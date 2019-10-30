Армия и оружие
REGNUMВВС США намерены использовать российские вертолеты Ми-24 на учениях
Американские ВВС занимаются поиском подрядчиков для поставок на их учения «по противодействию воздушной поддержке противника» российских вертолетов Ми-24. Об этом 30 октября говорится в заявке министерства ВВС США.
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с чего всё началось
Уточняется, что российские Mи-24 будут необходимы американским ВВС с 18 по 20 ноября в рамках учений «по противодействию воздушной поддержке противника». В марте этого года ВВС США искали пилотов для отработки навыков противостояния вертолётам Ми-24Д.RT на русском00:11
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Юлия Барановская воспитывает троих детей от футболиста Андрея Аршавина, который почти пять лет не проявлял желания общаться со своими наследниками.
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Газета.Ru 28 октября в 11:03
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Коммерсантъ 02:26
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Число погибших из-за паводков в Иркутской области возросло до 26
Количество погибших в результате летних паводков в Иркутской области возросло с 25 до 26 человек.
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Месси обошёл Роналду по числу голов в клубном футболе
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Появились характеристики нового кросса Changan CS55 для рынка РФ
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Хачанов и Медведев проиграли во втором круге на турнире в Париже
Ещё один российский теннисист Даниил Медведев, который пропустил несколько последних турниров из-за напряжённого графика, уступил в первом круге французу Жереми Шарди.
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Директор Наргиз ответила на жалобы на концерт в Уссурийске
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