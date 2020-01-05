Армия и оружие

REGNUMREGNUMВВС России получат шесть модернизированных Ту-95МС в 2020 году

В распоряжение ВВС России в 2020 году поступят шесть модернизированных стратегических ракетоносцев Ту-95МС, оснащенные новейшими комплексами радиоэлектронной борьбы и авионикой. Об этом 5 января сообщил командующий дальней авиацией генерал-лейтенант Сергей Кобылаш.
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Гроздья ракет: в США оценили модернизированный Ту-95МСМ

Российская газета07:58

В российские войска в 2020 году поступит шесть модернизированных Ту-95МС

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В российскую армию поступят шесть новых Ту-95МС

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Сквозь снег и холод: полет модернизированного стратегического ракетоносца Ту-95МС показали на видео

ТК Звезда00:00
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Автоматически обработаны 7084 источника, обновлено в 09:19, Ашберн
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По словам Миронова, повышение пенсионного возраста не принесло стране должного эффекта.
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Сайт призывной службы США рухнул после убийства Сулеймани Вашингтоном

Сайт призывной службы США Selective Service System рухнул в связи с сообщениями от Третьей мировой войне, возникших на фоне убийства Вашингтоном иранского генерала Касема Сулеймани.
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Поправки в ПДД вступили в силу в России

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«Угрозы в адрес Анкары за покупку российского вооружения, обвинения в атаках на курдов, обвинения в эскалации ситуации в Ливии – совершенно очевидно, что Эрдоган не потерпит подобного отношения со стороны США, и потому, вероятность того, что Турция передаст Вашингтону российские С-400 стремительно упала с умеренно вероятной, до крайне низкой», - отмечает специалист.
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Украинский президент Владимир Зеленский не вмешивался в работу пограничников, которые разрешили въехать на Украину шведскому музыканту Dr. Alban, хотя ранее певцу было запрещено посещать страну из-за выступлений в Крыму.
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