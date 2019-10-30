Армия и оружие
REGNUMВВС США намерены использовать российские вертолеты Ми-24 на учениях
Американские ВВС занимаются поиском подрядчиков для поставок на их учения «по противодействию воздушной поддержке противника» российских вертолетов Ми-24. Об этом 30 октября говорится в заявке министерства ВВС США.
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с чего всё началось
Уточняется, что российские Mи-24 будут необходимы американским ВВС с 18 по 20 ноября в рамках учений «по противодействию воздушной поддержке противника». В марте этого года ВВС США искали пилотов для отработки навыков противостояния вертолётам Ми-24Д.RT на русском00:11
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