнем исследовании Хельсинкского университета.
Общество
Шарапова пожертвовала на борьбу с пожарами в Австралии $25 тысяч
Российская теннисистка Мария Шарапова перечислила $25 тысяч на борьбу с природными пожарами в Австралии.
Музыка
Арсен Мукенди из Иванова выступил в финале «Голоса»
Армия и оружие
Украинские силовики подорвались при установке мин в районе Золотого
Один украинский военнослужащий погиб, ещё двое получили ранения при установке мин в районе Золотого.
Армия и оружие
Российские подлодки превзошли американские только в одном
Российская многоцелевая подлодка проекта "Ясень-М" "Казань", которую все никак не передадут флоту из-за возникших в ходе испытаний трудностей, вызывают сейчас наибольшую тревогу на Западе.
Армия и оружие
Турция передаст США С-400? Последняя выходка Вашингтона и угрозы Турции
«Угрозы в адрес Анкары за покупку российского вооружения, обвинения в атаках на курдов, обвинения в эскалации ситуации в Ливии – совершенно очевидно, что Эрдоган не потерпит подобного отношения со стороны США, и потому, вероятность того, что Турция передаст Вашингтону российские С-400 стремительно упала с умеренно вероятной, до крайне низкой», - отмечает специалист.
Политика
Парламент Испании не утвердил Санчеса премьером в первом туре
Конгресс депутатов испанского парламента не утвердил в воскресенье кандидата от Испанской социалистической рабочей партии (ИСРП) Педро Санчеса на пост премьер-министра в первом туре голосования, второй тур состоится во вторник, 7 января.
Общество
В России планируют скорректировать брачный возраст
Кабмин РФ в декабре 2020 года рассмотрит изменения в Семейный кодекс РФ, которые позволят изменить брачный возраст, а также уточнить обстоятельства, по которым можно вступать в брак до достижения совершеннолетия.
Политика
Пушков предложил США вернуть Техас Мексике
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал в своем Twitter слова бывшего командующего сухопутными силами США в Европе генерала Бена Ходжеса о принадлежности Крыма России, предложив Вашингтону вернуть Техас Мексике.
Армия и оружие
Боевики напали на военную базу США в Кении
Боевики террористической группировки «Аш-Шабаб»* напали на американскую военно-морскую базу Манда-Махогони в кенийском округе Ламу.
Политика
Госпогранслужба Украины объяснила, почему пустила Dr. Alban в страну
Украинский президент Владимир Зеленский не вмешивался в работу пограничников, которые разрешили въехать на Украину шведскому музыканту Dr. Alban, хотя ранее певцу было запрещено посещать страну из-за выступлений в Крыму.