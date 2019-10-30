Уточняется, что российские Mи-24 будут необходимы американским ВВС с 18 по 20 ноября в рамках учений «по противодействию воздушной поддержке противника». В марте этого года ВВС США искали пилотов для отработки навыков противостояния вертолётам Ми-24Д.

с чего всё началось

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