Армия и оружие

REGNUMREGNUMВВС США намерены использовать российские вертолеты Ми-24 на учениях

Американские ВВС занимаются поиском подрядчиков для поставок на их учения «по противодействию воздушной поддержке противника» российских вертолетов Ми-24. Об этом 30 октября говорится в заявке министерства ВВС США.
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с чего всё началось

ВВС США намерены задействовать российские Mи-24 на учениях

Уточняется, что российские Mи-24 будут необходимы американским ВВС с 18 по 20 ноября в рамках учений «по противодействию воздушной поддержке противника». В марте этого года ВВС США искали пилотов для отработки навыков противостояния вертолётам Ми-24Д.
RT на русском00:11

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ВВС США задействуют российские вертолеты Ми-24 на военных учениях

РБК03:12

ВВС США собрались использовать российские Ми-24 в ходе учений

Московский Комсомолец00:30

Американские войска хотят задействовать российские вертолеты на учениях

URA.Ru01:19

В США рассказали о планах задействовать российские Mи-24 на учениях

Газета.Ru01:05

ВВС США собрались использовать российские Ми-24 на своих учениях

Известия00:57

США намерены задействовать на учениях российские вертолеты Ми-24

Российская газета02:07

ВВС США намерены задействовать российские Mи-24 на учениях

RT на русском00:11
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Агентство по страхованию вкладов (АСВ) намерено привлечь к субсидиарной ответственности лиц, контролирующих «Уралкапиталбанк», по обязательствам кредитной организации в общем размере 5,5 млрд рублей.
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Подлодка «Князь Владимир» впервые произвела пуск «Булавы»

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Авто

Автомобилисты встревожены ростом расходов на вождение

По отчету RAC, наиболее болезненно автомобилисты воспринимают сокращающийся ресурс современных машин (чуть более 200 тыс. км), подорожание топлива и страховки, дорогие техническое обслуживание и ремонт, платные парковки, штрафы, дорожные и городские налоги.
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Происшествия

В смерти погибшей в Турции девочки обвинили ее мать

Мать 12-летней девочки, утонувшей в бассейне в Бодруме, Турция, обвинили в смерти ребенка, сообщает РЕН со ссылкой на отца девочки Андрея Лейкуциса.
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Коммерсантъ 02:26
Происшествия

Названы причины расстрела сослуживцев солдатом в Забайкалье

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Политика

Посольство Израиля в России приостановило работу

Посольство Израиля в Москве временно прекратило работу, сообщается на странице диппредставительства в фейсбуке.
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Экономика

Минсельхоз сообщил, что РФ полностью обеспечивает себя по основным видам продовольствия

Минсельхоз уверен, что Россия полностью обеспечивает себя по основным видам продовольствия. Об этом говорится в сообщении министерства.
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Юлия Михалкова объяснила причину ухода из «Уральских пельменей»

Недавно стало известно об уходе звезды "Уральских пельменей" Юлии Михалковой из юмористического шоу.
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Число погибших из-за паводков в Иркутской области возросло до 26

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Лавров оценил планы США «защищать нефтяные месторождения» в Сирии

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Новая пенсионная система затронет репетиторов и сиделок

29 октября Минфин и ЦБ презентовали концепцию ГПП, которая должна прийти на смену разрабатывавшейся последние несколько лет программе Индивидуального пенсионного капитала (ИПК).
Lenta.ru 01:59
Общество

Преподаватель ВШЭ оправдался за слова об убогом русском языке

Преподаватель факультета гуманитарных наук Высшей школы экономики (ВШЭ), филолог Гасан Гусейнов попытался объяснить свои слова об «убогом и клоачном» русском языке.
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Появились характеристики нового кросса Changan CS55 для рынка РФ

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Украинский журналист сравнил жителей Донбасса с животными

Львовский журналист и бывший телеведущий канала ZIK Остап Дроздов призвал лишить украинского гражданства жителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской республик, а также сравнил их с животными.
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Марадона следил за игрой своей команды, сидя на троне

Sport24.ru 03:16
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WP: информатор на аль-Багдади получит $25 млн

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РЛС «Подсолнух» развернули на Дальнем Востоке и Балтике

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Хачанов и Медведев проиграли во втором круге на турнире в Париже

Ещё один российский теннисист Даниил Медведев, который пропустил несколько последних турниров из-за напряжённого графика, уступил в первом круге французу Жереми Шарди.
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Директор Наргиз ответила на жалобы на концерт в Уссурийске

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